Режим ЧС ввели в Белгородской области, а замгубернатора поспорил с бизнесвумен

Среда для белгородцев прошла довольно спокойно, если не говорить о введении режима ЧС на всей территории области. К сожалению, не обошлось без раненых — ВСУ несколько раз атаковали Шебекинский горокруг. А первый замгубернатора Гладский поспорил с гендиректором «Аллнекс Белгород».

ВСУ весь день атаковали Шебекинский округ Режим ЧС ввели в Белгородской области Спор замгубернатора и гендиректора «Аллнекс Белгород»