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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Рецидивиста из Белгородской области осудили за убийство знакомого

Белгородец заколол насмерть своего товарища за то, что тот плохо просил милостыню

1 августа 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney

Рецидивиста из Белгородской области осудили за убийство знакомого

В мае между жителями Губкина, которые занимались попрошайничеством, завязался конфликт. Один обвинил другого в том, что тот недостаточно хорошо просит милостыню и объедает его. Расквитаться с товарищем за такую несправедливость мужчина решил сурово, сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее судимый 46-летний житель Губкина вместе с товарищем зарабатывали на жизнь, прося милостыню у местного храма. Но в мае 2024 года между мужчинами завязалась крупная ссора.

Житель вместе с знакомым распивали алкоголь, когда первый обвинил другого в том, что тот плохо просит милостыню, а также ест и пьёт за его счёт. Разозлившийся мужчина схватил нож и ударил жертву лезвием в живот. Потерпевший скончался от геморрагического шока на месте.

Нападавшего осудили за убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и 15 дней в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в силу.

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