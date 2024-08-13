Ежегодно журналисты Бел.Ру составляют рейтинг самых богатых людей Белгородской области. В этот раз не обошлось без сюрпризов: первым богачом региона впервые оказался не совладелец “Агро-Белогорья” Владимир Зотов.
Список пополнили и новые лица. Кто из состоятельных белгородцев нарастил активы, а кто, наоборот, упустил выгоду, и как выглядит топ-100 самых богатых жителей региона — читайте в нашем спецпроекте.
Сделали выборку крупнейших компаний, зарегистрированных в регионе, по основным финансовым показателям: чистые активы, чистая прибыль и выручка.
Исключили организации с участием государства и федеральные холдинги. Большинство предприятий с иногородними или уехавшими собственниками тоже были вычеркнуты. Определили владельцев каждой организации, их долю в бизнесе.
Посчитали, сколько на эту долю приходится средств, исходя из финансовых показателей компаний. Если у компании несколько собственников, то изучили и их активы. Проверили, какие ещё компании, не вошедшие в выборку, принадлежат этим собственникам.
Посчитали, сколько денег приходится на долю каждого из бенефициаров.
Ранжировали получившийся список бизнесменов по каждому из трёх экономических показателей и выставили им баллы. Суммировали баллы за чистые активы, прибыль и выручку. Снова ранжировали — и вот итоговый рейтинг.
Топ-100 получился максимально объективным с точки зрения математики, но, само собой, со своими нюансами.
Для анализа использовались данные ЕГРЮЛ и отчётность компаний, опубликованная в открытых реестрах. В некоторых случаях актуальная информация о собственниках не известна, поскольку предприятия в форме АО и ЗАО имеют право не раскрывать эти данные. Поэтому мы изучили в том числе публикации СМИ, официальные сайты самих компаний, где неоднократно озвучивалось имя владельца, он сам давал комментарии в этом статусе и так далее.
Мы не учитывали личное имущество, недвижимость и прочие активы, которые невозможно объективно отследить силами редакции. В рейтинге могут оказаться номинальные владельцы бизнеса, за которыми скрываются реальные бенефициары.
Один из известнейших предпринимателей региона. Заведённое на него уголовное дело не помешало бизнесмену сместить с первого места бессменного лидера рейтинга Владимира Зотова. Помогло то, что Бобрицкий почти полностью переоформил агрохолдинг «Приосколье» на себя. Активы, принадлежащие предпринимателю, оцениваются в 50 млрд рублей. За прошлый год они принесли ему более 19 млрд рублей чистой прибыли. Абсолютный рекорд.
Был первым богачом Белгородской области много лет подряд. Ключевой совладелец одной из крупнейших в стране агропромышленной группы компаний «Агро-Белогорье» в этом году уступил место Геннадию Бобрицкому. У холдинга однозначно выдался тяжёлый год: суды с «Русагро», гибель работников от дронов. Тем не менее чистая прибыль бизнеса выросла в шесть раз — до 12 млрд рублей.
В прошлый раз в топ не попал. Но постоянные читатели Бел.Ру могут вспомнить бизнесмена с таким именем из списка 2019 года, в котором Сергей Оробинский занял шестое место. По итогам же 2023 года совладелец «Агротех-Гаранта» заработал 1,3 млрд чистой прибыли при 9,9 млрд рублей выручки.
Сын белгородского депутата Сергея Гусева и совладелец семейного бизнеса. Снова обошёл отца по всем показателям, но вместо прошлогоднего второго места занял только четвёртое. Соучредитель конфетной фабрики «Славянка» выручил 17 млрд рублей, заработав «чистыми» 1,4 млрд рублей.
Очень влиятельная в области фигура и отец Дмитрия Гусева, идущего в рейтинге прямо перед ним. «Славянка», одна из крупнейших кондитерских фабрик в России, продолжает приносить бизнесмену стабильно высокий доход. По итогам 2023 года выручка в пересчете на долю бизнесмена составила 15,3 млрд рублей, чистая прибыль — 1,1 млрд рублей.
