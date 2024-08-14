FPV-дрон атаковал грузовик на территории с/х предприятия в Шебекино — ранен водитель

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Водитель грузовика пострадал в Шебекино. Транспорт атаковал FPV-дрон. Произошло это на территории одного из сельхозпредприятий.
У пострадавшего — минно-взрывная травма и ранение ноги. Скорая помощь везёт его в больницу в Белгороде.
Всего в результате двух атак повреждено два грузовика: второй посекло осколками.
Информация о последствиях уточняется.
Добавим, что город Шебекино подвергся нескольким атакам БПЛА. В результате одной из них в многоквартирном доме загорелась квартира, произошло обрушение плит. Кроме того, повреждена линия газоснабжения.
Также сегодня под удар ВСУ попала Устинка в Белгородском районе. Там после сброса боеприпаса с дрона сгорела летняя кухня на территории частного дома.