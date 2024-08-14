bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

В Белгородской области есть населённые пункты с численностью населения всего в одного человека

В Белгородской области насчитывается 67 поселений, где живёт менее десяти человек

14 августа 2024, 14:09
Фото: 1MI
В Белгородской области есть населённые пункты с численностью населения всего в одного человека

В Белгородской области находится 555 поселений с населением не более 200 человек

В Белгородской области обновили список населённых пунктов, в которых проживают менее 200 человек. В таких хуторах и сёлах готовы выдать земельные участки гражданам в собственность бесплатно. Перечень населённых пунктов указан в постановлении правительства.

В Белгородской области насчитывается 555 населённых пунктов, где проживает не более 200 человек. На этих территориях расположены земельные участки, которые готовы выдать жителям региона в собственность бесплатно.

В регионе есть и те населённые пункты, где проживает менее десяти человек: их насчитывается 67. При этом в десяти поселениях проживает по одному человеку, в девяти — по два и ещё в десяти — по три человека.

Подробнее ознакомиться с населёнными пунктами с населением не более 200 человек можно на картинках ниже.

Населённые пункты и количество их жителейНаселённые пункты и количество их жителей
Населённые пункты и количество их жителейНаселённые пункты и количество их жителей
Населённые пункты и количество их жителейНаселённые пункты и количество их жителей
Населённые пункты и количество их жителейНаселённые пункты и количество их жителей
Населённые пункты и количество их жителейНаселённые пункты и количество их жителей
Населённые пункты и количество их жителейНаселённые пункты и количество их жителей
Населённые пункты и количество их жителейНаселённые пункты и количество их жителей
Населённые пункты и количество их жителейНаселённые пункты и количество их жителей
Населённые пункты и количество их жителейНаселённые пункты и количество их жителей
Населённые пункты и количество их жителейНаселённые пункты и количество их жителей
Населённые пункты и количество их жителейНаселённые пункты и количество их жителей
Населённые пункты и количество их жителейНаселённые пункты и количество их жителей
Населённые пункты и количество их жителейНаселённые пункты и количество их жителей
Населённые пункты и количество их жителейНаселённые пункты и количество их жителей
Населённые пункты и количество их жителейНаселённые пункты и количество их жителей
Населённые пункты и количество их жителейНаселённые пункты и количество их жителей
Населённые пункты и количество их жителейНаселённые пункты и количество их жителей
Населённые пункты и количество их жителейНаселённые пункты и количество их жителей
Населённые пункты и количество их жителейНаселённые пункты и количество их жителей
Населённые пункты и количество их жителей
Фото: областное правительство

Отметим, что за год в Белгородской области снизилась численность населения на 13 800 человек.

Когда эвакуированные краснояружцы смогут вернуться домой?
Узнать подробнее
Читайте также:
Драматический прогноз: что будет с населением России к 2100 году?В Белгородской области численность населения снизилась на более 13 тысяч человекНаселение падает, бизнес растёт: как считают плотность МСП в Белгороде
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Численность населения#Белгород#Населённые пункты
Подпишитесь
Власти разъяснили, как режим ЧС отразится на жизни белгородцев
Сегодня, 14:19
Белгородцы стали чаще умирать, но реже разводиться
Сегодня, 13:05
Внезапная статистика: несмотря на атаки, в Белгородскую область продолжают переезжать
Сегодня, 14:06
Эвакуированные краснояружцы стали возвращаться в свои дома
Сегодня, 13:23
Восемь тысяч курян из приграничных районов сейчас живут ПВР
Сегодня, 16:29
Эвакуация и отключение сотовой связи: с чем могут столкнуться белгородцы в ходе КТО?
Сегодня, 15:01