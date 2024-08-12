Миськов: из Краснояружского района выехали 11 тысяч человек, ещё 500 остаются

Из Краснояружского района Белгородской области уехали 11 тысяч человек

Такие данные привёл глава местной администрации Андрей Миськов. По его словам, к вывозу людей были готовы: помогли в этом учения и тренировки. При этом «работу по перемещению» будут продолжать.