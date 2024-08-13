Периодическое издание
Август 2024 года

ТОП-богатых
Белгородской области-2024

Ежегодно журналисты Бел.Ру составляют рейтинг самых богатых людей Белгородской области. В этот раз не обошлось без сюрпризов: первым богачом региона впервые оказался не совладелец “Агро-Белогорья” Владимир Зотов.

Список пополнили и новые лица. Кто из состоятельных белгородцев нарастил активы, а кто, наоборот, упустил выгоду, и как выглядит топ-100 самых богатых жителей региона — читайте в нашем спецпроекте.

как считали:

Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: чистые активы, чистая прибыль и выручка.

Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.

Посчитали, сколько на эту долю приходится средств, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы. Проверили, какие ещё компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам.

Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.

Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трёх экономических показателей и выставили им баллы. Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.

Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но, само собой, со своими нюансами.

Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках не известна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому мы изучили в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии в этом статусе и так далее.

Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции. В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.

Топ богатых:

#01

Геннадий
Бобрицкий

Сумма активов, руб.
50 184 532 100
1
Сумма выручки, руб.
67 784 548 200
2
Чистая прибыль, руб.
19 183 669 100
1

Один из известнейших предпринимателей региона. Заведённое на него уголовное дело не помешало бизнесмену сместить с первого места бессменного лидера рейтинга Владимира Зотова. Помогло то, что Бобрицкий почти полностью переоформил агрохолдинг «Приосколье» на себя. Активы, принадлежащие предпринимателю, оцениваются в 50 млрд рублей. За прошлый год они принесли ему более 19 млрд рублей чистой прибыли. Абсолютный рекорд.

#02

Владимир
Зотов

Сумма активов, руб.
27 397 694 136
2
Сумма выручки, руб.
79 953 592 877
1
Чистая прибыль, руб.
12 102 684 860
2

Был первым богачом Белгородской области много лет подряд. Ключевой совладелец одной из крупнейших в стране агропромышленной группы компаний «Агро-Белогорье» в этом году уступил место Геннадию Бобрицкому. У холдинга однозначно выдался тяжёлый год: суды с «Русагро», гибель работников от дронов. Тем не менее чистая прибыль бизнеса выросла в шесть раз — до 12 млрд рублей.

#03

Сергей
Оробинский

Сумма активов, руб.
6 316 396 830
3
Сумма выручки, руб.
9 889 754 952
5
Чистая прибыль, руб.
1 351 389 794
4

В прошлый раз в топ не попал. Но постоянные читатели Бел.Ру могут вспомнить бизнесмена с таким именем из списка 2019 года, в котором Сергей Оробинский занял шестое место. По итогам же 2023 года совладелец «Агротех-Гаранта» заработал 1,3 млрд чистой прибыли при 9,9 млрд рублей выручки.

#04

Дмитрий
Гусев

Сумма активов, руб.
2 267 802 130
9
Сумма выручки, руб.
17 067 986 310
3
Чистая прибыль, руб.
1 414 616 130
3

Сын белгородского депутата Сергея Гусева и совладелец семейного бизнеса. Снова обошёл отца по всем показателям, но вместо прошлогоднего второго места занял только четвёртое. Соучредитель конфетной фабрики «Славянка» выручил 17 млрд рублей, заработав «чистыми» 1,4 млрд рублей.

#05

Сергей
Гусев

Сумма активов, руб.
1 877 193 590
13
Сумма выручки, руб.
15 336 848 160
4
Чистая прибыль, руб.
1 109 200 330
7

Очень влиятельная в области фигура и отец Дмитрия Гусева, идущего в рейтинге прямо перед ним. «Славянка», одна из крупнейших кондитерских фабрик в России, продолжает приносить бизнесмену стабильно высокий доход. По итогам 2023 года выручка в пересчете на долю бизнесмена составила 15,3 млрд рублей, чистая прибыль — 1,1 млрд рублей.

#06

Лариса
Ковалёва

Сумма активов, руб.
3 087 871 800
6
Сумма выручки, руб.
6 764 687 805
10
Чистая прибыль, руб.
947 399 085
9

Верная соратница Владимира Зотова и завсегдатай топ-100 богатых белгородцев. Бизнесвумен стабильно показывает хорошие финансовые результаты и занимает место в первой десятке: в этот раз на её долю пришлось 6,7 млрд рублей выручки и 947 млн рублей чистой прибыли.

#07

александр
евсеев

Сумма активов, руб.
3 801 337 237
4
Сумма выручки, руб.
6 792 579 650
9
Чистая прибыль, руб.
750 192 561
12

Долгое время не попадал в топ богатых белгородцев. В 2019 году бизнесмен занял пятое место в аналогичном рейтинге, теперь же ему досталось седьмое. Совладелец группы компаний «Агротех-Гарант» получил по итогам 2023 года 750 млн рублей чистой прибыли.

#08

Сергей
Лиман

Сумма активов, руб.
1 998 065 308
11
Сумма выручки, руб.
6 155 688 358
12
Чистая прибыль, руб.
974 002 170
8

Инженер-механик и химик родом из Волчанска, совладелец одной из крупнейших компаний по производству кормов для животных «Лимкорм». В прошлом году бизнесмен занял в рейтинге четвёртое место, по итогам 2023 года — восьмое. Предприниматель смог получить 6 млрд рублей выручки при 1,9 млрд чистых активов.

#09

Вадим
Клет

Сумма активов, руб.
3 007 341 000
7
Сумма выручки, руб.
4 789 768 000
16
Чистая прибыль, руб.
850 167 000
10

Депутат Белгородской областной думы и владелец 23 компаний, связанных со строительством. Два года подряд занимал в рейтинге богачей пятое место, в этот раз оказался на девятом. За 2023 год фирмы Клета принесли ему 4,8 млрд рублей выручки и 850 млн рублей чистой прибыли.

#10

дМИТРИЙ
пАЛИЕНКО

Сумма активов, руб.
1 779 927 300
14
Сумма выручки, руб.
4 633 652 900
18
Чистая прибыль, руб.
552 504 000
13

Совладелец четырёх и единственный учредитель еще пяти фирм. Больше всего денег в прошлом году бизнесмену принесла компания «Негабаритика» — на нее пришлось свыше половины всего дохода. Суммарная же прибыль компаний составила 552 млн рублей.

