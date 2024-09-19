Больше, чем в ДНР: сколько человек погибло в Белгородской области от беспилотников?

По состоянию на 1 августа 2024 года больше всего мирных жителей от атак БПЛА погибло в Белгородской области — 79 человек. Об этом сообщил член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев.