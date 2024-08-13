Как Бобрицкий Зотова с ног сшибал: почему самый богатый белгородец больше не Зотов?

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В этом году Владимир Зотов — всё. Уступил своё место самого богатого белгородского бизнесмена Геннадию Бобрицкому, взлетевшему с 71-го места и находящемуся под следствием. Каждый раз невозможно угадать наверняка, где он окажется после очередного толчка на своих «качелях» — в самом низу топа, в середине или в числе лучших. Последний «пируэт» Бобрицкого стал по-особенному сногсшибательным. Особенно для Зотова.
Завоевать первенство Бобрицкому в актуальном рейтинге позволила чистая прибыль в более 19 млрд рублей и выручка свыше 67 млрд рублей. Кроме того, бизнесмен за 2023 год имел активы на 50 млрд рублей.
Подавляющую часть фундаментального капитала составил доход от «Приосколья». Ранее доля Бобрицкого не раскрывалась в открытых источниках, однако в апреле эта информация появилась, что кардинально поменяло общесуммарное финансовое положение предпринимателя.
Роль сыграл факт, что с 12 апреля Алекандр Соловьёв и его дочь Наталья, которым в общей сумме принадлежали 35% доли в уставном капитале УК «Приосколье», оставили свои места в качестве учредителей, что сделало Бобрицкого единоличным владельцем. Но главное — 100% акций АО «Приосколье». Прибыльными в 2023 году стали также «Краснояружская зерновая компания» и «Авида». В общей сложности Геннадий Бобрицкий числится в роли учредителя 12 компаний, четыре из которых, кстати, понесли некоторые убытки.
Еще больше подогревает интерес другое. По данным, о которых стало известно редакции Бел.Ру, лавроносец топ-100 богатейших жителей Белгородской области находится за пределами РФ. Поэтому возникает весьма важный вопрос — кто на самом деле сейчас распоряжается активами Геннадия Бобрицкого?
Почему сдал позиции ведущий владелец одной из крупнейших в России агропромышленных групп компаний «Агро-Белогорье», которые стали главным источником его прибыли и остаются таковыми? В прошлом году он даже с чистой прибылью в 1,9 млрд рублей смог снова выйти в лидеры. Сейчас прибыль немного переросла 12 млрд да и выручка за 2023 год, по сравнению с 2022 годом, выросла на 10 млрд рублей. Кроме того, белгородский бизнесмен является учредителем пяти десятков компаний.
Аквапарк, зоопарк, парк динозавров, парк аттракционов, «Евромед», «ЗМС-Технолоджи» и ещё шесть «подопечных» Владимира Зотова понесли убытки. Как, впрочем, и ещё год назад. Да и в принципе, начиная с 2020 года, непрофильные активы Зотова демонстрируют внушительные минусовые показатели по чистой прибыли, к которым, к слову, бизнесмен просил журналистов отнестись снисходительно.
Непрекращающиеся судебные разбирательство с «Русагро» вряд ли сказались на финансовых показателях за 2023 год, как и ситуация в белгородском приграничье, где у «Агро-Белогорье» немало активов. Но если по итогам 2024 года выручки и прибыли сократятся, это станет одной из причин.
По итогам же 2023 года Зотов снова солидно разбогател. Помешало только одно но: Бобрицкий разбогател ещё больше.
При составлении топ-100 самых богатых Белгородской области в 2023 году журналисты Бел.Ру, наоборот, рассказывали о том, как Владимир Зотов снова занял первое место в рейтинге самых богатых, несмотря на убытки и атаки ВСУ.
Кто и как закончил 2023 год, редакция Бел.Ру поделилась в ежегодном топ-100 самых богатых бизнесменов региона. В рейтинг не попали более 30 предпринимателей, которых замечали в списках ранее, однако прошедший год преподнёс достаточно много новых целеустремлённых и конкурентоспособных лиц, а также наполнился фамилиями тех, кто когда-то исчез из топ-100, но достойно снова вошёл в ряды богатейших. Кроме того, бизнес-леди Белгородской области показали мужчинам, что не обделены достаточной хваткой для ведения бизнеса.