#11

наталья
антипова

Сумма активов, руб.
2 050 465 990
10
Сумма выручки, руб.
4 854 627 470
15
Чистая прибыль, руб.
313 581 605
25

Новое лицо в топ-100 богатых белгородцев. Владелица крупной строительной фирмы «Трансюжстрой» по итогам 2023 года получила почти 4,9 млрд рублей выручки и 314 млн рублей чистой прибыли.

#12

анатолий
мытник

Сумма активов, руб.
2 632 646 699
8
Сумма выручки, руб.
1 755 259 354
48
Чистая прибыль, руб.
811 041 185
11

Cовладелец ряда связанных с «Лимкормом» фирм попадает в топ впервые. По итогам 2023 года они принесли предпринимателю 1,7 млрд рублей выручки и 811 млн рублей чистой прибыли.

#13

евгений
мазнев

Сумма активов, руб.
1 896 411 997
12
Сумма выручки, руб.
2 378 761 243
35
Чистая прибыль, руб.
348 076 766
20

Председатель совета директоров и основной владелец белгородского «Гормаша» ранее попадал в списки многоимущих белгородцев, минуя рейтинг богатых. В этот раз Бел.Ру узнал точную долю Мазнева в уставном капитале завода — 90,24%, благодаря чему предприниматель ворвался в топ-15. Общая выручка принадлежащих ему четырех компаний по итогам 2023 года приблизилась к 2,4 млрд рублей, чистая прибыль превысила 348 млн рублей.

#14

карл
лоор

Сумма активов, руб.
3 720 283 952
5
Сумма выручки, руб.
2 480 396 807
34
Чистая прибыль, руб.
220 110 988
36

Основной владелец «КМАпроектжилстрой», ведущей строительной компании Старого Оскола. Выпускник магнитогорского вуза ранее в топ богатых не попадал — в открытом доступе не было данных о размере его доли в компании. Но по итогам 2023 года он занял сразу 14-е место. Подняться так высоко Лоору позволили чистые активы на сумму 3,7 млрд рублей и выручка в размере 2,4 млрд рублей.

#15

виктор
скляренко

Сумма активов, руб.
852 729 000
25
Сумма выручки, руб.
5 319 190 000
14
Чистая прибыль, руб.
210 895 000
37

Экс-депутат Белгородской областной думы, сложивший полномочия осенью 2020 года. В прошлый раз занял в аналогичном топе девятое место, в этот раз опустился чуть ниже. Владелец одной лишь фирмы «Даль» выручил по итогам 2023 года 5,3 млрд рублей и получил 210 млн рублей чистой прибыли.

#16

Сергей
любивый

Сумма активов, руб.
575 169 547
39
Сумма выручки, руб.
2 654 588 466
31
Чистая прибыль, руб.
520 829 827
14

Ещё одно новое лицо в топ-100 белгородских богачей. Совладелец двух компаний в 2017 году был связан с гигантом «Эфко» через «Союзпарфюмерпром». По итогам 2023 года на долю бизнесмена пришлось 2,6 млрд рублей выручки и 520 млн чистой прибыли.

#17

Игорь
моргунский

Сумма активов, руб.
567 796 673
40
Сумма выручки, руб.
7 892 577 868
7
Чистая прибыль, руб.
210 455 771
38

Предприниматель со стажем, но не раскрученный в медиа. Попадает в топ не в первый раз: по итогам 2022 года бизнесмен занял 22-е место, по итогам 2023 года поднялся чуть выше за счет 7,9 млрд рублей выручки.

#18

людмила
фуглаева

Сумма активов, руб.
530 348 750
43
Сумма выручки, руб.
4 328 060 500
20
Чистая прибыль, руб.
316 996 750
23

Представитель бизнес-империи Фуглаевых. Мужская половина большой семьи переживает не лучшие времена, поэтому «отдуваться» приходится половине прекрасной. Попадает в топ впервые: за отчетный год выручка семи компаний, совладелицей которых является Людмила Фуглаева, составила 4,3 млрд рублей, чистая прибыль — почти 317 млн рублей.

#19

юрий
ерохин

Сумма активов, руб.
739 639 000
30
Сумма выручки, руб.
2 036 157 500
41
Чистая прибыль, руб.
392 747 500
16

Новичок в рейтинге богачей. Завод котельного оборудования, половиной которого владеет бизнесмен, принёс ему внушительные 2 млрд рублей выручки и 392 млн чистой прибыли.

#20

василий
литовкин

Сумма активов, руб.
739 639 000
30
Сумма выручки, руб.
2 036 157 500
41
Чистая прибыль, руб.
392 747 500
16

Дебютант топ-100 и партнёр по бизнесу Юрия Ерохина. Завод котельного оборудования, половиной которого он также владеет, позволил занять 20-е место.

#21

владимир
чуев

Сумма активов, руб.
1 552 692 322
16
Сумма выручки, руб.
1 599 830 653
53
Чистая прибыль, руб.
335 815 807
21

«Отец» стоматологической бизнес-империи «Владмива», доктор технических наук, владелец долей в 13 компаниях. В этом году почётный гражданин Белгорода с выручкой почти 1,6 млрд рублей занял 21-е место, спустившись на него с 12-го.

#22

василий
барщук

Сумма активов, руб.
 775 764 620
29
Сумма выручки, руб.
2 203 850 900
39
Чистая прибыль, руб.
316 081 630
24

Лицо не новое в списке белгородских богачей. В прошлом году отец депутата облдумы Игоря Барщука впервые попал в топ и сразу занял 8-е место. На данный момент полностью владеет восемью компаниями, ещё в 12 выступает соучредителем. Все они принесли ему 316 млн рублей чистой прибыли при выручке 2,2 млрд рублей.

#23

руслан
юсубов

Сумма активов, руб.
420 956 000
51
Сумма выручки, руб.
3 380 777 000
24
Чистая прибыль, руб.
376 912 000
18

Вернулся в топ-100 спустя три года с чистыми активами 420 млн рублей, чистой прибылью 377 млн рублей и выручкой 3,4 млрд рублей. В 2021 году он занимал 91-е место. Руслан Юсубов является владельцем компании по электромонтажным работам «Мехколонна № 26».

#24

александр
шишин

Сумма активов, руб.
862 357 933
24
Сумма выручки, руб.
1 893 597 326
45
Чистая прибыль, руб.
278 575 236
26

Бизнесмен попадает в топ-100 богатых в юбилейный пятый раз. На это место в списке он поднялся с прошлогодней 47-й строчки. В этот раз заводы БЗМИ и «Белтара» принесли ему 1,9 млрд рублей выручки при стоимости чистых активов 862 млн рублей.

#25

валерий
палиенко

Сумма активов, руб.
436 667 400
50
Сумма выручки, руб.
3 093 548 200
27
Чистая прибыль, руб.
349 505 400
19

Лицо новое, но фамилия не совсем. Вероятно, родственник Дмитрия Палиенко, каждый год попадающего в топ. Валерий Александрович владеет компанией «ГудТракс», а также имеет доли в ООО «ГТ Восток» и ООО «УК „Мясофорния“». Причём в «ГТ Восток» в его распоряжении 90% уставного капитала. За год выручка компаний превысила 3 млрд рублей, чистая прибыль — 349 млн рублей.

#26

Сергей
клейменов

Сумма активов, руб.
594 130 000
37
Сумма выручки, руб.
3 076 398 000
28
Чистая прибыль, руб.
242 155 500
31

Предприниматель из Старого Оскола новичок в элитном списке. Ему целиком принадлежат три компании — «Старт плюс», «Оскол Трак» и «Фактор», частично — «Центр-Сервис Юг». Перевозка и автосервис принесли Клейменову 242 млн рублей чистой прибыли, а активы потянули на 594 млн рублей.

#27

нина
евсеева

Сумма активов, руб.
622 597 000
34
Сумма выручки, руб.
6 241 524 000
11
Чистая прибыль, руб.
136 720 000
52

В рейтинг самых богатых женщина попадает уже во второй раз. Однако в прошлом году она занимала 17-е место. Владеет ООО «Химтэк» и ООО «Запад НП». Компании специализируются на продаже топлива. Их выручка составила солидные 6,2 млрд рублей.

#28

мадат
Дарчинян

Сумма активов, руб.
818 151 168
28
Сумма выручки, руб.
3 183 209 547
26
Чистая прибыль, руб.
189 284 510
45

Без него не обходится ни ремонт дорог в Белгороде, ни рейтинг богатых жителей города. Это совладелец компаний «Белгороддорстрой», «Ворскла» и «Центрдорстрой». Но место в топ-100 на этот раз серьёзно ниже — 28-е вместо 10-го. Суммарный доход компаний составил 3,1 млрд рублей, чистая прибыль — 189 млн.

#29

анатолий
калюжный

Сумма активов, руб.
516 429 000
44
Сумма выручки, руб.
2 238 530 000
38
Чистая прибыль, руб.
255 445 000
28

Владелец компаний «Альфа Сталь — РДО», «Оскол — Лемекс» и «Сельхозметторг». Последняя, кстати, в этом списке новая и денег Калюжному ещё не принесла. Зато остальные за прошлый год заработали 255 млн рублей чистой прибыли при 2,2 млрд рублей выручки.

#30

александр
лопырев

Сумма активов, руб.
583 714 000
38
Сумма выручки, руб.
2 322 067 000
37
Чистая прибыль, руб.
230 759 000
35

Владелец завода растительных масел «Покровский» дебютировал в топ-100 прошлого года. В 2023 году компания принесла ему 2,3 млрд рублей выручки и почти 231 млн рублей чистой прибыли.

#31

светлана
наплекова

Сумма активов, руб.
715 137 000
32
Сумма выручки, руб.
1 699 388 000
51
Чистая прибыль, руб.
244 749 000
30

Бизнесвумен появляется в списке самых богатых во второй раз. Это владелица «Белгородской дверной компании». 2023 год для неё завершился с 1,7 млрд рублей выручки и 244 млн рублей чистой прибыли.

#32

михаил
тебекин

Сумма активов, руб.
1 063 239 256
21
Сумма выручки, руб.
1 587 260 494
54
Чистая прибыль, руб.
165 205 377
47

Сын Владимира Тебекина, влиятельного, но подозреваемого в серии экономических преступлений белгородского бизнесмена. Сейчас Михаил Тебекин выступает в роли совладельца семи компаний. По итогам 2023 года сумма чистых активов смогла перешагнуть отметку в 1 млрд рублей, а выручка — в 1,5 млрд рублей.

#33

олег
толкач

Сумма активов, руб.
673 841 000
33
Сумма выручки, руб.
789 641 000
77
Чистая прибыль, руб.
265 233 000
27

Учредитель компании по продаже машин и оборудования «Интех» в Старом Осколе. Впервые попадает в рейтинг богатых белгородцев. Выручка «Интеха» составила 789 млн рублей, чистые активы — 673 млн рублей, чистая прибыль — 265 млн рублей.

#34

николай
самойлов

Сумма активов, руб.
1 528 771 000
17
Сумма выручки, руб.
864 155 000
71
Чистая прибыль, руб.
140 069 000
49

Его компания «Кустовое» занимается разведением крупного рогатого скота. 2023 год Николай Самойлов закрыл с 1,5 млрд рублей чистых активов и 864 млн рублей выручки. Также он возглавляет ЗАО «Томаровский мясокомбинат».

#35

сергей
сиротенко

Сумма активов, руб.
449 494 915
48
Сумма выручки, руб.
3 064 687 685
29
Чистая прибыль, руб.
108 013 303
60

Ещё одна небезызвестная фамилия в Белгородской области, которая ежегодно появляется в топе. Бизнесмен владеет ООО «Белогорье-Транс» и ООО «Старая Крепость». В его распоряжении доли ещё в трёх фирмах: кондитерской компании «Белогорье», пивоваренной компании «Старая Крепость» и торговом доме «Белогорье». Суммарная выручка составила 3 млрд рублей, а чистые активы — 449 млн рублей.

#36

иван
лиман

Сумма активов, руб.
456 385 854
47
Сумма выручки, руб.
1 287 642 692
60
Чистая прибыль, руб.
233 508 120
32

Один из известных предпринимателей региона из Шебекино. Владеет долями в фирмах «Агротрейдер», «Лимкорм Дайджест», «Лимкорм», «Лимкорм Петфуд» и «Агроакадемия». Они специализируются на производстве кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Занять 35-е место Лиману позволили 1,3 млрд рублей выручки. С каждым годом в рейтинге поднимается всё выше.

#37

ольга
савченко

Сумма активов, руб.
1 463 647 782
18
Сумма выручки, руб.
729 783 597
79
Чистая прибыль, руб.
190 915 673
44

Дочь экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко имеет доли в таких компаниях, как «Крит», «Сити Молл», «Южный полюс». Также она является учредителем фирм «О-Де-Ви-Рансье», «Парк Плейс» и «Цвет Жизни». Бизнесвумен попадает в список богатых каждый год. Известна белгородцам как создатель языкового центра «Интерлингва» и совладелица крупного ТРЦ «Сити Молл Белгородский». За 2023 год компании принесли ей 191 млн рублей чистой прибыли при 730 млн рублей выручки.

#38

владимир
мирошников

Сумма активов, руб.
1 257 125 250
19
Сумма выручки, руб.
797 805 250
76
Чистая прибыль, руб.
154 359 250
48

Предприниматель дебютировал в рейтинге топ-100 самых богатых бизнесменов Белгородской области в 2021 году с 40-го места. По итогам 2023 года сумма чистых активов подвластных ему компаний «Аверс», «Бутово-Агро» и «Михайловское» составила 1,2 млрд рублей, Они принесли ему 154 млн рублей чистой прибыли на 798 млн рублей выручки.

#39

рубен
дарчинян

Сумма активов, руб.
552 882 693
42
Сумма выручки, руб.
1 927 899 573
44
Чистая прибыль, руб.
112 409 470
58

Вместе с братом Мадатом Дарчиняном является совладельцем «Белгороддорстроя» и «Центрдорстроя». Дебютировал в топе Рубен Размикович в 2022 году, оказавшись на 32-м месте. Закрыл 2023 год с 1,9 млрд рублей выручки.

#40

михаил
несветайло

Сумма активов, руб.
1 196 528 323
20
Сумма выручки, руб.
1 613 135 225
52
Чистая прибыль, руб.
75 214 260
72

На 40-м месте расположился председатель совета директоров БЮЗ «Арт-КАРАТ», бывший депутат облдумы. Сейчас он полностью владеет компаниями «Альянс Плюс» и «Мирный». Также у Михаила Анатольевича есть доли в фирмах «Адамас Айпи», «Диамант», «Тамбовский Рынок», белгородского ювелирного завода «Арт-Карат» и ПКФ «Стандарт». Итого чистая прибыль компаний для Несветайло составила скромные 75 млн рублей. Другое дело чистые активы в размере 1,2 млрд рублей. По этому показателю он входит в топ-20.

#41

алексей
чубук

Сумма активов, руб.
360 905 000
61
Сумма выручки, руб.
1 741 079 000
50
Чистая прибыль, руб.
230 845 000
34

Ещё одна новая личность в рейтинге этого года. Бизнесмену принадлежат пять компаний: «АБК», «ВДА», «Инструментальный цех», «Континент», «Машсервис». Также Алексей Чубук владеет половиной ООО «Маркс-Спецодежда». В топ предприниматель вошел с 1,7 млрд рублей выручки и 231 млн рублей чистой прибыли.

#42

тимофей
золотов

Сумма активов, руб.
512 426 500
45
Сумма выручки, руб.
1 377 359 500
59
Чистая прибыль, руб.
204 391 000
42

Новичок рейтинга, владелец компаний «Авто-Ресурс», «Комтранс Белгород». Также он числится соучредителем фирм «Возрождение», «Золотов и К» и «Ингредиенты». Во всех имеет доли в 50%. Активы принесли ему в 2023 году выручку в сумме почти 1,4 млрд рублей, чистая прибыль перевалила за 204 млн.

#43

сергей
летунов

Сумма активов, руб.
254 835 742
72
Сумма выручки, руб.
1 881 841 717
46
Чистая прибыль, руб.
248 263 952
29

Владелец ООО «Авангард» и ООО «Городская типография». Также ему на 67% принадлежит компания «Столица» и на 33% — «Тамбовский рынок», где его бизнес-партнером выступает Михаил Несветайло. Чистая прибыль Летунова по итогам года превысила 248 млн рублей. Впервые в топ-100 самых богатых появился в 2023 году, заняв 42-е место.

Известен он и как бывший владелец «Русского металла», в который Владимир Зотов пытался вывести 25% своей доли в «Агро-Белогорье», но сделку через суд заблокировало «Русагро».

#44

александр
лагутин

Сумма активов, руб.
842 911 333
26
Сумма выручки, руб.
1 796 105 047
47
Чистая прибыль, руб.
73 808 052
74

В этом году один из владельцев «Гофротары», «Шебекинского картона» и «АСТа» упал в рейтинге весьма ощутимо. Ранее он добирался до 19-го места, но в 2023 году осилил только 41-е. Также бизнесмен владеет долями в шести компаниях. Общая выручка в пересчете на его доли составила 1,8 млрд рублей, чистые активы — 843 млн, а чистая прибыль — 74 млн.

#45

александр
чурсин

Сумма активов, руб.
231 489 000
76
Сумма выручки, руб.
2 193 511 000
40
Чистая прибыль, руб.
231 479 000
33

Ещё одно новое лицо рейтинга богатых белгородцев. Это учредитель ООО «Белая Ягода», созданного в 2021 году, которое принесло ему 2,2 млрд рублей выручки и 231 млн рублей чистой прибыли.

#46

василий
потрясаев

Сумма активов, руб.
835 325 028
27
Сумма выручки, руб.
1 754 517 728
49
Чистая прибыль, руб.
74 294 469
73

Экс-мэр Белгорода и бывший председатель областной думы, а также совладелец «Гофротары» и «Шебекинского картона». Владеет ООО «Центр-Универсал» и долями ещё двух компаний. При общей выручке 1,7 млрд рублей чистая прибыль оказалась всего 74 млн рублей, что соответствует только 73-му месту.

