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Posted 19 сентября, 08:05

Published 19 сентября, 08:05

Modified 19 сентября, 08:07

Updated 19 сентября, 08:07

Депутаты согласовали Лоренца на должность замгубернатора Белгородской области

Депутаты согласовали Лоренца на должность замгубернатора Белгородской области

19 сентября 2024, 08:05
Фото: пресс-служба прокуратуры Ярославской области/vesti-yaroslavl.ru
Сюжет
Депутаты
Ранее его кандидатуру правительству представил глава региона Вячеслав Гладков в ходе оперсовещания.

На заседании облдумы депутаты согласовали назначение Александра Лоренца на должность заместителя губернатора Белгородской области — руководителя администрации губернатора Белгородской области.

В конце августа нового чиновника правительству представил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что Лоренц работал в нескольких регионах (Ярославская область, Ставропольский край), возглавляя региональные прокуратуры, работал заместителем прокурора Омской области.

Александр Лоренц начал свою профессиональную карьеру в 1994 году в Казахстане. Переехав в Россию, он продолжил службу в прокуратуре Омской области.

В 2006 году его назначили прокурором Ставропольского края. А в 2012 году — первым заместителем прокурора Омской области. В декабре 2022 года Лоренц стал прокурором Ярославской области. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Депутаты#Прокуратура#Белгород#Вячеслав Гладков#Ставропольский край#Омская область#Александр Лоренц
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