«Бог ему судья»: гендиректор «Аллнекс Белгород» — о споре с замгубернатора Гладским

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Гендиректор «Аллнекс Белгород» Оксана Косицина обратилась в комментариях на странице губернатора к главе Шебекинского горокруга. Она попросила Владимира Жданова отправить местных жительниц на удалёнку, потому что им опасно добираться на общественном транспорте на работу в условиях постоянных обстрелов.
Глава округа ответил предпринимательнице, что решение о формате деятельности принимает работодатель. Но история на этом не закончилась.
К обсуждению подключился первый заместитель губернатора Дмитрий Гладский. Он заявил, что, если у Косициной нет соответствующих полномочий отправить сотрудниц на удалёнку, то ей стоит «обратиться к западноевропейским владельцам её предприятия».
Якобы именно им гендиректор перечисляет часть прибыли, а с этих дивидендов они платят налоги своим государствам, «за счёт которых, в том числе, финансируются Вооружённые силы Украины», следует из ответа Гладского.
Косицина в разговоре с журналистами рассказала, что считает такие заявления оскорбительными, особенно учитывая обстановку, в которой приходится работать заводу. Никаких дивидендов, по слова гендиректора, заграницу не платится.
Она также сообщила, что позволяет себе подобные высказывания в её адрес Гладский уже в четвёртый раз, просто раньше он не делал этого публично. Извинений Косицина от замгубернатора не получила, обращаться в суд пока не планирует.
«Можно было бы в Генеральную прокуратуру написать, но бог ему судья. Честно говоря, и так проблем в Шебекино очень много, чтобы ещё и связываться с этим», — заявила предпринимательница изданию «Подъём».