Сотни заявлений и 6 млн долга: Халаимов заявил, что он жертва рейдеров, а не мошенник

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
История с турфирмами Александра Халаимова попала «в свет» ещё в декабре прошлого года, когда на него в Сети посыпались жалобы пострадавших туристов из-за невозврата денег за несостоявшиеся туры. Редакции Бел.Ру после очередной попытки связаться он ответил, что подобная ситуация произошла потому, что «туризм в Белгороде переживает тяжёлый период», а позже написал в соцсетях: «Меня подставили».
В декабре 2023 года сообщалось, что белгородцам и жителям других областей Халаимов должен был более 6 млн рублей. Александр Халаимов стал фигурантом уголовного дела по факту хищения денежных средств под видом оказания туристических услуг (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ), его объявляли в федеральный розыск.
«В настоящий момент в правоохранительные органы обратилось более 220
граждан, которые в рамках расследуемого уголовного дела признаны
потерпевшими. <…> Информации о возмещении потерпевшим лицам причинённого им материального вреда фигурантом у органов предварительного следствия не имеется», — указано в ответе УМВД на запрос Бел.Ру.
Тем временем Бел.Ру из собственных источников стало известно, что количество пострадавших может быть больше 220, указанных в ответе МВД.
Сейчас уголовное дело находится на стадии предварительного расследования, в рамках которого устанавливают обстоятельства преступления, а параллельно проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
Сам Халаимов ещё 23 июня заявил о том, что его компанию «рейдерски захватили», а также «выставили главным злодеем» и, «не разобравшись, обвинили в мошенничестве»:
«Для меня очень важно моё имя, которое я нарабатывал много лет. 12 лет в туризме, 12 лет я продвигал в том числе и внутренний туризм по Белгородской области, внутренний туризм по России. Для меня очень важно было доверие людей. <…> Я сейчас работаю над тем, чтобы добиться справедливости, объяснить позицию, сделать возвраты. Пусть и ценой титанического труда. Для меня важно, что сейчас почти уже три четверти денег за туры, которые не состоялись, уже возвращены. Осталось немножко. И я оптимистично настроен, что до конца лета вопрос с возвратами будет закрыт. Мы работаем с адвокатом, мы работаем над тем, чтобы реабилитировать моё имя. Я люблю туризм, я хочу вернуться в туризм. Я верю в то, что всё будет хорошо, моё имя будет реабилитировано, доверие вернётся. Всегда со всеми на связи».