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Из Краснояружского района вывезли 11 тысяч человек, утверждают местные власти

Миськов: из Краснояружского района выехали 11 тысяч человек, ещё 500 остаются

12 августа 2024, 10:01
Фото: страница Андрея Миськова в соцсети
Из Краснояружского района вывезли 11 тысяч человек, утверждают местные власти

Из Краснояружского района Белгородской области уехали 11 тысяч человек

Такие данные привёл глава местной администрации Андрей Миськов. По его словам, к вывозу людей были готовы: помогли в этом учения и тренировки. При этом «работу по перемещению» будут продолжать.

Из Краснояружского района Белгородской области, где утром 12 августа объявили эвакуацию, вывезли 11 тысяч человек. Статистику озвучил глава администрации Андрей Миськов.

Он добавил, что всего в Краснояружском районе до эвакуации оставалось 11,5 тысячи человек. «Порядка 500, включая администрацию, остаются на рабочих местах», — добавил Миськов.

К вывозу людей были готовы — помогли в этом учения и тренировки, добавил глава района. Часть жителей вывезли централизованно — в автобусах. Некоторые краснояружцы уехали на своём транспорте: для них вдоль дорог установили указатели, направляющие к ближайшим ПВР.

По словам Миськова, «работа по перемещению» продолжится.

Ранее стало известно, что людей из Краснояружского района сначала привозят в Ракитное — там открыли распределительный центр. Оттуда краснояружцев отправят в ПВР. Они открыты во всех районах и горокругах Белгородской области, заверил губернатор.

Краснояружцев решили эвакуировать в безопасное место после того, как на границе активизировались ВСУ.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Население#Эвакуация#Краснояружский район#Белгород#Андрей миськов#Приграничье#Атака ВСУ в Краснояружском районе
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