Верная соратница Владимира Зотова и завсегдатай топ-100 богатых белгородцев. Бизнесвумен стабильно показывает хорошие финансовые результаты и занимает место в первой десятке: в этот раз на её долю пришлось 6,7 млрд рублей выручки и 947 млн рублей чистой прибыли.
Долгое время не попадал в топ богатых белгородцев. В 2019 году бизнесмен занял пятое место в аналогичном рейтинге, теперь же ему досталось седьмое. Совладелец группы компаний «Агротех-Гарант» получил по итогам 2023 года 750 млн рублей чистой прибыли.
Инженер-механик и химик родом из Волчанска, совладелец одной из крупнейших компаний по производству кормов для животных «Лимкорм». В прошлом году бизнесмен занял в рейтинге четвёртое место, по итогам 2023 года — восьмое. Предприниматель смог получить 6 млрд рублей выручки при 1,9 млрд чистых активов.
Депутат Белгородской областной думы и владелец 23 компаний, связанных со строительством. Два года подряд занимал в рейтинге богачей пятое место, в этот раз оказался на девятом. За 2023 год фирмы Клета принесли ему 4,8 млрд рублей выручки и 850 млн рублей чистой прибыли.
Совладелец четырёх и единственный учредитель еще пяти фирм. Больше всего денег в прошлом году бизнесмену принесла компания «Негабаритика» — на нее пришлось свыше половины всего дохода. Суммарная же прибыль компаний составила 552 млн рублей.
Новое лицо в топ-100 богатых белгородцев. Владелица крупной строительной фирмы «Трансюжстрой» по итогам 2023 года получила почти 4,9 млрд рублей выручки и 314 млн рублей чистой прибыли.
Cовладелец ряда связанных с «Лимкормом» фирм попадает в топ впервые. По итогам 2023 года они принесли предпринимателю 1,7 млрд рублей выручки и 811 млн рублей чистой прибыли.
Председатель совета директоров и основной владелец белгородского «Гормаша» ранее попадал в списки многоимущих белгородцев, минуя рейтинг богатых. В этот раз Бел.Ру узнал точную долю Мазнева в уставном капитале завода — 90,24%, благодаря чему предприниматель ворвался в топ-15. Общая выручка принадлежащих ему четырех компаний по итогам 2023 года приблизилась к 2,4 млрд рублей, чистая прибыль превысила 348 млн рублей.
Основной владелец «КМАпроектжилстрой», ведущей строительной компании Старого Оскола. Выпускник магнитогорского вуза ранее в топ богатых не попадал — в открытом доступе не было данных о размере его доли в компании. Но по итогам 2023 года он занял сразу 14-е место. Подняться так высоко Лоору позволили чистые активы на сумму 3,7 млрд рублей и выручка в размере 2,4 млрд рублей.
Экс-депутат Белгородской областной думы, сложивший полномочия осенью 2020 года. В прошлый раз занял в аналогичном топе девятое место, в этот раз опустился чуть ниже. Владелец одной лишь фирмы «Даль» выручил по итогам 2023 года 5,3 млрд рублей и получил 210 млн рублей чистой прибыли.
Ещё одно новое лицо в топ-100 белгородских богачей. Совладелец двух компаний в 2017 году был связан с гигантом «Эфко» через «Союзпарфюмерпром». По итогам 2023 года на долю бизнесмена пришлось 2,6 млрд рублей выручки и 520 млн чистой прибыли.
Предприниматель со стажем, но не раскрученный в медиа. Попадает в топ не в первый раз: по итогам 2022 года бизнесмен занял 22-е место, по итогам 2023 года поднялся чуть выше за счет 7,9 млрд рублей выручки.
Представитель бизнес-империи Фуглаевых. Мужская половина большой семьи переживает не лучшие времена, поэтому «отдуваться» приходится половине прекрасной. Попадает в топ впервые: за отчетный год выручка семи компаний, совладелицей которых является Людмила Фуглаева, составила 4,3 млрд рублей, чистая прибыль — почти 317 млн рублей.
Новичок в рейтинге богачей. Завод котельного оборудования, половиной которого владеет бизнесмен, принёс ему внушительные 2 млрд рублей выручки и 392 млн чистой прибыли.
