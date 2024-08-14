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В Шебекино ранен мужчина после атаки дрона ВСУ

FPV-дрон атаковал грузовик на территории с/х предприятия в Шебекино — ранен водитель

14 августа 2024, 05:50
Фото: 1MI
В Шебекино ранен мужчина после атаки дрона ВСУ

Мужчина пострадал после атаки дрона в Шебекино

Происшествие случилось на территории сельхозпредприятия. Пострадавшего везут в больницу. Город Шебекино с утра подвергся нескольким атакам беспилотников.

Водитель грузовика пострадал в Шебекино. Транспорт атаковал FPV-дрон. Произошло это на территории одного из сельхозпредприятий.

У пострадавшего — минно-взрывная травма и ранение ноги. Скорая помощь везёт его в больницу в Белгороде.

Всего в результате двух атак повреждено два грузовика: второй посекло осколками.

Информация о последствиях уточняется.

Добавим, что город Шебекино подвергся нескольким атакам БПЛА. В результате одной из них в многоквартирном доме загорелась квартира, произошло обрушение плит. Кроме того, повреждена линия газоснабжения.

Также сегодня под удар ВСУ попала Устинка в Белгородском районе. Там после сброса боеприпаса с дрона сгорела летняя кухня на территории частного дома.

Последствия атаки ВСУ на ШебекиноПоследствия атаки ВСУ на Шебекино
Последствия атаки ВСУ на Шебекино Последствия атаки ВСУ на Шебекино
Последствия атаки ВСУ на Шебекино
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Шебекино#Белгород#Устинка#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны
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