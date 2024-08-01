Белгородец заколол насмерть своего товарища за то, что тот плохо просил милостыню

Житель вместе с знакомым распивали алкоголь, когда первый обвинил другого в том, что тот плохо просит милостыню, а также ест и пьёт за его счёт. Разозлившийся мужчина схватил нож и ударил жертву лезвием в живот. Потерпевший скончался от геморрагического шока на месте.