Дебютант топ-100 и партнёр по бизнесу Юрия Ерохина. Завод котельного оборудования, половиной которого он также владеет, позволил занять 20-е место.
«Отец» стоматологической бизнес-империи «Владмива», доктор технических наук, владелец долей в 13 компаниях. В этом году почётный гражданин Белгорода с выручкой почти 1,6 млрд рублей занял 21-е место, спустившись на него с 12-го.
Лицо не новое в списке белгородских богачей. В прошлом году отец депутата облдумы Игоря Барщука впервые попал в топ и сразу занял 8-е место. На данный момент полностью владеет восемью компаниями, ещё в 12 выступает соучредителем. Все они принесли ему 316 млн рублей чистой прибыли при выручке 2,2 млрд рублей.
Вернулся в топ-100 спустя три года с чистыми активами 420 млн рублей, чистой прибылью 377 млн рублей и выручкой 3,4 млрд рублей. В 2021 году он занимал 91-е место. Руслан Юсубов является владельцем компании по электромонтажным работам «Мехколонна № 26».
Бизнесмен попадает в топ-100 богатых в юбилейный пятый раз. На это место в списке он поднялся с прошлогодней 47-й строчки. В этот раз заводы БЗМИ и «Белтара» принесли ему 1,9 млрд рублей выручки при стоимости чистых активов 862 млн рублей.
Лицо новое, но фамилия не совсем. Вероятно, родственник Дмитрия Палиенко, каждый год попадающего в топ. Валерий Александрович владеет компанией «ГудТракс», а также имеет доли в ООО «ГТ Восток» и ООО «УК „Мясофорния“». Причём в «ГТ Восток» в его распоряжении 90% уставного капитала. За год выручка компаний превысила 3 млрд рублей, чистая прибыль — 349 млн рублей.
Предприниматель из Старого Оскола новичок в элитном списке. Ему целиком принадлежат три компании — «Старт плюс», «Оскол Трак» и «Фактор», частично — «Центр-Сервис Юг». Перевозка и автосервис принесли Клейменову 242 млн рублей чистой прибыли, а активы потянули на 594 млн рублей.
В рейтинг самых богатых женщина попадает уже во второй раз. Однако в прошлом году она занимала 17-е место. Владеет ООО «Химтэк» и ООО «Запад НП». Компании специализируются на продаже топлива. Их выручка составила солидные 6,2 млрд рублей.
Без него не обходится ни ремонт дорог в Белгороде, ни рейтинг богатых жителей города. Это совладелец компаний «Белгороддорстрой», «Ворскла» и «Центрдорстрой». Но место в топ-100 на этот раз серьёзно ниже — 28-е вместо 10-го. Суммарный доход компаний составил 3,1 млрд рублей, чистая прибыль — 189 млн.
Владелец компаний «Альфа Сталь — РДО», «Оскол — Лемекс» и «Сельхозметторг». Последняя, кстати, в этом списке новая и денег Калюжному ещё не принесла. Зато остальные за прошлый год заработали 255 млн рублей чистой прибыли при 2,2 млрд рублей выручки.
Владелец завода растительных масел «Покровский» дебютировал в топ-100 прошлого года. В 2023 году компания принесла ему 2,3 млрд рублей выручки и почти 231 млн рублей чистой прибыли.
Бизнесвумен появляется в списке самых богатых во второй раз. Это владелица «Белгородской дверной компании». 2023 год для неё завершился с 1,7 млрд рублей выручки и 244 млн рублей чистой прибыли.
Сын Владимира Тебекина, влиятельного, но подозреваемого в серии экономических преступлений белгородского бизнесмена. Сейчас Михаил Тебекин выступает в роли совладельца семи компаний. По итогам 2023 года сумма чистых активов смогла перешагнуть отметку в 1 млрд рублей, а выручка — в 1,5 млрд рублей.
Учредитель компании по продаже машин и оборудования «Интех» в Старом Осколе. Впервые попадает в рейтинг богатых белгородцев. Выручка «Интеха» составила 789 млн рублей, чистые активы — 673 млн рублей, чистая прибыль — 265 млн рублей.
