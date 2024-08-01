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Published Сегодня, 14:00

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Updated Сегодня, 14:03

Белгородские следователи завершили расследование по делу жены, «заказавшей» мужа

Ростовчанка заказала убийство надоевшего ей мужа за 200 тысяч рублей в Белгороде

1 августа 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney

Белгородские следователи завершили расследование по делу жены, «заказавшей» мужа

Настоящая криминальная драма разыгралась в Белгороде. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Ростовской области, обвиняемой в организации заказного убийства своего мужа. Женщина была в конфликте с супругом и, чтобы с ним поквитаться, наняла подставного убийцу.

В Белгороде следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Ростовской области, обвиняемой в приготовлении к убийству по найму своего мужа.

По версии следствия, женщина испытывала сильную неприязнь к своему 41-летнему супругу из-за затянувшегося конфликта и решила с ним поквитаться. Она обратилась к знакомому с просьбой найти человека, который мог бы исполнить это убийство. За жизнь своего мужа женщина была готова заплатить 200 тысяч рублей.

Знакомый понял, что дело принимает серьёзный оборот, и обратился в правоохранительные органы. Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Белгородской области решили разыграть успешную сделку перед заказчицей и задержать её с поличным.

На встречах, которые проходили между «исполнителем» и заказчицей, женщина показала «убийце» фотографию предполагаемой жертвы, сообщила информацию о месте его жительства и передала ключи от его квартиры. Также она заплатила 100 тысяч рублей в качестве аванса.

28 мая 2024 года, «исполнитель» сообщил о совершённом им убийстве. После этого он встретился с заказчицей и получил от неё оставшуюся сумму вознаграждения. Затем женщину задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по Белгородской области при силовой поддержке Росгвардии.

Женщину заключили под стражу на период предварительного расследования. Задержанной выдвинули обвинения по трём статьям за организацию приготовлений к убийству по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ).

Далее уголовное дело будет рассматривать суд.

В Белгороде жительница Ростова заказала убийство своего мужа
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