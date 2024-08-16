ВСУ зашли в приграничное село Белгородской области? Есть фото, но с ним что-то не так

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
ВСУ зашли в приграничное село Вязовое Белгородской области? Было ли это на самом деле?
Некоторые белгородские и украинские паблики опубликовали фото, где украинский военный идёт по одной из улиц в населённом пункте. Село находится на самой границе.
Однако через час после публикации фейка канал, который его распространил, сам же исправил свой пост. В конце сообщения он написал, что опубликованное фото было сделано давно и что на данный момент ВСУ не находятся в этом населённом пункте.
Глава администрации Краснояружского района Андрей Миськов также опроверг эту информацию. Он написал, что сейчас в населённом пункте всё спокойно, это подтверждают и жители.
Позже местный Telegram-канал «Красная Яруга» опубликовал видео с этой же улицы, где видно, что военных там нет, а мирные жители спокойно ходят по дороге.