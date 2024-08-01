Белгородец заколол насмерть своего товарища за то, что тот плохо просил милостыню

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Ранее судимый 46-летний житель Губкина вместе с товарищем зарабатывали на жизнь, прося милостыню у местного храма. Но в мае 2024 года между мужчинами завязалась крупная ссора.
Житель вместе с знакомым распивали алкоголь, когда первый обвинил другого в том, что тот плохо просит милостыню, а также ест и пьёт за его счёт. Разозлившийся мужчина схватил нож и ударил жертву лезвием в живот. Потерпевший скончался от геморрагического шока на месте.
Нападавшего осудили за убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и 15 дней в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в силу.