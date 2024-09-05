Добрые воспоминания, тяжёлая реальность: у туристов проблемы с «Софи-тур»

В июне после теракта в Дагестане я решила отказаться, написала Никитиной. Та ответила, что оповестила Беседину, и сказала ждать ответ.

Ждала три дня. Решила связаться с самой Бесединой, а она сообщила, что поездки на Кавказ на этот период у них нет и предложила взять другой тур. Я отказалась и потребовала возврат. Софья сказала, что возврат невозможен, т. к. счета её пусты и перед ней тоже есть задолженность