#47

александр
резник

Сумма активов, руб.
559 101 987
41
Сумма выручки, руб.
876 485 255
70
Чистая прибыль, руб.
209 602 823
39

Дебютант топ-100 самых богатых жителей Белгородской области. Бизнесмен числится совладельцем компаний «Авангард», «Арма-Пром» и «Трубопроводная арматура». В каждой он распоряжается как минимум третью уставного капитала. 2023 год принёс Александру Резнику 876 млн рублей выручки при чистых активах 559 млн рублей.

#48

сергей
юдин

Сумма активов, руб.
1 615 107 140
15
Сумма выручки, руб.
7 277 718 050
8
Чистая прибыль, руб.
- 314 970 510
138

Некогда депутат Белгородской областной думы, владелец группы компаний «Зелёная Долина», ставшей в регионе одним из лидеров по производству молока. Сергей Юдин занимает 84-е место в топе самых влиятельных белгородцев и 48-е место в топе самых богатых. Выручка группы компаний превысила 7,2 млрд рублей, но ее итоговый финансовый результат оказался отрицательным — бизнес ушел в минус на 315 млн рублей.

#49

надежда
мирошникова

Сумма активов, руб.
874 702 350
23
Сумма выручки, руб.
608 770 350
81
Чистая прибыль, руб.
108 321 050
59

Совладелица ООО «Михайловское», «Бутово-Агро» и родственница Владимира Мирошникова, также владеющего долями в этих компаниях. Дебютировала в рейтинге с выручкой в 608 млн рублей, чистыми активами в 874 млн рублей и чистой прибылью в 108 млн рублей.

#50

татьяна
Чернова

Сумма активов, руб.
437 140 000
49
Сумма выручки, руб.
416 897 000
96
Чистая прибыль, руб.
321 053 000
22

Очередное новое имя в топ-100. Татьяна Чернова является учредителем ООО «СофТраст ИНК», работающего в сфере программного обеспечения. Компания принесла бизнесвумен солидную чистую прибыль в 321 млн рублей.

#51

владимир
степашов

Сумма активов, руб.
279 178 645
70
Сумма выручки, руб.
2 538 772 485
33
Чистая прибыль, руб.
90 704 025
64

Каждый год попадает в рейтинг белгородских богачей. Предприниматель выступает полноправным владельцем ООО «Строй Групп», совладельцем четырех компаний, занимающихся строительными и дорожными работами, и двух из сферы производства пива. Степашов занял в топе 51-е место с выручкой 2,5 млрд рублей и чистой прибылью почти 91 млн рублей.

#52

николай
степашов

Сумма активов, руб.
282 899 355
69
Сумма выручки, руб.
2 721 622 515
30
Чистая прибыль, руб.
76 841 975
69

Совладелец тех же компаний, что и его сын Владимир. Но его доли чуть больше. За 2023 год он выручил 2,7 млрд рублей, но уступил по размеру чистой прибыли, которая составила без малого 77 млн рублей.

#53

мария
чуева

Сумма активов, руб.
608 715 033
35
Сумма выручки, руб.
575 280 775
83
Чистая прибыль, руб.
122 091 350
56

Совладелица восьми компаний стоматологической империи Владимира Чуева. Со своего появления в сводке 2021 года к 2023 году добралась до 50-го места, а сейчас немного сдала позиции, хотя и получила 608 млн рублей чистых активов.

#54

михаил
сергеев

Сумма активов, руб.
1 052 793 610
22
Сумма выручки, руб.
446 404 530
95
Чистая прибыль, руб.
118 815 720
57

Второе появление в рейтинге после 2021 года. Компании «МФ-Искра» и «Искра», где он имеет 51% от УК, ориентированы на торговлю продуктами и сферу смешанного сельского хозяйства. Находятся в Корочанском районе. С чистыми активами на сумму свыше 1 млрд рублей занял 54-е место.

#55

андрей
мартовицкий

Сумма активов, руб.
326 331 810
64
Сумма выручки, руб.
919 744 780
66
Чистая прибыль, руб.
166 788 000
46

Дебютировал как один из самых богатых бизнесменов региона в 2022 году. На тот момент Мартовицкий являлся совладельцем трёх компаний в группе «Лиман». В актуальном топе самых богатых он совладелец уже восьми активов, которые принесли ему 166 млн рублей чистой прибыли.

#56

татьяна
московченко

Сумма активов, руб.
386 352 030
55
Сумма выручки, руб.
894 630 780
69
Чистая прибыль, руб.
130 520 730
53

Совладелица ООО «СМ-Агро», производящего нерафинированные растительные масла, и ООО «Промспецснабсервис», которое специализируется на управлении недвижимостью и аренде. Выручка в 2023 году превысила 894 млн рублей. В топ-100 попадает в третий раз подряд.

#57

александр
батраков

Сумма активов, руб.
224 705 000
78
Сумма выручки, руб.
9 490 102 000
6
Чистая прибыль, руб.
42 391 000
93

Губкинский бизнесмен, разбогатевший на торговле пищевыми продуктами. Александр Батраков является собственником «Белгородской сахарной компании» и «Агрос 2003». За 2023 год получил почти 9,5 млрд рублей выручки — это шестой показатель в топе.

#58

антон
городов

Сумма активов, руб.
265 970 000
71
Сумма выручки, руб.
3 542 179 000
23
Чистая прибыль, руб.
53 545 000
85

Бизнесмен-дебютант. Учредитель ООО «Флекс-Пак». Компания является одним из лидеров в сфере полиграфии в Белгородской области. Общая выручка всех трёх компаний Городова составила 3,5 млрд рублей, однако выше в рейтинге ему не позволила подняться скромная чистая прибыль в размере 53 млн рублей.

#59

иван
ковАлёв

Сумма активов, руб.
151 374 627
101
Сумма выручки, руб.
827 194 766
74
Чистая прибыль, руб.
1 142 555 643
5

Бизнесмен из Красногвардейского района впервые в рейтинге. Один из владельцев аграрного АО «Самаринское». Попасть в топ-100 ему позволили 1,1 млрд рублей чистой прибыли, больше лишь у четверых самых богатых белгородцев по итогам 2023 года.

