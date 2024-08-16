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Published Вчера, 17:26

Modified Сегодня, 13:01

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Режимы КТО и ЧС, эвакуация приграничья: как прошла неделя в Белгородской области

Режимы КТО и ЧС, эвакуация приграничья: как прошла неделя в Белгородской области

16 августа 2024, 17:26
Фото: 1MI
В регионе ввели режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации, Краснояружский район эвакуировали, в соседней Курской области ситуация остаётся напряжённой, топ-100 богатейших белгородцев и увольнения директоров. Как прошла неделя — читайте в материале Бел.Ру.

Режим КТО и ЧС: что это значит для белгородцев?

Сейчас на территории Белгородской области действуют сразу два режима — контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. Первый в большинстве своём предназначен для усиления силовых структур.

Доступ в зону ЧС ограничат для тех, кто не участвует в ликвидации последствий. Сотрудники силовых ведомств будут следить за порядком и на прилегающих территориях, а также обеспечивать безопасность граждан на маршрутах эвакуации и сохранность их имущества. Все объекты в зоне ЧС отключат от электро-, газо-, тепло- и водоснабжения.

Перемещаться по Белгородской области можно будет, кроме населённых пунктов, куда въезд запрещён. Дополнительно власти могут ввести следующее:

  • ограничение доступа людей и транспорта на территорию, на которой существует угроза возникновения или уже действует ЧС;
  • определение порядка разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в зоне ЧС;
  • определение порядка использования транспорта, средств связи и оповещения;
  • приостановка работы организаций, оказавшихся в зоне ЧС, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников;
  • осуществление других мер, не ограничивающих прав и свобод человека и направленных на защиту населения и территорий от ЧС, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации ЧС и минимизации её негативного воздействия.

При действующем режиме КТО белгородцы обязаны предоставить правоохранительным органам документ, удостоверяющий личность. При чрезвычайной ситуации могут попросить жителей покинуть определенную территорию. Транспорт, мешающий работе силовых структур, могут отбуксировать. На улицах увеличат количество патрулей, чтобы обеспечить безопасность. Также усилят наблюдение за информационными потоками различных форматов коммуникации.

А также:

  • при необходимости белгородцы должны предоставить свой личный транспорт силовым структурам;
  • в случае угрозы возможно отключение вышек сотовой связи;
  • опасные производства могут прекратить свою работу;
  • жителей могут эвакуировать с опасных территорий, но обязаны предоставить им питание и предметы первой необходимости, а также проживание в ПВР;
  • может быть временно ограничено передвижение по улицам и дорогам;
  • необходимо позволить силовым структурам попасть в ваше жилое помещение, если того требуют мероприятия по борьбе с терроризмом;
  • силовые структуры могут осматривать жителей, их сумки и машины, если те вызвали у них подозрения.
На всей территории Белгородской области теперь действует режим ЧС. Что это значит?
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Въезд в Краснояружский район Белгородской области ограничили

12 августа Андрей Миськов в своём Telegram-канале написал, что с 12 августа въезд на территорию района полностью закрыли. За домами и животными будет присматривать тероборона.

Эвакуировали из района 11 тысяч человек. Около 500 остаются в муниципалитете. 14 августа жители начали возвращаться в свои дома, после того как ситуация в районе улучшилась.

Уже 15 августа в Сети начали появляться фото, что якобы ВСУ зашли в село в муниципалитете. Бел.Ру публиковало опровержение этих сообщений, фото оказались старыми.

Эвакуированные краснояружцы стали возвращаться в свои дома
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Ситуация в соседней Курской области продолжает оставаться напряжённой

15 августа из-за обстрела Курской области было ранено пять человек, один погиб, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По данным на 12 августа, в регионе погибло 12 человек, более 120 ранено.

По данным минобороны РФ, за 15 августа потери ВСУ составили до 340 военных и 19 единиц бронетехники.

Из-за режима КТО в некоторых районах Курской области ограничили продажу алкоголя. Ограничения действуют на территориях Суджанского, Глушковского, Кореневского, Беловского, Рыльского, Обоянского, Большесолдатского и Хомутовского районов, а также во Льговском районе и городе Льгове.

Десятый тревожный день: что нового известно об обстановке в Курской области?
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Бел.Ру опубликовало ежегодный топ самых богатых людей Белгородской области

Традиционный топ-1 — совладелец «Агро-Белогорья» Владимир Зотов перестал быть первым. В список попали новые лица, кто-то увеличил прибыль, кто-то, наоборот, «сдал» позиции.

В список попали новые династии, целые семьи то поднимались, то опускались в топе.

Каким получился топ-100 в 2024 году — смотрите в спецпроекте Бел.Ру.

Топ-100 богатых людей Белгородской области - 2024
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Уволить — целая наука: подробности увольнения десяти директоров школ Белгорода

Редакция Бел.Ру выяснила у прокуратуры подробности «громких» увольнений. Мэрия посчитала это плановой работой, а прокуроры опротестовали. Мэру вынесли представление, на руководителя управления образования администрации Белгорода возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда».

В ведомстве рассказали, что директорам предложили другие места работы, а все положенные выплаты они получили.

Прокуратура отмечает, что продолжит следить за действиями администрации по этому вопросу.

Уволить — целая наука: что не так в увольнении десяти директоров школ Белгорода?
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Прокуратура#Образование#Увольнение#Эвакуация#Чрезвычайная ситуация#Ограничения#Терроризм#Белгород#Семьи#Богатство
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