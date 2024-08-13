Как Бобрицкий Зотова с ног сшибал: почему самый богатый белгородец больше не Зотов?

Кто и как закончил 2023 год, редакция Бел.Ру поделилась в ежегодном топ-100 самых богатых бизнесменов региона. В рейтинг не попали более 30 предпринимателей, которых замечали в списках ранее, однако прошедший год преподнёс достаточно много новых целеустремлённых и конкурентоспособных лиц, а также наполнился фамилиями тех, кто когда-то исчез из топ-100, но достойно снова вошёл в ряды богатейших. Кроме того, бизнес-леди Белгородской области показали мужчинам, что не обделены достаточной хваткой для ведения бизнеса.