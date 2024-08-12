Миськов: из Краснояружского района выехали 11 тысяч человек, ещё 500 остаются

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:01
Из Краснояружского района Белгородской области, где утром 12 августа объявили эвакуацию, вывезли 11 тысяч человек. Статистику озвучил глава администрации Андрей Миськов.
Он добавил, что всего в Краснояружском районе до эвакуации оставалось 11,5 тысячи человек. «Порядка 500, включая администрацию, остаются на рабочих местах», — добавил Миськов.
К вывозу людей были готовы — помогли в этом учения и тренировки, добавил глава района. Часть жителей вывезли централизованно — в автобусах. Некоторые краснояружцы уехали на своём транспорте: для них вдоль дорог установили указатели, направляющие к ближайшим ПВР.
По словам Миськова, «работа по перемещению» продолжится.
Ранее стало известно, что людей из Краснояружского района сначала привозят в Ракитное — там открыли распределительный центр. Оттуда краснояружцев отправят в ПВР. Они открыты во всех районах и горокругах Белгородской области, заверил губернатор.
Краснояружцев решили эвакуировать в безопасное место после того, как на границе активизировались ВСУ.