Режимы КТО и ЧС, эвакуация приграничья: как прошла неделя в Белгородской области

Posted Вчера, 17:26
Published Вчера, 17:26
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Сейчас на территории Белгородской области действуют сразу два режима — контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. Первый в большинстве своём предназначен для усиления силовых структур.
Доступ в зону ЧС ограничат для тех, кто не участвует в ликвидации последствий. Сотрудники силовых ведомств будут следить за порядком и на прилегающих территориях, а также обеспечивать безопасность граждан на маршрутах эвакуации и сохранность их имущества. Все объекты в зоне ЧС отключат от электро-, газо-, тепло- и водоснабжения.
Перемещаться по Белгородской области можно будет, кроме населённых пунктов, куда въезд запрещён. Дополнительно власти могут ввести следующее:
При действующем режиме КТО белгородцы обязаны предоставить правоохранительным органам документ, удостоверяющий личность. При чрезвычайной ситуации могут попросить жителей покинуть определенную территорию. Транспорт, мешающий работе силовых структур, могут отбуксировать. На улицах увеличат количество патрулей, чтобы обеспечить безопасность. Также усилят наблюдение за информационными потоками различных форматов коммуникации.
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