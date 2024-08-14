bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Двое мирных жителей ранены после атак ВСУ на Шебекинский горокруг

ВСУ ударили дроном по автобусу в Шебекино, ранен водитель

14 августа 2024, 10:49
Фото: 1MI
Двое мирных жителей ранены после атак ВСУ на Шебекинский горокруг

Два человека пострадали в Шебекинском горокруге после атак ВСУ

Пострадавшего водителя в больницу доставили бойцы самообороны. Ещё один мирный житель ранен после атаки дрона в Новой Таволжанке. Повреждены транспорт и дом.

Водитель автобуса ранен в Шебекино. ВСУ ударили по транспорту дроном. У пострадавшего водителя — минно-взрывная травма, баротравма, множественные осколочные ранения. В больницу мужчину доставили бойцы отряда самообороны.

Ещё один мирный житель пострадал в Новой Таволжанке. Мужчина ранен после атаки дрона на территории приусадебного участка. У пострадавшего — минно-взрывная травма, осколочное ранение плеча. Он сам обратился за помощью к медикам.

В Шебекино после атаки повреждён автобус. Кроме того, загорелась сухая трава. Также ещё один беспилотник ударил по частному дому: в нём выбиты окна, повреждены кровля и внутренняя отделка.

Напомним, что утром после атаки FPV-дрона пострадал водитель грузовика. Происшествие случилось на сельхозпредприятии в Шебекино. Кроме того, утром город тоже подвергся атаке дронов: загорелась квартира, произошло обрушения плит в МКД.

Ранее жителям Шебекино из-за неспокойной обстановки рекомендовали перебраться на время в ПВР в Белгород.

Гладков доложил Путину об ухудшении обстановки в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Пострадали не только дома: новые последствия сегодняшних обстрелов в ШебекиноВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области: ранен мирный жительПока спасатели помогали после атаки БПЛА в Шебекино, дрон ВСУ ударил по их машине
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Новая таволжанка#Белгород#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны
Подпишитесь
Белгородцы стали чаще умирать, но реже разводиться
Сегодня, 13:05
На всей территории Белгородской области теперь действует режим ЧС. Что это значит?
Сегодня, 05:23
Досрочное голосование проведут в Белгородской области из-за неспокойной обстановки
Сегодня, 11:58
Список Telegram-каналов «10 тысяч +»: что может измениться для пабликов?
Сегодня, 12:07
«Бог ему судья»: гендиректор «Аллнекс Белгород» — о споре с замгубернатора Гладским
Сегодня, 11:48