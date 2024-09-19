За классное руководство белгородские учителя получат до 10 тысяч рублей

Posted 19 сентября, 12:04
Published 19 сентября, 12:04
Modified 19 сентября, 12:06
Updated 19 сентября, 12:06
Как отметил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин, в законе Белгородской области утверждены методики расчёта субвенций муниципалитетам, в том числе утверждена методика расчётов субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам школ в сумме 1000 рублей.
Чиновник добавил, что на федеральном уровне приняли решение о поддержке отдельных категорий работников — классных руководителей, работающих населённых пунктах с численностью жителей до 100 тысяч человек и более 100 тысяч человек, а также советников директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями.
Из федерального бюджета на данные цели в Белгородскую область проведены междбюджетные трансферты. Теперь за классное руководство педагоги в населённых пунктах свыше 100 тысяч жителей каждый месяц будут получать по 5000 рублей. Если же учителя работают в населённых пунктах, где менее 100 тысяч жителей, размер доплаты составит 10 тысяч рублей.
А советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями будут каждый месяц получать по 5000 рублей, начиная с 1 сентября 2024.