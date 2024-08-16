Белгородец едва не задушил брата, а потом поджёг свою мать

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Обвиняемый вместе со своими матерью и братом 15 января находился дома в селе Евгеньевка Губкинского округа. Всё семейство рапивало алкогольные напитки, когда между двумя братьями случился конфликт. В ходе ссоры обвиняемый повалил брата на кровать, схватил за шею и начал угрожать убийством.
В этот момент в комнату вошла мать и стала заступаться за сына, что не понравилось обвиняемому. Он облил её легковоспламеняющейся жидкостью и бросил зажжённую спичку. Трагедию успел предотвратить брат — он вовремя потушил огонь, чем спас матери жизнь.
В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью») и части 1 статьи 119 («Угроза убийством»). Расследование дела завершено, материалы направят в суд на рассмотрение.