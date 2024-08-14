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Правительство опубликовало документ о введении режима ЧС в Белгородской области

Опубликован документ о введении режима ЧС в Белгородской области: что нужно знать

14 августа 2024, 07:47
Фото: 1MI

Правительство опубликовало документ о введении режима ЧС в Белгородской области

14 августа на территории всей области решено ввести режим ЧС. Региональные власти усилят работу по обеспечению комфорта и безопасности жителей приграничья, которые сейчас находятся в ПВР, а также ограничат въезд в зону ЧС.

В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации. С сегодняшнего дня он действует во всём регионе, а не в отдельных населённых пунктах.

Режим ЧС, как указано в документе правительства, действует из-за обстановки, «обусловленной взрывами взрывоопасных предметов в результате атаки со стороны ВСУ».

Власти активизировали работу по оказанию помощи эвакуированным жителям. Сейчас они размещены в региональных пунктах временного размещения (ПВР). Министерствам поручено позаботиться о социально-бытовом обустройстве белгородцев, предоставить им питание и вести учёт жителей.

Также будет организовано медицинское наблюдение и обеспечено наличие лекарств в ПВР. В случае необходимости будет проводиться госпитализация. В пунктах временного размещения усилят меры безопасности.

Что касается зоны ЧС, то туда будет ограничен доступ лиц, не участвующих в ликвидации последствий. Сотрудники силовых ведомств будут обеспечивать общественный порядок в соответствующей зоне и на прилегающей территории, на маршрутах эвакуации и отвечать за сохранность имущества граждан.

Объекты, находящиеся в зоне ЧС, отключат от электро-, газо-, тепло- и водоснабжения.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации в регионе ввели сегодня, 14 августа, около 8:00 утра. Ранее он официально действовал лишь в 15 населённых пунктах. О том, как это отразится на жизни белгородцев, читайте в нашем материале.

На всей территории Белгородской области теперь действует режим ЧС. Что это значит?
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