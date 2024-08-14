В Белгородской области насчитывается 67 поселений, где живёт менее десяти человек

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В Белгородской области насчитывается 555 населённых пунктов, где проживает не более 200 человек. На этих территориях расположены земельные участки, которые готовы выдать жителям региона в собственность бесплатно.
В регионе есть и те населённые пункты, где проживает менее десяти человек: их насчитывается 67. При этом в десяти поселениях проживает по одному человеку, в девяти — по два и ещё в десяти — по три человека.
Подробнее ознакомиться с населёнными пунктами с населением не более 200 человек можно на картинках ниже.