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Белгородец едва не задушил брата, а потом поджёг свою мать

Белгородец едва не задушил брата, а потом поджёг свою мать

16 августа 2024, 12:04
Фото: 1MI
Белгородец поссорился со своим братом, поэтому начал угрожать ему убийством. Когда за потерпевшего заступилась мать братьев, обвиняемый облил её легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Подробности сообщили в следкоме.

Обвиняемый вместе со своими матерью и братом 15 января находился дома в селе Евгеньевка Губкинского округа. Всё семейство рапивало алкогольные напитки, когда между двумя братьями случился конфликт. В ходе ссоры обвиняемый повалил брата на кровать, схватил за шею и начал угрожать убийством.

В этот момент в комнату вошла мать и стала заступаться за сына, что не понравилось обвиняемому. Он облил её легковоспламеняющейся жидкостью и бросил зажжённую спичку. Трагедию успел предотвратить брат — он вовремя потушил огонь, чем спас матери жизнь.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью») и части 1 статьи 119 («Угроза убийством»). Расследование дела завершено, материалы направят в суд на рассмотрение.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Губкин#Уголовное дело#Покушение на убийство#Белгород#Угроза убийством
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