Его компания «Кустовое» занимается разведением крупного рогатого скота. 2023 год Николай Самойлов закрыл с 1,5 млрд рублей чистых активов и 864 млн рублей выручки. Также он возглавляет ЗАО «Томаровский мясокомбинат».
Ещё одна небезызвестная фамилия в Белгородской области, которая ежегодно появляется в топе. Бизнесмен владеет ООО «Белогорье-Транс» и ООО «Старая Крепость». В его распоряжении доли ещё в трёх фирмах: кондитерской компании «Белогорье», пивоваренной компании «Старая Крепость» и торговом доме «Белогорье». Суммарная выручка составила 3 млрд рублей, а чистые активы — 449 млн рублей.
Один из известных предпринимателей региона из Шебекино. Владеет долями в фирмах «Агротрейдер», «Лимкорм Дайджест», «Лимкорм», «Лимкорм Петфуд» и «Агроакадемия». Они специализируются на производстве кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Занять 35-е место Лиману позволили 1,3 млрд рублей выручки. С каждым годом в рейтинге поднимается всё выше.
Дочь экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко имеет доли в таких компаниях, как «Крит», «Сити Молл», «Южный полюс». Также она является учредителем фирм «О-Де-Ви-Рансье», «Парк Плейс» и «Цвет Жизни». Бизнесвумен попадает в список богатых каждый год. Известна белгородцам как создатель языкового центра «Интерлингва» и совладелица крупного ТРЦ «Сити Молл Белгородский». За 2023 год компании принесли ей 191 млн рублей чистой прибыли при 730 млн рублей выручки.
Предприниматель дебютировал в рейтинге топ-100 самых богатых бизнесменов Белгородской области в 2021 году с 40-го места. По итогам 2023 года сумма чистых активов подвластных ему компаний «Аверс», «Бутово-Агро» и «Михайловское» составила 1,2 млрд рублей, Они принесли ему 154 млн рублей чистой прибыли на 798 млн рублей выручки.
Вместе с братом Мадатом Дарчиняном является совладельцем «Белгороддорстроя» и «Центрдорстроя». Дебютировал в топе Рубен Размикович в 2022 году, оказавшись на 32-м месте. Закрыл 2023 год с 1,9 млрд рублей выручки.
На 40-м месте расположился председатель совета директоров БЮЗ «Арт-КАРАТ», бывший депутат облдумы. Сейчас он полностью владеет компаниями «Альянс Плюс» и «Мирный». Также у Михаила Анатольевича есть доли в фирмах «Адамас Айпи», «Диамант», «Тамбовский Рынок», белгородского ювелирного завода «Арт-Карат» и ПКФ «Стандарт». Итого чистая прибыль компаний для Несветайло составила скромные 75 млн рублей. Другое дело чистые активы в размере 1,2 млрд рублей. По этому показателю он входит в топ-20.
Ещё одна новая личность в рейтинге этого года. Бизнесмену принадлежат пять компаний: «АБК», «ВДА», «Инструментальный цех», «Континент», «Машсервис». Также Алексей Чубук владеет половиной ООО «Маркс-Спецодежда». В топ предприниматель вошел с 1,7 млрд рублей выручки и 231 млн рублей чистой прибыли.
Новичок рейтинга, владелец компаний «Авто-Ресурс», «Комтранс Белгород». Также он числится соучредителем фирм «Возрождение», «Золотов и К» и «Ингредиенты». Во всех имеет доли в 50%. Активы принесли ему в 2023 году выручку в сумме почти 1,4 млрд рублей, чистая прибыль перевалила за 204 млн.
Владелец ООО «Авангард» и ООО «Городская типография». Также ему на 67% принадлежит компания «Столица» и на 33% — «Тамбовский рынок», где его бизнес-партнером выступает Михаил Несветайло. Чистая прибыль Летунова по итогам года превысила 248 млн рублей. Впервые в топ-100 самых богатых появился в 2023 году, заняв 42-е место.
