«Возвращались своим ходом»: почему туристов «Софи-Тур» бросили в Махачкале?

Posted 19 сентября, 05:53
Published 19 сентября, 05:53
Modified 19 сентября, 07:38
Updated 19 сентября, 07:38
У туристов из нескольких регионов снова возникли проблемы с белгородским туроператором. На этот раз — «Софи-Тур», гендиректором которого является Софья Беседина, ранее работавшая сопровождающей в турах Халаимова. Несуществующие и сорвавшиеся туры, долги и обещания вернуть — снова случились. Однако это ещё не все истории, которыми решили поделиться люди.
Юлия, одна из пострадавших туристов, которые воспользовались услугами «Софи-Тур», рассказала Бел.Ру о том, как люди, преодолев только часть пути к точке своего прибытия, возвращались домой из Махачкалы своими силами, потому что дальше туристов везти отказались. Некоторым повезло вернуться на самолётах и другом транспорте, кто-то возвращался на попутках.
Сама Юлия покупала места в двух турах — «Большой Дагестан» и «Весь Кавказ». Последний не состоялся. Как объяснили, из-за того, что не получилось набрать достаточное количество людей в группу:
«Оплатила 50% стоимости тура [„Весь Кавказ“] — 16 575 рублей. Тур приобретался через Telegram-канал „Софи-Тур“, а именно — менеджера Рину. 11 июня я приобрела у этого же турагентства второй тур, „Большой Дагестан“, с 18.07.2024 по 23.07.2024, оплатив 50% тура — 18 450 рублей (я одновременно переводила деньги за себя и подругу — 36 900 рублей). 19 июня в 17:39 на мой номер с абонентского номера 8-9**-***-**-00 поступил звонок. Человек представился менеджером „Софи Тур“ и сообщил, что тур „Весь Кавказ“ не состоится, поскольку не набрано нужное количество туристов. Я попросила вернуть мне деньги и направила менеджеру Рине соответствующее заявление. Деньги до сих пор не возвращены. Поскольку я должна была ехать с этой турфирмой во второй тур, то мы договорились, что эта часть денежных средств за тур „Весь Кавказ“ пойдет в оплату тура „Большой Дагестан“».
17 июля, как рассказала женщина, в Старый Оскол приехал минивэн, на котором туристы должны были отправиться в поездку. Изначально обещали, что машина будет с кондиционером и комфортной для дальней поездки. Однако минивэн оказался далеко не таким:
«Автомобиль был старый, грязный, без кондиционера, водитель — в возрасте. Было ощущение, что его только разбудили. <… > Он не знал, куда ехать, и спрашивал, куда именно в Дагестане нужно. Мы сели в этот автомобиль, где находилось также шесть девушек. <…> Доехав до посёлка Горшечное, мы поняли, что так сутки не проедем. Мало того, что водитель всего один и он должен находиться за рулем 24 часа, так ещё и не было кондиционера, чтобы было прохладнее и терпимее ехать в +37 ℃. Вместо этого он [водитель] открыл багажник, подставил бутылку, закрепил манжетами. И так мы ехали с открытым багажником».
В салоне было очень жарко, вспоминает Юлия, поэтому вместе с подругой они попросили остановить машину. Женщины вышли прямо на трассе, потому что за то время, которое они уже провели в пути, начали переживать «за свои жизнь и здоровье с таким водителем и автомобилем». Деньги за отказ не вернули.
Из рассказов тех, кто поехал дальше, ей известно, что всю группу оставили в Махачкале и отказались везти дальше, потому что, как объяснили людям, директор «Софи-Тур», Беседина Софья, не оплатила поездку.
«Они пытаются вернуться своим ходом, кто-то сейчас [в день поездки — прим. ред.] находится в аэропорту Махачкалы, чтобы улететь за свой счёт домой. На звонки директор не отвечает, сообщения либо не читает, либо читает и не отвечает. Те, кто поехал, частично возвращались самолётом, частично скидывались водителям на обратный путь. София деньги им не вернула до сих пор», — рассказала о том дне Юлия журналистке Бел.Ру.
«Деньги она так и не вернула, я писала жалобы и в Роспотребнадзор, и в прокуратуру, и в полицию. Пока безрезультатно», — пишет Юлия.
Далее пострадавшая туристка рассказала, что Софья заявляла о невозврате средств с другой стороны. По словам белгородки, гендиректор «Софи-Тур» писала, что это «ей должны автобусы», а не она не оплатила услугу. Далее женщина отчиталась, что полученные деньги зарезервировала, однако после проблемы с возвратом средств пострадавшим туристам объяснила блокировкой счетов.
После случившегося Юлия также написала Александру Халаимову. Она высказала предположение, что за счёт финансовых средств, которые потеряли туристы «Софи-Тур», он периодически делает небольшие возвраты ранее пострадавшим напрямую от него. Об этом она подумала из-за стиля ведения Telegram-каналов «Софи-Тур» и «Путешествия по России». По её словам, он один и тот же.