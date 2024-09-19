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Posted 19 сентября, 12:04

Published 19 сентября, 12:04

Modified 19 сентября, 12:06

Updated 19 сентября, 12:06

За классное руководство белгородские учителя получат до 10 тысяч рублей

За классное руководство белгородские учителя получат до 10 тысяч рублей

19 сентября 2024, 12:04
Фото: 1MI
Сюжет
Законы
Депутаты облдумы внесли изменения в некоторые региональные законы. Теперь часть учителей в некоторых населённых пунктах будут получать за классное руководство по 5000 или 10 000 рублей. Также доплата полагается советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями.

Как отметил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин, в законе Белгородской области утверждены методики расчёта субвенций муниципалитетам, в том числе утверждена методика расчётов субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам школ в сумме 1000 рублей.

Чиновник добавил, что на федеральном уровне приняли решение о поддержке отдельных категорий работников — классных руководителей, работающих населённых пунктах с численностью жителей до 100 тысяч человек и более 100 тысяч человек, а также советников директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями.

Из федерального бюджета на данные цели в Белгородскую область проведены междбюджетные трансферты. Теперь за классное руководство педагоги в населённых пунктах свыше 100 тысяч жителей каждый месяц будут получать по 5000 рублей. Если же учителя работают в населённых пунктах, где менее 100 тысяч жителей, размер доплаты составит 10 тысяч рублей.

А советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями будут каждый месяц получать по 5000 рублей, начиная с 1 сентября 2024.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Субвенции#Законы#Педагоги#Федеральный бюджет#Белгород#Доплаты#Министр образования
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