Известен он и как бывший владелец «Русского металла», в который Владимир Зотов пытался вывести 25% своей доли в «Агро-Белогорье», но сделку через суд заблокировало «Русагро».
В этом году один из владельцев «Гофротары», «Шебекинского картона» и «АСТа» упал в рейтинге весьма ощутимо. Ранее он добирался до 19-го места, но в 2023 году осилил только 41-е. Также бизнесмен владеет долями в шести компаниях. Общая выручка в пересчете на его доли составила 1,8 млрд рублей, чистые активы — 843 млн, а чистая прибыль — 74 млн.
Ещё одно новое лицо рейтинга богатых белгородцев. Это учредитель ООО «Белая Ягода», созданного в 2021 году, которое принесло ему 2,2 млрд рублей выручки и 231 млн рублей чистой прибыли.
Экс-мэр Белгорода и бывший председатель областной думы, а также совладелец «Гофротары» и «Шебекинского картона». Владеет ООО «Центр-Универсал» и долями ещё двух компаний. При общей выручке 1,7 млрд рублей чистая прибыль оказалась всего 74 млн рублей, что соответствует только 73-му месту.
Дебютант топ-100 самых богатых жителей Белгородской области. Бизнесмен числится совладельцем компаний «Авангард», «Арма-Пром» и «Трубопроводная арматура». В каждой он распоряжается как минимум третью уставного капитала. 2023 год принёс Александру Резнику 876 млн рублей выручки при чистых активах 559 млн рублей.
Некогда депутат Белгородской областной думы, владелец группы компаний «Зелёная Долина», ставшей в регионе одним из лидеров по производству молока. Сергей Юдин занимает 84-е место в топе самых влиятельных белгородцев и 48-е место в топе самых богатых. Выручка группы компаний превысила 7,2 млрд рублей, но ее итоговый финансовый результат оказался отрицательным — бизнес ушел в минус на 315 млн рублей.
Совладелица ООО «Михайловское», «Бутово-Агро» и родственница Владимира Мирошникова, также владеющего долями в этих компаниях. Дебютировала в рейтинге с выручкой в 608 млн рублей, чистыми активами в 874 млн рублей и чистой прибылью в 108 млн рублей.
Очередное новое имя в топ-100. Татьяна Чернова является учредителем ООО «СофТраст ИНК», работающего в сфере программного обеспечения. Компания принесла бизнесвумен солидную чистую прибыль в 321 млн рублей.
Каждый год попадает в рейтинг белгородских богачей. Предприниматель выступает полноправным владельцем ООО «Строй Групп», совладельцем четырех компаний, занимающихся строительными и дорожными работами, и двух из сферы производства пива. Степашов занял в топе 51-е место с выручкой 2,5 млрд рублей и чистой прибылью почти 91 млн рублей.
Совладелец тех же компаний, что и его сын Владимир. Но его доли чуть больше. За 2023 год он выручил 2,7 млрд рублей, но уступил по размеру чистой прибыли, которая составила без малого 77 млн рублей.
Совладелица восьми компаний стоматологической империи Владимира Чуева. Со своего появления в сводке 2021 года к 2023 году добралась до 50-го места, а сейчас немного сдала позиции, хотя и получила 608 млн рублей чистых активов.
Второе появление в рейтинге после 2021 года. Компании «МФ-Искра» и «Искра», где он имеет 51% от УК, ориентированы на торговлю продуктами и сферу смешанного сельского хозяйства. Находятся в Корочанском районе. С чистыми активами на сумму свыше 1 млрд рублей занял 54-е место.
Дебютировал как один из самых богатых бизнесменов региона в 2022 году. На тот момент Мартовицкий являлся совладельцем трёх компаний в группе «Лиман». В актуальном топе самых богатых он совладелец уже восьми активов, которые принесли ему 166 млн рублей чистой прибыли.
Совладелица ООО «СМ-Агро», производящего нерафинированные растительные масла, и ООО «Промспецснабсервис», которое специализируется на управлении недвижимостью и аренде. Выручка в 2023 году превысила 894 млн рублей. В топ-100 попадает в третий раз подряд.