#60

татьяна
ковалёва

Сумма активов, руб.
151 374 627
102
Сумма выручки, руб.
827 194 766
75
Чистая прибыль, руб.
1 142 555 643
6

Еще одна дебютантка и следующая в списке совладельцев АО «Самаринское», имеющая такие же доли и финансовые показатели, как и Иван Ковалёв.

#61

андрей
Егоров

Сумма активов, руб.
371 200 970
58
Сумма выручки, руб.
859 547 220
72
Чистая прибыль, руб.
125 402 270
54

Попал в рейтинг во второй раз подряд. Совладелец двух компаний. Одна из них специализируется на аренде и управлении недвижимостью, другая, которой он владеет на пару с Татьяной Московченко, на производстве растительных масел. Их выручка в 2023 году превысила 859 млн рублей.

#62

наталья
шишина

Сумма активов, руб.
380 608 742
56
Сумма выручки, руб.
839 111 595
73
Чистая прибыль, руб.
123 481 154
55

Совладелица завода «Белтара» и БЗМИ, производящих жестяную тару. Заняла 62-е место благодаря выручке в 839 млн рублей. Ранее она владела долями большего количества компаний, однако избавилась от части активов.

#63

елена
романенко

Сумма активов, руб.
342 509 800
62
Сумма выручки, руб.
621 430 400
80
Чистая прибыль, руб.
202 190 000
43

Депутат Белгородской облдумы и председатель совета директоров молочного комбината «Авида». В ноябре прошлого года она стала единоличной владелицей УК агрохолдинга «Авида», вернув себе доли, которыми владела её дочь Екатерина Романенко. К слову, каждый год попадавшая в топ-100. А вот в самом агрохолдинге «Авида» у Елены Романенко 80% доли. Другой частью владеет лидер рейтинга Геннадий Бобрицкий. Бизнесвумен закончила 2023 год с 621 млн рублей выручки, а прибыль превысила 202 млн рублей.

#64

мария
египко

Сумма активов, руб.
283 572 000
68
Сумма выручки, руб.
3 784 391 000
22
Чистая прибыль, руб.
37 234 000
95

Вошла в топ-10 самых богатых белгородских женщин прошлого года. Собственница «Региональной компании», занимающейся оптовой торговлей кормами для сельскохозяйственных животных. Выручила за 2023 год 3,8 млрд рублей и заработала 37 млн рублей чистой прибыли.

#65

михаил
пономарёв

Сумма активов, руб.
90 539 516
105
Сумма выручки, руб.
4 664 305 274
17
Чистая прибыль, руб.
76 997 043
68

Зарабатывает на девяти компаниях, занимающихся продажей продуктов питания, напитков и алкоголя. В каждой из них является только совладельцем. Выручка бизнесмена составила 4,6 млрд рублей. Он оказался на 65-м месте с 77 млн рублей чистой прибыли и 90 млн рублей чистых активов.

#66

наталья
медведева

Сумма активов, руб.
175 240 610
94
Сумма выручки, руб.
2 598 809 467
32
Чистая прибыль, руб.
88 858 233
65

В прошлом году не смогла занять место в рейтинге. В этом же вернулась с выручкой в 2,6 млрд рублей и чистыми активами в 175 млн рублей. Бизнесвумен владеет несколькими продуктовыми магазинами в Старом Осколе и в общей сложности является совладелицей 12 компаний, занимающихся продажей продуктов питания, напитков и алкоголя.

#67

дмитрий
тебекин

Сумма активов, руб.
414 695 563
53
Сумма выручки, руб.
1 240 847 733
61
Чистая прибыль, руб.
57 483 523
80

Брат Михаила Тебекина, расположившегося выше в рейтинге. Дмитрий Тебекин выступает как совладелец шести компаний. Каждый год их количество меняется от большего к меньшему. В рейтинге бизнесмен опускается всё ниже — до 67-го места прямиком с 31-го. В 2023 году смог заработать 57 млн рублей чистой прибыли.

#68

роман
ананьев

Сумма активов, руб.
31 348 000
120
Сумма выручки, руб.
5 484 369 000
13
Чистая прибыль, руб.
91 097 000
63

Попадает в списки богатейших бизнесменов региона в третий раз. Владелец энергосбытовой компании «СбытЭнерго». В прошлом году занял 65-е место. Сейчас переместился на 68-ю позицию с выручкой 5,5 млрд рублей и чистыми активами в размере 31 млн рублей.

#69

дмитрий
курской

Сумма активов, руб.
201 960 000
83
Сумма выручки, руб.
906 300 500
67
Чистая прибыль, руб.
136 931 500
50

Ранее в топ самых богатых не попадал. Владеет половиной производственной компании «Гладиум», которая специализируется на изготовлении и продаже стальных дверей. В 2023 году Дмитрий Курской и его партнёр Евгений Рыльский смогли выручить 906 млн рублей и довести чистые активы до 202 млн рублей каждый.

#70

евгений
рыльский

Сумма активов, руб.
201 960 000
84
Сумма выручки, руб.
906 300 500
68
Чистая прибыль, руб.
136 931 500
51

Партнёр Дмитрия Курского, равноправный владелец трёх компаний группы «Гладиум». В рейтинге его имя появляется в первый раз. Как и Курской, выручил в 2023 году 906 млн рублей.

#71

андрей
беляков

Сумма активов, руб.
207 428 700
81
Сумма выручки, руб.
564 347 250
85
Чистая прибыль, руб.
206 626 800
40

Совладелец компании «Стальэнерго» в сфере производства радиоэлектронных средств связи попадает в топ-100 третий раз подряд. Интересно, что в предыдущие два года Беляков числился совладельцем четырёх компаний, сегодня — только одной. Вероятно, это и стало причиной его 71-го места. За 2023 год бизнесмен заработал 206 млн рублей чистой прибыли.

#72

сергей
крылов

Сумма активов, руб.
207 428 700
82
Сумма выручки, руб.
564 347 250
86
Чистая прибыль, руб.
206 626 800
41

Не только является совладельцем производства радиоэлектронных средств связи «Стальэнерго», но и выступает в роли директора. Крылов имеет равные с Беляковым доли, поэтому год окончил также с 206 млн рублей чистой прибыли. Кроме того, бизнесмены выручили по 564 млн рублей каждый.

