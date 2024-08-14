Режим ЧС ввели в Белгородской области, а замгубернатора поспорил с бизнесвумен

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Рано утром украинский FPV-дрон напал на грузовик на территории одного из сельхозпредприятий. Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и ранением ноги доставили в больницу областного центра.
Днём муниципалитет атаковали ещё несколько дронов. В Шебекино он ударил по автобусу — тоже пострадал водитель. Его в больницу с баро- и минно-взрывной травмами, а также множественными осколочными ранениями доставили бойцы отряда самообороны.
Ещё один мирный житель ранен в результате атаки дрона в Новой Таволжанке. Он смог самостоятельно обратиться за медицинской помощью. Врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча.
Сегодня утром в Белгородской области объявили режим «Чрезвычайная ситуация». Ранее он распространялся только на 15 приграничных населённых пунктов, а теперь — на всю территорию региона.
Ввести режим ЧС решили из-за сложной оперативной обстановки в области и постоянных атак со стороны ВСУ. В дальнейшем областные власти намерены обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня.
На жизни белгородцев режим почти никак не скажется. Больше он повлияет на работу властей и ПВР, а также на порядки в зоне ЧС: министерства усилят меры безопасности и оказанию помощи для пострадавших жителей.
Между гендиректором «Аллнекс Белгород» Оксаной Косициной и первым заместителем губернатора Дмитрием Гладским произошла публичная стычка.
Когда Косицина попросила отправить женщин в Шебекинском горокруге на удалёнку, чтобы обезопасить их, Гладский порекомендовал ей «обратиться к западноевропейским владельцам её предприятия», ведь только руководители принимают решение по формату работы сотрудников.
Гладский также написал, что часть прибыли, которую она якобы перечисляет «западноевропейским владельцам», потом идёт на налоги государствам «за счёт которых, в том числе, финансируются Вооружённые силы Украины».
Косицина заявила, что это оскорбительно и никаких дивидендов, по слова гендиректора, заграницу не платится.
Она также сообщила, что получает подобные высказывания от Гладского уже не первый раз. Извинений Косицина от замгубернатора не получила, но обращаться в суд пока не планирует.