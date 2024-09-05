Добрые воспоминания, тяжёлая реальность: у туристов проблемы с «Софи-тур»

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В середине июля белгородцы писали под постами Вячеслава Гладкова о том, что из-за «Софи-Тур» остались без поездки в Адыгею и без денег, т. к. поездку отменили, а деньги не вернули. Генеральный директор турфирмы Софья Беседина на это ответила, что изначально в поездку собиралось больше людей, чем осталось уже перед поездкой. Четверых, объяснила Софья, везти невыгодно, поэтому тур отменили. А возврат средств задерживается из-за того, что отели и автобусная компания всё ещё не вернули компании выплаченный им аванс.
Позже, как оказалось, тур по Адыгее стал не единственным сорвавшимся — с подобной проблемой столкнулись и другие клиенты ООО «Софи-Тур».
В редакцию Бел.ру обратилась жительница Курской области, которая оплатила тур «Весь Кавказ». Позже стало известно, что его вообще не существовало:
«Оказалось, что такого тура нет в принципе и мне продали кота в мешке. Деньги София мне не вернула».
Как рассказала Татьяна, о туре она узнала из Telegram-канала, который на данный момент снова сменил название и администратора. Это происходит не в первый раз, как утверждают и другие туристы. Однако ранее он принадлежал Александру Халаимову, находящемуся в данный момент в федеральном розыске.
«Канал принадлежит Елене Никитиной. Поездку планировали на 11–16 июля, оплачивала тогда половину стоимости на карту Бесединой С. До этого знакомая ездила с Халаимовым, также через Никитину, была довольна. Вот и я рискнула. В июне после теракта в Дагестане я решила отказаться, написала Никитиной. Та ответила, что оповестила Беседину, и сказала ждать ответ. Ждала три дня. Решила связаться с самой Бесединой, а она сообщила, что поездки на Кавказ на этот период у них нет и предложила взять другой тур. Я отказалась и потребовала возврат. Софья сказала, что возврат невозможен, т. к. счета её пусты и перед ней тоже есть задолженность», — говорит курянка.
Ещё одна пострадавшая, Елена, рассказала следующее:
«Весной 2023 года я подписалась на канал Халаимова по совету знакомой, т. к. она с ним несколько раз ездила в туры, ей нравилось. Периодически просматривала, что предлагают. То он видео выкладывал, то сын его. В какой-то момент стала появляться София на этом канале, он [Халаимов] „исчез“. Я ещё засомневалась — это тот канал вообще или нет <…>. Что произошло с Халаимовым, я узнала только в конце июня этого года, после того, как сама попала в такую ситуацию. Я вообще не любитель покупок онлайн, особенно довольно крупных, но ситуация в городе была в то время не лучшая, чтобы лишний раз выезжать. <…> В эту поездку собиралась уже второй год, наконец-то нашла, с кем поехать из родни. Кроме „Софи-Тур“, у меня больше вариантов не оставалось».
Сначала женщина засомневалась также и из-за того, что турфирма зарегистрирована в начале текущего года, однако реклама взяла своё. Но позже подходящий вариант нашёлся и у другой компании, где даты путешествия оказались более удобными. К тому же, за неделю до выезда в туре освободилось три места.
«Возврат в „Софи-Тур“ обещали полностью без штрафов. <…> Бронь в „Софи-Тур“ я отменила 16 мая, а 19 мая нам уже по ошибке пришло сообщение, что наш тур перенесён на 03.07.24 г. В эти даты мы бы точно не поехали (жара и работа)».
Как и остальные, Елена по большей части вела диалог с Еленой Никитиной, которая принимала оплату и оформляла туристов. Потом, как вспоминает, после «пустых отписок» от менеджера, типа «передам директору», женщина попросила номер директора «Софи-Тур», но получила его от девушки не сразу. Софья в разговоре заявила, что якобы ей никакую информацию не передавали, однако всё же попросила реквизиты для возврата и пообещала вернуть всё в тот же день. На следующий день на поступившие вопросы от Елены сказала, «что не получилось из онлайн-банка сделать возврат».
Далее гендиректор «Софи-Тур», говорит Елена, попросила подождать бухгалтера. На это женщина ответила, что и сама работает по специальности и сможет помочь, если снова что-то не получится. Спустя несколько дней ей заявили, что возврат сделан. Однако его не было.
«Ни денег, ни платёжки нет. Я ей позвонила — не берёт, через некоторое время звонок уже от неё — я беру, а она положила (наверно поняла, куда перезванивает). Потом перестала отвечать. <…> Я за прошлый год по своей деятельности два раза сталкивалась с тем, что не хотят платить, и поняла — пока дело не дойдёт до суда, никто не „шевелится“. Поэтому я не стала больше её искать. <…> Если бы не было других случаев, я бы уже подала индивидуальный иск, но пока решила с коллективом».
И подобных историй, которые рассказали редакции Бел.Ру, ещё много. Пострадавшие туристы поделились с нашей журналисткой скриншотами личных переписок с Софьей и Еленой, а также чеками с суммами и датами переводов средств для оплаты туров.
Также, как оказалось, договор после оформления и бронирования места в туре получали не все, но у некоторых он всё же нашёлся.
На данный момент редакции Бел.Ру известно о 29 пострадавших туристах, которые не могут получить свои деньги обратно. Сейчас люди подают заявления в УМВД и обращаются в Роспотребнадзор, который, как и в случае обращений в отношении Александра Халаимова, готов помочь с составлением исков и подачей коллективных заявлений.
