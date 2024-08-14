Опубликован документ о введении режима ЧС в Белгородской области: что нужно знать

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации. С сегодняшнего дня он действует во всём регионе, а не в отдельных населённых пунктах.
Режим ЧС, как указано в документе правительства, действует из-за обстановки, «обусловленной взрывами взрывоопасных предметов в результате атаки со стороны ВСУ».
Власти активизировали работу по оказанию помощи эвакуированным жителям. Сейчас они размещены в региональных пунктах временного размещения (ПВР). Министерствам поручено позаботиться о социально-бытовом обустройстве белгородцев, предоставить им питание и вести учёт жителей.
Также будет организовано медицинское наблюдение и обеспечено наличие лекарств в ПВР. В случае необходимости будет проводиться госпитализация. В пунктах временного размещения усилят меры безопасности.
Что касается зоны ЧС, то туда будет ограничен доступ лиц, не участвующих в ликвидации последствий. Сотрудники силовых ведомств будут обеспечивать общественный порядок в соответствующей зоне и на прилегающей территории, на маршрутах эвакуации и отвечать за сохранность имущества граждан.
Объекты, находящиеся в зоне ЧС, отключат от электро-, газо-, тепло- и водоснабжения.
Напомним, что режим чрезвычайной ситуации в регионе ввели сегодня, 14 августа, около 8:00 утра. Ранее он официально действовал лишь в 15 населённых пунктах. О том, как это отразится на жизни белгородцев, читайте в нашем материале.