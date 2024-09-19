bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 07:03

Published 19 сентября, 07:03

Modified 19 сентября, 08:25

Updated 19 сентября, 08:25

Дроны являются вторым по частоте использования оружием против мирного населения

Больше, чем в ДНР: сколько человек погибло в Белгородской области от беспилотников?

19 сентября 2024, 07:03
Фото: Изображение Midjourney
Дроны являются вторым по частоте использования оружием против мирного населения

Россия представила ОБСЕ доклад об убитых дронами белгородцах

Сюжет
Новости Белгорода
Россия представила ОБСЕ доклад о убийствах украинскими военными мирных граждан с помощью беспилотников. БПЛА являются вторым по частоте использования оружием. Больше всего жертв дронов насчитали в Белгородской области, сообщает ТАСС.

По состоянию на 1 августа 2024 года больше всего мирных жителей от атак БПЛА погибло в Белгородской области — 79 человек. Об этом сообщил член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев.

Ещё 48 человек были ранены в ДНР, пятеро скончались. В Курской области погибли не менее четырёх, а пострадали минимум 29 мирных жителей.

Россия представила странам-участницам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сборник документов об убийствах мирных жителей с применением украинских беспилотников. В него включены не только текстовые свидетельства, но и фото-, видеоматериалы.

Бушуев отметил, что дроны стали вторым видом оружия по частоте применения ВСУ «для убийства и нанесения увечий простым людям на прифронтовых территориях российских регионов». Первое место занимает артиллерия.

Большинство БПЛА изготовлены либо на иностранных фабриках, либо на Украине «кустарным способом из завезённых иностранных комплектующих».

Когда закончится СВО? Мнения политиков и военных экспертов
Узнать подробнее
Читайте также:
Целью был не только Белгород: что известно о массированной атаке беспилотников?Ночью украинские беспилотники атаковали белгородские сёла, есть пострадавшиеБудет ли мобилизация в 2024 году в России?
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Курская область#Украина#Россия#Новости Белгорода#ДНР#Белгород#Дрон#Приграничье#ОБСЕ#СВО#Атака ВСУ#БПЛА#Мирные жители
Подпишитесь
Популярное