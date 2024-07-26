Депутату вынесли приговор за убийство 19-летнего парня на дне рождении своего сына

Во время праздника госслужащий, будучи пьяным, предложил гостям выпить за своего сына, но те отказались. Тогда Дульцев разозлился и выстрелил из ракетницы по толпе из двенадцати человек, в числе которых были подростки. Сигнальный патрон попал 19-летнему парню в лицо. Молодого человека доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался той же ночью.