ВСУ ударили дроном по автобусу в Шебекино, ранен водитель

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Водитель автобуса ранен в Шебекино. ВСУ ударили по транспорту дроном. У пострадавшего водителя — минно-взрывная травма, баротравма, множественные осколочные ранения. В больницу мужчину доставили бойцы отряда самообороны.
Ещё один мирный житель пострадал в Новой Таволжанке. Мужчина ранен после атаки дрона на территории приусадебного участка. У пострадавшего — минно-взрывная травма, осколочное ранение плеча. Он сам обратился за помощью к медикам.
В Шебекино после атаки повреждён автобус. Кроме того, загорелась сухая трава. Также ещё один беспилотник ударил по частному дому: в нём выбиты окна, повреждены кровля и внутренняя отделка.
Напомним, что утром после атаки FPV-дрона пострадал водитель грузовика. Происшествие случилось на сельхозпредприятии в Шебекино. Кроме того, утром город тоже подвергся атаке дронов: загорелась квартира, произошло обрушения плит в МКД.
Ранее жителям Шебекино из-за неспокойной обстановки рекомендовали перебраться на время в ПВР в Белгород.