Губкинский бизнесмен, разбогатевший на торговле пищевыми продуктами. Александр Батраков является собственником «Белгородской сахарной компании» и «Агрос 2003». За 2023 год получил почти 9,5 млрд рублей выручки — это шестой показатель в топе.
Бизнесмен-дебютант. Учредитель ООО «Флекс-Пак». Компания является одним из лидеров в сфере полиграфии в Белгородской области. Общая выручка всех трёх компаний Городова составила 3,5 млрд рублей, однако выше в рейтинге ему не позволила подняться скромная чистая прибыль в размере 53 млн рублей.
Бизнесмен из Красногвардейского района впервые в рейтинге. Один из владельцев аграрного АО «Самаринское». Попасть в топ-100 ему позволили 1,1 млрд рублей чистой прибыли, больше лишь у четверых самых богатых белгородцев по итогам 2023 года.
Еще одна дебютантка и следующая в списке совладельцев АО «Самаринское», имеющая такие же доли и финансовые показатели, как и Иван Ковалёв.
Попал в рейтинг во второй раз подряд. Совладелец двух компаний. Одна из них специализируется на аренде и управлении недвижимостью, другая, которой он владеет на пару с Татьяной Московченко, на производстве растительных масел. Их выручка в 2023 году превысила 859 млн рублей.
Совладелица завода «Белтара» и БЗМИ, производящих жестяную тару. Заняла 62-е место благодаря выручке в 839 млн рублей. Ранее она владела долями большего количества компаний, однако избавилась от части активов.
Депутат Белгородской облдумы и председатель совета директоров молочного комбината «Авида». В ноябре прошлого года она стала единоличной владелицей УК агрохолдинга «Авида», вернув себе доли, которыми владела её дочь Екатерина Романенко. К слову, каждый год попадавшая в топ-100. А вот в самом агрохолдинге «Авида» у Елены Романенко 80% доли. Другой частью владеет лидер рейтинга Геннадий Бобрицкий. Бизнесвумен закончила 2023 год с 621 млн рублей выручки, а прибыль превысила 202 млн рублей.
Вошла в топ-10 самых богатых белгородских женщин прошлого года. Собственница «Региональной компании», занимающейся оптовой торговлей кормами для сельскохозяйственных животных. Выручила за 2023 год 3,8 млрд рублей и заработала 37 млн рублей чистой прибыли.
Зарабатывает на девяти компаниях, занимающихся продажей продуктов питания, напитков и алкоголя. В каждой из них является только совладельцем. Выручка бизнесмена составила 4,6 млрд рублей. Он оказался на 65-м месте с 77 млн рублей чистой прибыли и 90 млн рублей чистых активов.
В прошлом году не смогла занять место в рейтинге. В этом же вернулась с выручкой в 2,6 млрд рублей и чистыми активами в 175 млн рублей. Бизнесвумен владеет несколькими продуктовыми магазинами в Старом Осколе и в общей сложности является совладелицей 12 компаний, занимающихся продажей продуктов питания, напитков и алкоголя.
Брат Михаила Тебекина, расположившегося выше в рейтинге. Дмитрий Тебекин выступает как совладелец шести компаний. Каждый год их количество меняется от большего к меньшему. В рейтинге бизнесмен опускается всё ниже — до 67-го места прямиком с 31-го. В 2023 году смог заработать 57 млн рублей чистой прибыли.
Попадает в списки богатейших бизнесменов региона в третий раз. Владелец энергосбытовой компании «СбытЭнерго». В прошлом году занял 65-е место. Сейчас переместился на 68-ю позицию с выручкой 5,5 млрд рублей и чистыми активами в размере 31 млн рублей.
Ранее в топ самых богатых не попадал. Владеет половиной производственной компании «Гладиум», которая специализируется на изготовлении и продаже стальных дверей. В 2023 году Дмитрий Курской и его партнёр Евгений Рыльский смогли выручить 906 млн рублей и довести чистые активы до 202 млн рублей каждый.
Партнёр Дмитрия Курского, равноправный владелец трёх компаний группы «Гладиум». В рейтинге его имя появляется в первый раз. Как и Курской, выручил в 2023 году 906 млн рублей.
