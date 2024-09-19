«Возвращались своим ходом»: почему туристов «Софи-Тур» бросили в Махачкале?

В салоне было очень жарко, вспоминает Юлия, поэтому вместе с подругой они попросили остановить машину. Женщины вышли прямо на трассе, потому что за то время, которое они уже провели в пути, начали переживать «за свои жизнь и здоровье с таким водителем и автомобилем». Деньги за отказ не вернули.