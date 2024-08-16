Белгородец едва не задушил брата, а потом поджёг свою мать

В этот момент в комнату вошла мать и стала заступаться за сына, что не понравилось обвиняемому. Он облил её легковоспламеняющейся жидкостью и бросил зажжённую спичку. Трагедию успел предотвратить брат — он вовремя потушил огонь, чем спас матери жизнь.