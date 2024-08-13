Семья как бизнес-актив: в топ-100 богатейших белгородцев снова вошли местные династии

Сергий, Иван и Екатерина Лиман — снова здесь и снова вместе. Отцу и его детям в 2023 году удалось в общей сумме выручить 7,4 млрд ₽. Интересно, что это не составило даже половину от выручки Сергея Гусева, занявшего 5-е место. Сумма заработка его компаний в пересчёте на доли в УК составила 15,3 млрд рублей. Сами же совладельцы «Лимкорма» заняли 8-ю, 36-ю и 77-ю строки топа соответственно.