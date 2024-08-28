Сотни заявлений и 6 млн долга: Халаимов заявил, что он жертва рейдеров, а не мошенник

История с турфирмами Александра Халаимова попала «в свет» ещё в декабре прошлого года, когда на него в Сети посыпались жалобы пострадавших туристов из-за невозврата денег за несостоявшиеся туры. Редакции Бел.Ру после очередной попытки связаться он ответил, что подобная ситуация произошла потому, что «туризм в Белгороде переживает тяжёлый период», а позже написал в соцсетях: «Меня подставили».