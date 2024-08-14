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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Жители Краснояружского района начали покидать ПВР в Белгородской области

Эвакуированные краснояружцы стали возвращаться в свои дома

14 августа 2024, 13:23
Фото: bel.ru

Жители Краснояружского района начали покидать ПВР в Белгородской области

Жители Краснояружского района, которых перевезли в ПВР региона из-за обострившейся ситуации на границе, начали возвращаться домой. Вчера губернатор сообщил, что обстановка в муниципалитете нормализовалась, поэтому для краснояружцев организовали подвоз на автобуса, пишет РИА «Новости».

Директор пункта временного размещения в Старом Осколе Наталья Семенова рассказала, что жители Краснояружского района начали возвращаться домой.

В понедельник их эвакуировали из муниципалитета из-за напряжённой обстановки в приграничье. Въезд в Краснояружский район был ограничен, а людей разместили в пункте временного размещения.

На текущий момент ситуация стабилизировалась, и людей начали вывозить обратно к месту жительства. Семенова сообщила, что уже сегодня их автобусами централизовано стали доставлять домой.

Уже выехали три автобуса с жителями Краснояружского района. Осталось несколько семей, которые планируют покинуть ПВР на личном транспорте.

Вчера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация в Краснояружском районе нормализуется, и жители скоро смогут вернуться в свои дома.

Мэр Белгорода рассказал, организуют ли в городе ПВР для эвакуированных краснояружцев
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Автобусы#Эвакуация#Краснояружский район#Белгород#Приграничные районы#Пункт временного размещения
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