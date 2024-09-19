Депутаты согласовали Лоренца на должность замгубернатора Белгородской области

Posted 19 сентября, 08:05
Published 19 сентября, 08:05
Modified 19 сентября, 08:07
Updated 19 сентября, 08:07
На заседании облдумы депутаты согласовали назначение Александра Лоренца на должность заместителя губернатора Белгородской области — руководителя администрации губернатора Белгородской области.
В конце августа нового чиновника правительству представил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что Лоренц работал в нескольких регионах (Ярославская область, Ставропольский край), возглавляя региональные прокуратуры, работал заместителем прокурора Омской области.
Александр Лоренц начал свою профессиональную карьеру в 1994 году в Казахстане. Переехав в Россию, он продолжил службу в прокуратуре Омской области.
В 2006 году его назначили прокурором Ставропольского края. А в 2012 году — первым заместителем прокурора Омской области. В декабре 2022 года Лоренц стал прокурором Ярославской области. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».