Совладелец компании «Стальэнерго» в сфере производства радиоэлектронных средств связи попадает в топ-100 третий раз подряд. Интересно, что в предыдущие два года Беляков числился совладельцем четырёх компаний, сегодня — только одной. Вероятно, это и стало причиной его 71-го места. За 2023 год бизнесмен заработал 206 млн рублей чистой прибыли.
Не только является совладельцем производства радиоэлектронных средств связи «Стальэнерго», но и выступает в роли директора. Крылов имеет равные с Беляковым доли, поэтому год окончил также с 206 млн рублей чистой прибыли. Кроме того, бизнесмены выручили по 564 млн рублей каждый.
Вошла в топ-100 самых богатых жителей Белгородской области в третий раз. Каждый год падает в рейтинге примерно на 20 позиций. Ирина Кладова владеет тремя компаниями и является совладельцем ещё одной (вместе с Михаилом Тебекиным). Вид деятельности — аренда и лизинг.
Следующий новичок списка. Юрий Никулин владеет долями в пяти шебекинских компаниях, среди которых есть поставщик мяса и мясных продуктов «БелАгроТорг». Другие его фирмы занимаются выращиванием плодовых и ягодных культур, а также работают в зрелищно-развлекательной сфере. Выручил за прошедший год 4,2 млрд рублей.
Совладелец двух ветеринарных компаний в Северном. В ООО «Агровет» и ООО «Агровет31» у него 50%. Обычно входит в пятый десяток участников рейтинга, но на этот раз занял 75-е место, получив с бизнеса 76 млн рублей чистой прибыли.
Второй равноправный владелец компаний «Агровет» и «Агровет31». Упал в рейтинге, как и его бизнес-партнёр. Выручили в 2023 году по 1,5 млрд рублей каждый.
Попадает в топ-100 богатых во второй раз. Владелица небольших долей в компаниях группы «Лиман». Также числится одним из учредителей ООО «Лимкормфарм», где имеет право распоряжаться третью уставного капитала. Выручка составила 604 млн рублей, а чистая прибыль — 95 млн рублей. За счет этого Екатерина Лиман поднялась с 92-го места на 77-е.
Ещё один обладатель части стоматологического бизнеса Владимира Чуева «Владмива». Также предприниматель является учредителем ООО «Капитал+», которое занимается розничной торговлей косметикой и товарами личной гигиены. Дебютировал в топе два года назад. Отчитался в 2023 году о 419 млн рублей чистых активов.
Обладатель долей в компаниях «БЗМИ» и «Белтара». В 2022 году дебютировал в топ-100 самых богатых бизнесменов Белгородской области на 92-м месте. В прошлом году в рейтинг попасть не смог. Сейчас поднялся на 80-ю позицию с выручкой в 535 млн рублей.
Ежегодная участница топ-100 и дочь Владимира Зотова, занявшего на этот раз 2-е место. Лина Владимировна единолично владеет сетью парикмахерских и салонов красоты «Стиль жизни» и компанией «Белогорье», работающей в сфере аренды и управления недвижимостью. Также бизнесвумен имеет долю в ООО «Крит» вместе с Ольгой Савченко. Опустилась на 80-е место, выручив 235 млн рублей за прошедший год.
Совладелец ряда компаний «Владмивы» и производства лечебных и профилактических средств для копытных, парнокопытных и домашних животных ООО «ЗЗМ». Входит в топ в третий раз. В 2023 году имел 365 млн рублей чистых активов.
Один из трёх учредителей «БелАгроТорга». В первый раз вошел в рейтинг богачей. Выручка бизнесмена составила 3,3 млрд рублей, а сумма чистой прибыли — 45 млн рублей.
Дебютировала в топе богатых в прошлом году, забравшись сразу на 64-ю строчку рейтинга, но удержаться на ней не смогла. Владея долями КФ «Белогорье» и ТД «Белогорье», выручила 2,3 млрд рублей за прошедший год.
