Режимы КТО и ЧС, эвакуация приграничья: как прошла неделя в Белгородской области

Доступ в зону ЧС ограничат для тех, кто не участвует в ликвидации последствий. Сотрудники силовых ведомств будут следить за порядком и на прилегающих территориях, а также обеспечивать безопасность граждан на маршрутах эвакуации и сохранность их имущества. Все объекты в зоне ЧС отключат от электро-, газо-, тепло- и водоснабжения.