bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

ВСУ зашли в приграничное село Белгородской области? Есть фото, но с ним что-то не так

ВСУ зашли в приграничное село Белгородской области? Есть фото, но с ним что-то не так

16 августа 2024, 10:35
Фото: Telegram-канал «Андрей Миськов»
ВСУ зашли в приграничное село Вязовое Белгородской области? Новый фейк распространяют Telegram-каналы.
Сюжет
Граница

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

ВСУ зашли в приграничное село Вязовое Белгородской области? Было ли это на самом деле?

Некоторые белгородские и украинские паблики опубликовали фото, где украинский военный идёт по одной из улиц в населённом пункте. Село находится на самой границе.

Однако через час после публикации фейка канал, который его распространил, сам же исправил свой пост. В конце сообщения он написал, что опубликованное фото было сделано давно и что на данный момент ВСУ не находятся в этом населённом пункте.

Глава администрации Краснояружского района Андрей Миськов также опроверг эту информацию. Он написал, что сейчас в населённом пункте всё спокойно, это подтверждают и жители.

Позже местный Telegram-канал «Красная Яруга» опубликовал видео с этой же улицы, где видно, что военных там нет, а мирные жители спокойно ходят по дороге.

Фото ВСУ в селеФото ВСУ в селе
Реальная ситуация в селеРеальная ситуация в селе
Фото ВСУ в селе
Видео: Telegram-канал «Андрей Миськов»
Эвакуация из 30-километровой зоны приграничья? Что случилось в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В неприграничном районе Белгородской области было громко. Что случилось?Почти 1,5 тыс. га карантинной зоны под Белгородом. Что случилось?
#Видео#Белгородская область#Происшествия#Граница#Telegram#Красная Яруга#Краснояружский район#ВСУ#Вязовое
Подпишитесь
Родителей не будут пропускать на территории школ Белгорода с нового учебного года
Сегодня, 11:47
Мирный житель ранен после обстрела Шебекино в Белгородской области
Сегодня, 11:16
В Курской области на фоне режима КТО ограничили продажу алкоголя. А в Белгородской?
Сегодня, 09:58
Подписи ставят кровью, требуют от государства 36 млн рублей — что за люди?
Сегодня, 11:06
Белгородцам доступны бесплатно мобильная связь и интернет, но только в девяти районах
Сегодня, 07:33
Белгородэнерго: водители спецтехники, осторожно вблизи кабельных линий электропередач
Сегодня, 10:37