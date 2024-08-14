Эвакуированные краснояружцы стали возвращаться в свои дома

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Директор пункта временного размещения в Старом Осколе Наталья Семенова рассказала, что жители Краснояружского района начали возвращаться домой.
В понедельник их эвакуировали из муниципалитета из-за напряжённой обстановки в приграничье. Въезд в Краснояружский район был ограничен, а людей разместили в пункте временного размещения.
На текущий момент ситуация стабилизировалась, и людей начали вывозить обратно к месту жительства. Семенова сообщила, что уже сегодня их автобусами централизовано стали доставлять домой.
Уже выехали три автобуса с жителями Краснояружского района. Осталось несколько семей, которые планируют покинуть ПВР на личном транспорте.
Вчера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация в Краснояружском районе нормализуется, и жители скоро смогут вернуться в свои дома.