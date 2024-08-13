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Бизнес

Семья как бизнес-актив: в топ-100 богатейших белгородцев снова вошли местные династии

13 августа 2024, 12:05
Фото: Kandinsky
Бизнес

Династии бизнесменов вошли в топ-100 богатейших жителей Белгородской области

Династии бизнесменов Белгородской области оказываются в центре внимания каждый год при составлении рейтинга топ-100 самых богатых. В этом году здесь не только «старички», но и внушительное количество дебютантов и новых связей. Об их достоверности известно мало, однако очевидные пересечения есть.

Отец уже не самый богатый, но дочь всё ещё в топе

Каждый год в рейтинге топ-100 самых богатых можно увидеть уже знакомые фамилии и имена из бизнес-династий Белгородской области. Однако, как говорится, всё уходит и приходит.

Из «старичков» в списке остались, конечно же, Зотовы Владимир и Лина. Отец и дочь, как и всегда, оказались весьма далеко друг от друга. Лина Зотова снова сдала позиции и заняла 80-е место, а Владимир Зотов покинул место традиционного лидера топа и опустился на позицию ниже, отдав лавры первенства Геннадию Бобрицкому. «Агро-Белогорье», пережив не самый удачный год, уступило по финансовым показателям «Приосколью».

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Самая «сладкая» семейка региона

Ещё одна пара «отец-ребёнок» — Сергей Гусев и Дмитрий Гусев. А здесь ситуация очень «конфетная» и немного обратная, т. к. второй год подряд Дмитрий опережает своего отца, хоть и оказался выше на этот раз всего на одно место. Итак, совладельцы фабрики «Славянка» расположились на 4-м и 5-м местах.

Асфальтовое братство

Равноправные владельцы «Белгороддорстроя» и «Центрдорстроя» — братья Мадат и Рубен Дарчиняны. Оба упали в рейтинге итогов 2023 года, поэтому найти самых богатых белгородских дорожников можно только на 28-м и на 39-м местах.

Ещё одна пара предпринимателей отец-сын — Степашов Николай и Степашов Владимир, владеющие долями в одних и тех же семи фирмах.

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Зубная роль

Владимира Чуев и его дочь Мария Чуева также топ-100 этого года не оставили. Создатель стоматологической империи «Владимива» занял 21-е место, а «зубная фея» оказалась на 53-й строке списка.

Главные бюргеры

Ещё одна династия завсегдатаев — Тебекины. По понятным причинам глава семейства Владимир Тебекин и на этот раз среди самых богатых в регионе не появился. Татьяна Тебекина, супруга задержанного бизнесмена, тоже не смогла здесь оказаться. Единственными представителями династии в топе 2024 года стали их дети, Дмитрий и Михаил.

Зарабатывали они в том числе и на сети «Мистер Бургер», рекламу самых вкусных из которых пришлось убрать после публикаций Бел.Ру.

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Сильные женщины Фуглаевых

Фуглаевы аналогично не в полном составе. За мужскую часть сейчас вовсю «отдуваются» прекрасные представительницы семейного бизнеса — Людмила Фуглаева, бывшая жена Анатолия Фуглаева, и Юлия Алексеева, супруга Сергея Фуглаева. Женщины оказались на 18-м и 93-ем местах, пока Сергей отбывает срок в тюрьме, а Анатолий пытается возобновить предпринимательскую деятельность после выхода из мест не столь отдалённых.

На рыбках и кошечках

Сергий, Иван и Екатерина Лиман — снова здесь и снова вместе. Отцу и его детям в 2023 году удалось в общей сумме выручить 7,4 млрд ₽. Интересно, что это не составило даже половину от выручки Сергея Гусева, занявшего 5-е место. Сумма заработка его компаний в пересчёте на доли в УК составила 15,3 млрд рублей. Сами же совладельцы «Лимкорма» заняли 8-ю, 36-ю и 77-ю строки топа соответственно.

Печенька на троих

Владельцы ООО «КФ „Белогорье““, Сиротенко Сергей, Елена и Иван также попали в топ-100, заняв 35-е, 83-е и 88-е места.

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Скрытные родственники и открытые однофамильцы

Нередко в рейтинг богатейших белгородских бизнесменов попадают те, кто, вероятно, приходятся друг другу родственниками, однако точно об этом неизвестно. Таковыми, например, являются Дмитрий Александрович Демченко и Александр Александрович Демченко. Это представители сферы ветеринарии, делящие активы одних и тех же фирм, не в первый раз появляются здесь.

Похожая ситуация сложилась вокруг Надежды Мирошниковой и Владимира Мирошникова. Владимир тоже не впервые появился в топе, а вот Надежда стала дебютанткой. Они расположились на 38-й и 49-й строчке соответственно. По данным СПАРК, белгородцы — совладельцы компаний «Михайловское» и «Бутово-Агро». 25% последней принадлежат также Ольге Ткаченко.

Уже появлявшийся Палиенко Дмитрий Валерьевич, предположительно может быть сыном Валерия Палиенко, который вошёл в топ впервые, отстав от Дмитрия ровно на 15 строк и заняв 25-е место. Очевидных связей по фирмам нет, однако долгие поиски журналистов Бел.Ру в открытых источниках показали, что до 13.08.2018 года Дмитрий состоял на должности гендиректора ООО «ГудТракс», которое полностью принадлежит Валерию Палиенко.

Далее — Мандриков Вадим, обладатель 96-го места, и Мандрикова Юлия — вторая с конца топ-100 богатейших. Оба имеют небольшие доли в БЗМИ. К тому же, Юлия была участницей топа 2021 года, а вот Вадим — новичок.

Евсеев Александр занял, согласно итогам 2023 года, 7-е место в актуальном списке сотни олигархов. До этого он появлялся только в 2019 году. На 27-м месте оказалась Евсеева Нина Александровна, попадая сюда второй год подряд. Компании первого специализируются на сельском хозяйстве, а второй — на топливе. Однофамильцы или родственники — неизвестно.

Также в рейтинг попали ещё двое Ковалёвых. Это первое появление в топе Ковалёвой Татьяны Викторовны и Ковалёва Ивана Викторовича. Предприниматели, как стало известно, из Красногвардейского района, владеют АО «Самаринское», специализирующегося на разведении молочного крупного рогатого скота и сырого молока.

Шишин Александр и Шишина Наталья. Кроме фамилии их объединяют доли в БЗМИ и «Белтаре». Шишины — не новички в списке самых богатых белгородцев.

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