Больше, чем в ДНР: сколько человек погибло в Белгородской области от беспилотников?

Posted 19 сентября, 07:03
Published 19 сентября, 07:03
Modified 19 сентября, 08:25
Updated 19 сентября, 08:25
По состоянию на 1 августа 2024 года больше всего мирных жителей от атак БПЛА погибло в Белгородской области — 79 человек. Об этом сообщил член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев.
Ещё 48 человек были ранены в ДНР, пятеро скончались. В Курской области погибли не менее четырёх, а пострадали минимум 29 мирных жителей.
Россия представила странам-участницам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сборник документов об убийствах мирных жителей с применением украинских беспилотников. В него включены не только текстовые свидетельства, но и фото-, видеоматериалы.
Бушуев отметил, что дроны стали вторым видом оружия по частоте применения ВСУ «для убийства и нанесения увечий простым людям на прифронтовых территориях российских регионов». Первое место занимает артиллерия.
Большинство БПЛА изготовлены либо на иностранных фабриках, либо на Украине «кустарным способом из завезённых иностранных комплектующих».