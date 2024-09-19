За классное руководство белгородские учителя получат до 10 тысяч рублей

Из федерального бюджета на данные цели в Белгородскую область проведены междбюджетные трансферты. Теперь за классное руководство педагоги в населённых пунктах свыше 100 тысяч жителей каждый месяц будут получать по 5000 рублей. Если же учителя работают в населённых пунктах, где менее 100 тысяч жителей, размер доплаты составит 10 тысяч рублей.