Как редакции Бел.Ру ответили в региональном УМВД, к 26 августа от пострадавших клиентов турфирмы им поступило девять заявлений. Однако приняли только четыре:
«По пяти заявлениям приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ [мошенничество], <…> в связи с отсутствием события преступления. По остальным заявлениям проводится проверка».
Подробности управление далее не указало.
Журналистка Бел.Ру обратилась за разъяснениями по поводу возникшей ситуации к их участницам, о которых говорили пострадавшие. Елена Никитина рассказала, что не работает с «Софи-Тур» с середины июня, поэтому ничего ответить не может. Но заявила, что «возвраты она [Софья] делает».
Что касается гендиректора «Софи-Тур», Софьи Бесединой, женщина ответила, что «все возвраты будут сделаны». А произошедшее она объяснила оперативной ситуацией в Белгородской области:
«Нет продаж, в городе нестабильная обстановка».
То же самое написала и Елена:
«Я знаю, что из-за ситуации в Белгороде и Курске продажи очень сильно упали».
В официальных соцсетях туроператора 16 августа появилось объявление о приостановке его работы. Причина та же — чрезвычайная ситуация в Белгородской и Курской областях. Далее туристам заявили, что компания достаточно долго работала себе в убыток, предлагая заниженную стоимость туров для привлечения аудитории, поэтому продолжать работу в существующих условиях она не может.
«Объём продаж снизился в восемь раз, а расходы многократно превысили доходы. Долгое время мы придерживались маркетинговой стратегии, основанной на низких ценах, делая для вас туры, не приносящие компании прибыли; эта стратегия была направлена на расширение аудитории и увеличение числа предложений. К сожалению, в текущих условиях количество туристов резко сократилось и продолжение развития туристической деятельности в этих регионах становится нецелесообразным», — указано в сообщении.
«Софи-Тур» — совсем «молодой» туроператор, зарегистрированный 17 января текущего года.
Всё же, как и указывалось в последнем посте в Telegram-канале фирмы, аудиторию она набрала. Как и в случае Александра Халаимова, некоторые из пострадавших туристов уже пользовались услугами туроператора и остались довольны организованными путешествиями. К тому же, до этого Софья являлась одной из сопровождающих в турах от Халаимова. У людей о женщине сложилось хорошее впечатление, что также повлияло на выбор «Софи-Тур». Об этом можно узнать, если пролистать Telegram-канал «Путешествия по России» до старых постов, когда он принадлежал Халаимову.
Журналистка Бел.Ру пообщалась с теми, кто уже ездил с Софьей Бесединой. И вот, что рассказала одна из них:
«До этой ситуации я ездила с Софией два раза, лично она сопровождала в Адыгею и Сочи. Да, было всё нормально: и автобус, и гостиница, и направление. Я ездила в тур в Сочи 2 января. В Абхазии была. Мы были в Адлерском районе в гостинице. София сама лично сопровождала этот тур. <…> В феврале, в 20-х числах февраля, мы были в Адыгее. Тоже София сопровождала эту поездку».
До этого Ольга и её подруги ездили в Дагестан ещё при работе турфирм Александра, где и познакомились. Однако с путешествием от «Софи-Тур» в Северную Осетию, запланированным на 15 августа 2024 года, отправиться не получилось. О срыве планов на отпуск женщины узнали 13-го числа, когда с вопросом об отправлении сами обратились к Софье. Об этом их заранее не предупреждали.
«Я от Халаимова один раз ездила в Дагестан. И всё. Потом всё это резко стало от Софии. Канал, турфирма. <…> Опять сменили аватарку, название фирмы. А работают те же самые менеджеры, что и нас оформляли. <…> А может, документы они другие делают, чтобы можно было по новым документам работать. Не знаю. Не хочу, чтобы людей так „кидали“. Испорчен отпуск и настроение, потеряны деньги», — рассказывает Ольга.
Похожей историей поделилась и подруга Ольги — Ирина.
«Когда я ещё не знала Софу, мы ездили с Александром Халаимовым в Дагестан. Тогда это был его канал. А потом он точно так же „кинул“ людей, уехал. Этот Тelegram-канал перешёл к Софе. Просто поменяли название. Кто-то отписался (кого „кинули“), кто-то новый пришёл, кто-то остался. С Софой ездили в Адыгею, и лично я её знаю. Всё было хорошо. После этого мы с девчонками решили поехать все вместе ещё раз, но уже в Северную Осетию. Тур оплатили в июне, а ехать должны были в августе, 15-го. Обычно за несколько дней до поездки создают беседу, в которой пишут, куда едем, во сколько, откуда, что брать с собой и т. п. Осталось два дня — группы нет», — вспоминает она.
После этого Ирина написала Елене Никитиной, чтобы узнать, что происходит. Та ей ответила, что не работает там уже полтора месяца и направила к Софье Бесединой. До этого, как говорит пострадавшая туристка, Елена предупреждала, что скоро увольняется, однако до самого конца продолжит вести запланированный тур даже на новом месте работы.
Когда Ирина написала Софье, получила ответ, что якобы такого тура в принципе нет. Тогда она отправила ей чек оплаты, подтверждающий бронь места в этом туре. Тогда гендиректор «Софи-Тур» пообещала вернуть деньги.
«И заблокировала. Договор мне никто не скидывал и не оформлял. У меня есть только чек об оплате», — подытожила женщина.
Ещё одна девушка, которая собиралась отправиться с компанией в Геленджик, рассказала, что о «Софи-Тур» узнала от подруги, которая, как Елена и Ольга, ездила с Софьей в Дагестан:
«У них всё прошло хорошо, поэтому решили обратить к ней», — поделилась она.