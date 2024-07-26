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Дмитрий Дульцев

Депутату вынесли приговор за убийство 19-летнего парня на дне рождении своего сына

26 июля 2024, 10:45
Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области
Дмитрий Дульцев

Брянского депутата Дмитрия Дульцева осудили за убийство

В августе 2023 года брянский депутат Дмитрий Дульцев на дне рождения собственного сына, будучи пьяным, убил 19-летнего молодого человека. Состоялся суд. Издание «Брянские новости» сообщило подробности.

По материалам дела, в ночь с 22 на 23 августа прошлого года 42-летний депутат Посудичского сельсовета Брянской области Дмитрий Дульцев отмечал день рождения своего сына в личном фермерском хозяйстве.

Во время праздника госслужащий, будучи пьяным, предложил гостям выпить за своего сына, но те отказались. Тогда Дульцев разозлился и выстрелил из ракетницы по толпе из двенадцати человек, в числе которых были подростки. Сигнальный патрон попал 19-летнему парню в лицо. Молодого человека доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался той же ночью.

Брянский областной суд признал Дмитрия Дульцева виновным в убийстве из хулиганских побуждений. Суд приговорил депутата к 15 годам колонии строгого режима. Его также обязали заплатить родным погибшего три миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу.

Недавно жестокое убийство произошло в Белгородской области. Двое местных жителей пришли в гости к знакомой и избили до смерти её друга. Труп они решили спрятать в яме.

Белгородцы пришли в гости к знакомой, избили до смерти её друга и спрятали труп в яме
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