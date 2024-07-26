Депутату вынесли приговор за убийство 19-летнего парня на дне рождении своего сына

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
По материалам дела, в ночь с 22 на 23 августа прошлого года 42-летний депутат Посудичского сельсовета Брянской области Дмитрий Дульцев отмечал день рождения своего сына в личном фермерском хозяйстве.
Во время праздника госслужащий, будучи пьяным, предложил гостям выпить за своего сына, но те отказались. Тогда Дульцев разозлился и выстрелил из ракетницы по толпе из двенадцати человек, в числе которых были подростки. Сигнальный патрон попал 19-летнему парню в лицо. Молодого человека доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался той же ночью.
Брянский областной суд признал Дмитрия Дульцева виновным в убийстве из хулиганских побуждений. Суд приговорил депутата к 15 годам колонии строгого режима. Его также обязали заплатить родным погибшего три миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу.
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