#73

ирина
кладова

Сумма активов, руб.
604 881 000
36
Сумма выручки, руб.
303 583 000
100
Чистая прибыль, руб.
69 287 500
77

Вошла в топ-100 самых богатых жителей Белгородской области в третий раз. Каждый год падает в рейтинге примерно на 20 позиций. Ирина Кладова владеет тремя компаниями и является совладельцем ещё одной (вместе с Михаилом Тебекиным). Вид деятельности — аренда и лизинг.

#74

юрий
никулин

Сумма активов, руб.
45 569 420
115
Сумма выручки, руб.
4 259 679 560
21
Чистая прибыль, руб.
68 676 900
79

Следующий новичок списка. Юрий Никулин владеет долями в пяти шебекинских компаниях, среди которых есть поставщик мяса и мясных продуктов «БелАгроТорг». Другие его фирмы занимаются выращиванием плодовых и ягодных культур, а также работают в зрелищно-развлекательной сфере. Выручил за прошедший год 4,2 млрд рублей.

#75

александр
демченко

Сумма активов, руб.
176 934 500
92
Сумма выручки, руб.
1 583 490 000
55
Чистая прибыль, руб.
76 338 500
70

Совладелец двух ветеринарных компаний в Северном. В ООО «Агровет» и ООО «Агровет31» у него 50%. Обычно входит в пятый десяток участников рейтинга, но на этот раз занял 75-е место, получив с бизнеса 76 млн рублей чистой прибыли.

#76

дмитрий
демченко

Сумма активов, руб.
176 934 500
92
Сумма выручки, руб.
1 583 490 000
55
Чистая прибыль, руб.
76 338 500
70

Второй равноправный владелец компаний «Агровет» и «Агровет31». Упал в рейтинге, как и его бизнес-партнёр. Выручили в 2023 году по 1,5 млрд рублей каждый.

#77

екатерина
лиман

Сумма активов, руб.
238 769 880
75
Сумма выручки, руб.
604 398 630
82
Чистая прибыль, руб.
95 798 750
61

Попадает в топ-100 богатых во второй раз. Владелица небольших долей в компаниях группы «Лиман». Также числится одним из учредителей ООО «Лимкормфарм», где имеет право распоряжаться третью уставного капитала. Выручка составила 604 млн рублей, а чистая прибыль — 95 млн рублей. За счет этого Екатерина Лиман поднялась с 92-го места на 77-е.

#78

сергей
кривошапов

Сумма активов, руб.
419 409 412
52
Сумма выручки, руб.
184 970 760
110
Чистая прибыль, руб.
80 883 292
66

Ещё один обладатель части стоматологического бизнеса Владимира Чуева «Владмива». Также предприниматель является учредителем ООО «Капитал+», которое занимается розничной торговлей косметикой и товарами личной гигиены. Дебютировал в топе два года назад. Отчитался в 2023 году о 419 млн рублей чистых активов.

#79

александр
фурманов

Сумма активов, руб.
242 670 279
74
Сумма выручки, руб.
535 875 855
89
Чистая прибыль, руб.
78 867 154
67

Обладатель долей в компаниях «БЗМИ» и «Белтара». В 2022 году дебютировал в топ-100 самых богатых бизнесменов Белгородской области на 92-м месте. В прошлом году в рейтинг попасть не смог. Сейчас поднялся на 80-ю позицию с выручкой в 535 млн рублей.

#80

лина
зотова

Сумма активов, руб.
409 867 718
54
Сумма выручки, руб.
235 567 403
104
Чистая прибыль, руб.
69 569 327
76

Ежегодная участница топ-100 и дочь Владимира Зотова, занявшего на этот раз 2-е место. Лина Владимировна единолично владеет сетью парикмахерских и салонов красоты «Стиль жизни» и компанией «Белогорье», работающей в сфере аренды и управления недвижимостью. Также бизнесвумен имеет долю в ООО «Крит» вместе с Ольгой Савченко. Опустилась на 80-е место, выручив 235 млн рублей за прошедший год.

#81

андрей
бузов

Сумма активов, руб.
365 010 822
60
Сумма выручки, руб.
323 470 377
99
Чистая прибыль, руб.
69 001 676
78

Совладелец ряда компаний «Владмивы» и производства лечебных и профилактических средств для копытных, парнокопытных и домашних животных ООО «ЗЗМ». Входит в топ в третий раз. В 2023 году имел 365 млн рублей чистых активов.

#82

василий
сухоруков

Сумма активов, руб.
29 332 380
121
Сумма выручки, руб.
3 310 978 110
25
Чистая прибыль, руб.
44 997 810
91

Один из трёх учредителей «БелАгроТорга». В первый раз вошел в рейтинг богачей. Выручка бизнесмена составила 3,3 млрд рублей, а сумма чистой прибыли — 45 млн рублей.

#83

елена
сиротенко

Сумма активов, руб.
161 351 500
100
Сумма выручки, руб.
2 369 103 800
36
Чистая прибыль, руб.
29 556 800
103

Дебютировала в топе богатых в прошлом году, забравшись сразу на 64-ю строчку рейтинга, но удержаться на ней не смогла. Владея долями КФ «Белогорье» и ТД «Белогорье», выручила 2,3 млрд рублей за прошедший год.

#84

пётр
мирошин

Сумма активов, руб.
508 007 989
46
Сумма выручки, руб.
278 482 252
103
Чистая прибыль, руб.
39 505 235
94

И снова новичок среди самых богатых белгородских бизнесменов. Один из учредителей АО «Бобравское» в Ракитянском районе. Компания специализируется на разведении молочного крупного рогатого скота и производстве сырого молока. 85-е место — и 508 млн рублей чистыми активами.

#85

татьяна
михайлова

Сумма активов, руб.
217 856 013
79
Сумма выручки, руб.
481 075 589
92
Чистая прибыль, руб.
70 801 918
75

Ещё одна совладелица заводов «Белтара» и БЗМИ, производящих жестяную тару. Не попадала в список самых богатых с 2022 года. В этом году вернулась в рейтинг с чистыми активами на сумму 217 млн рублей.

