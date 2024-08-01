Ростовчанка заказала убийство надоевшего ей мужа за 200 тысяч рублей в Белгороде

По версии следствия, женщина испытывала сильную неприязнь к своему 41-летнему супругу из-за затянувшегося конфликта и решила с ним поквитаться. Она обратилась к знакомому с просьбой найти человека, который мог бы исполнить это убийство. За жизнь своего мужа женщина была готова заплатить 200 тысяч рублей.