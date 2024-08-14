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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Предпринимательница Косицина и замгубернатора Гладский поспорили в соцсети

«Бог ему судья»: гендиректор «Аллнекс Белгород» — о споре с замгубернатора Гладским

14 августа 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney

Предпринимательница Косицина и замгубернатора Гладский поспорили в соцсети

Бизнесвумен Оксана Косицина попросила отправить на удалёнку женщин в Шебекинском горокруге, на что замгубернатора Дмитрий Гладский предложил ей «обратиться к западноевропейским владельцам её предприятия». Подобное он позволяет себе не первый раз, утверждает Косицина. Комментарий она дала «Подъёму».

Гендиректор «Аллнекс Белгород» Оксана Косицина обратилась в комментариях на странице губернатора к главе Шебекинского горокруга. Она попросила Владимира Жданова отправить местных жительниц на удалёнку, потому что им опасно добираться на общественном транспорте на работу в условиях постоянных обстрелов.

Глава округа ответил предпринимательнице, что решение о формате деятельности принимает работодатель. Но история на этом не закончилась.

К обсуждению подключился первый заместитель губернатора Дмитрий Гладский. Он заявил, что, если у Косициной нет соответствующих полномочий отправить сотрудниц на удалёнку, то ей стоит «обратиться к западноевропейским владельцам её предприятия».

Якобы именно им гендиректор перечисляет часть прибыли, а с этих дивидендов они платят налоги своим государствам, «за счёт которых, в том числе, финансируются Вооружённые силы Украины», следует из ответа Гладского.

Косицина в разговоре с журналистами рассказала, что считает такие заявления оскорбительными, особенно учитывая обстановку, в которой приходится работать заводу. Никаких дивидендов, по слова гендиректора, заграницу не платится.

Она также сообщила, что позволяет себе подобные высказывания в её адрес Гладский уже в четвёртый раз, просто раньше он не делал этого публично. Извинений Косицина от замгубернатора не получила, обращаться в суд пока не планирует.

«Можно было бы в Генеральную прокуратуру написать, но бог ему судья. Честно говоря, и так проблем в Шебекино очень много, чтобы ещё и связываться с этим», — заявила предпринимательница изданию «Подъём».

Сообщение Оксаны КосицинойСообщение Оксаны Косициной
Ответы Николая Жданова и Дмитрия ГладскогоОтветы Николая Жданова и Дмитрия Гладского
Реакция Оксаны Косициной на сообщение замгубернатораРеакция Оксаны Косициной на сообщение замгубернатора
Сообщение Оксаны Косициной
Фото: Telegram-канал Владислава Епанчинцева
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Шебекино#Бизнес#Белгород#Спор#Дмитрий Гладский#Приграничье#Аллнекс Белгород#Оксана Косицина
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