#86

алексей
богатырёв

Сумма активов, руб.
166 605 500
96
Сумма выручки, руб.
1 053 674 500
63
Чистая прибыль, руб.
49 740 500
87

Известен по топу прошлого года. Соучредитель «Агро-Линии», специализирующейся на торговле зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Выручка в 2023 году превысила 1 млрд рублей.

#87

ольга
лешева

Сумма активов, руб.
166 605 500
96
Сумма выручки, руб.
1 053 674 500
63
Чистая прибыль, руб.
49 740 500
87

Это её второе появление в рейтинге. Ольга Лешева и Алексей Богатырёв являются равноправными владельцами ООО «Агро-Линия». Закончила год с теми же результатами: 1 млрд рублей выручки и 166 млн рублей чистых активов.

#88

алексей
сиротенко

Сумма активов, руб.
215 283 462
80
Сумма выручки, руб.
769 845 833
78
Чистая прибыль, руб.
49 327 962
89

Сын Сергея Сиротенко, совладелец группы компаний “Белогорье”, а также пивоваренной компании “Старая крепость”. С четырёх компаний в 2023 году выручил 769 млн рублей.

#89

владимир
трякин

Сумма активов, руб.
76 429 397
107
Сумма выручки, руб.
1 526 053 305
57
Чистая прибыль, руб.
49 879 097
86

Старооскольский бизнесмен, попадающий в топ ежегодно. Владеет долями в 10 компаниях, в том числе «ДИКК» и группы «Фортуна», торгующими напитками и продуктами. Чистая прибыль Трякина с них составила в общей сумме 50 млн рублей при выручке, превысившей 1,5 млрд рублей.

#90

ольга
ткаченко

Сумма активов, руб.
370 620 000
59
Сумма выручки, руб.
222 745 000
106
Чистая прибыль, руб.
45 007 500
90

Депутат Белгородской облдумы и гендиректор холдинга «Томмолоко». Ольга Александровна также соучредитель дочерней компании, занимающейся разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока. Общая стоимость ее активов — 370 млн рублей, выручка по результатам 2023 года превысила 222 млн.

#91

ольга
чернова

Сумма активов, руб.
243 696 297
73
Сумма выручки, руб.
569 645 627
84
Чистая прибыль, руб.
26 088 017
106

Дочь Юрия Селиванова является владелицей четырёх и совладелицей восьми компаний, в том числе дочерних «ЖБК-1». Ежегодно появляется в топе самых богатых, но по итогам 2022 года резко упала в рейтинге с 22-го места на 95-е. Сейчас поднялась на три строки выше с 243 млн рублей чистых активов и 26 млн рублей чистой прибыли.

#92

василий
золотухин

Сумма активов, руб.
298 079 784
67
Сумма выручки, руб.
284 179 186
101
Чистая прибыль, руб.
36 915 984
96

В предыдущие два года не попадал в рейтинг. Имеет несколько компаний в Губкине: совладелец четырёх и единственный владелец двух фирм. Среди них ПО «Галс» и СП «Губкинагрохолдинг». Вернулся в топ с общей суммой чистых активов в 298 млн рублей и 284 млн рублей чистой прибыли.

#93

юлия
алексеева

Сумма активов, руб.
38 694 000
117
Сумма выручки, руб.
2 012 514 500
43
Чистая прибыль, руб.
16 050 000
109

Жена осужденного за мошенничество Сергея Фуглаева, от которого к ней и перешли активы. Владеет тремя компаниями и выступает соучредителем ещё пяти. В том числе убыточного ООО ТПК «Добрыня». Чистой прибылью в 2023 году заработала только 16 млн рублей, однако выручка превысила 2 млрд рублей.

#94

илья
сильченко

Сумма активов, руб.
373 758 196
57
Сумма выручки, руб.
457 512 048
94
Чистая прибыль, руб.
6 073 939
119

Дебютант топа богатых. Больше всего в 2023 году заработал на доле в ювелирном заводе «Арт-Карат». Совладелец ещё трёх белгородских компаний. В общей сложности выручил 457 млн рублей.

#95

ирина
сотникова

Сумма активов, руб.
334 525 250
63
Сумма выручки, руб.
137 218 500
118
Чистая прибыль, руб.
43 022 000
92

Владеет четвертью ООО «Пчёлка» племянника экс-мэра областного центра Потрясаева. Чистыми активами имеет 334 млн рублей. В прошлом году замыкала топ-100.

#96

вадим
мандриков

Сумма активов, руб.
165 868 724
98
Сумма выручки, руб.
372 212 793
97
Чистая прибыль, руб.
54 843 158
83

Новое лицо в списке белгородских богачей. Бизнесмен является совладельцем белгородского завода металлоизделий. Выручил за 2023 год 372 млн рублей, чистая прибыль потянула на 54 млн рублей.

#97

анатолий
овчаров

Сумма активов, руб.
302 352 208
66
Сумма выручки, руб.
191 314 214
109
Чистая прибыль, руб.
29 259 515
105

Совладелец АО «Орлик» из Чернянского района. Основной вид деятельности компании — разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. Новый участник топа бизнесменов имеет чистых активов на сумму 302 млн рублей.

#98

юлия мандрикова

Сумма активов, руб.
164 868 310
99
Сумма выручки, руб.
369 967 842
98
Чистая прибыль, руб.
54 512 379
84

Ещё одна владелица ООО «БЗМИ». Ранее уже попадала в топ, но в 2022 и 2023 годах в него не вошла. Заняла 98-е место с выручкой в 370 млн рублей.

#99

владимир
смурыгин

Сумма активов, руб.
171 566 300
95
Сумма выручки, руб.
151 078 400
117
Чистая прибыль, руб.
57 404 700
81

Дебютировал в топ-100 самых богатых бизнесменов Белгородской области два года назад с последнего места. По итогам 2022 года оказался на 73-й строчке рейтинга. Чистыми активами он имел на конец прошлого года 171 млн рублей, являясь совладельцем небольшой доли в ООО «Агротех-Гарант».

#100

Лидия
мазнева

Сумма активов, руб.
194 354 003
85
Сумма выручки, руб.
229 178 757
105
Чистая прибыль, руб.
29 498 234
104

Ещё одна совладелица АО «Гормаш». На её долю в 9,76% пришлась выручка в размере 229 млн рублей и чистая прибыль на сумму 29 млн рублей.

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