И снова новичок среди самых богатых белгородских бизнесменов. Один из учредителей АО «Бобравское» в Ракитянском районе. Компания специализируется на разведении молочного крупного рогатого скота и производстве сырого молока. 85-е место — и 508 млн рублей чистыми активами.
Ещё одна совладелица заводов «Белтара» и БЗМИ, производящих жестяную тару. Не попадала в список самых богатых с 2022 года. В этом году вернулась в рейтинг с чистыми активами на сумму 217 млн рублей.
Известен по топу прошлого года. Соучредитель «Агро-Линии», специализирующейся на торговле зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Выручка в 2023 году превысила 1 млрд рублей.
Это её второе появление в рейтинге. Ольга Лешева и Алексей Богатырёв являются равноправными владельцами ООО «Агро-Линия». Закончила год с теми же результатами: 1 млрд рублей выручки и 166 млн рублей чистых активов.
Сын Сергея Сиротенко, совладелец группы компаний “Белогорье”, а также пивоваренной компании “Старая крепость”. С четырёх компаний в 2023 году выручил 769 млн рублей.
Старооскольский бизнесмен, попадающий в топ ежегодно. Владеет долями в 10 компаниях, в том числе «ДИКК» и группы «Фортуна», торгующими напитками и продуктами. Чистая прибыль Трякина с них составила в общей сумме 50 млн рублей при выручке, превысившей 1,5 млрд рублей.
Депутат Белгородской облдумы и гендиректор холдинга «Томмолоко». Ольга Александровна также соучредитель дочерней компании, занимающейся разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока. Общая стоимость ее активов — 370 млн рублей, выручка по результатам 2023 года превысила 222 млн.
Дочь Юрия Селиванова является владелицей четырёх и совладелицей восьми компаний, в том числе дочерних «ЖБК-1». Ежегодно появляется в топе самых богатых, но по итогам 2022 года резко упала в рейтинге с 22-го места на 95-е. Сейчас поднялась на три строки выше с 243 млн рублей чистых активов и 26 млн рублей чистой прибыли.
В предыдущие два года не попадал в рейтинг. Имеет несколько компаний в Губкине: совладелец четырёх и единственный владелец двух фирм. Среди них ПО «Галс» и СП «Губкинагрохолдинг». Вернулся в топ с общей суммой чистых активов в 298 млн рублей и 284 млн рублей чистой прибыли.
Жена осужденного за мошенничество Сергея Фуглаева, от которого к ней и перешли активы. Владеет тремя компаниями и выступает соучредителем ещё пяти. В том числе убыточного ООО ТПК «Добрыня». Чистой прибылью в 2023 году заработала только 16 млн рублей, однако выручка превысила 2 млрд рублей.
Дебютант топа богатых. Больше всего в 2023 году заработал на доле в ювелирном заводе «Арт-Карат». Совладелец ещё трёх белгородских компаний. В общей сложности выручил 457 млн рублей.
Владеет четвертью ООО «Пчёлка» племянника экс-мэра областного центра Потрясаева. Чистыми активами имеет 334 млн рублей. В прошлом году замыкала топ-100.
Новое лицо в списке белгородских богачей. Бизнесмен является совладельцем белгородского завода металлоизделий. Выручил за 2023 год 372 млн рублей, чистая прибыль потянула на 54 млн рублей.
Совладелец АО «Орлик» из Чернянского района. Основной вид деятельности компании — разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. Новый участник топа бизнесменов имеет чистых активов на сумму 302 млн рублей.
Ещё одна владелица ООО «БЗМИ». Ранее уже попадала в топ, но в 2022 и 2023 годах в него не вошла. Заняла 98-е место с выручкой в 370 млн рублей.
Дебютировал в топ-100 самых богатых бизнесменов Белгородской области два года назад с последнего места. По итогам 2022 года оказался на 73-й строчке рейтинга. Чистыми активами он имел на конец прошлого года 171 млн рублей, являясь совладельцем небольшой доли в ООО «Агротех-Гарант».
Ещё одна совладелица АО «Гормаш». На её долю в 9,76% пришлась выручка в размере 229 млн рублей и чистая прибыль на сумму 29 млн рублей.
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