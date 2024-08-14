Опубликован документ о введении режима ЧС в Белгородской области: что нужно знать

Что касается зоны ЧС, то туда будет ограничен доступ лиц, не участвующих в ликвидации последствий. Сотрудники силовых ведомств будут обеспечивать общественный порядок в соответствующей зоне и на прилегающей территории, на маршрутах эвакуации и отвечать за сохранность имущества граждан.