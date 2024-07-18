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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Белгородцев приговорили к тюрьме за смертельное избиение

Белгородцы пришли в гости к знакомой, избили до смерти её друга и спрятали труп в яме

18 июля 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцев приговорили к тюрьме за смертельное избиение

Страшная криминальная история произошла в Шебекинском горокруге. Там домашние посиделки с алкоголем закончились убийством мужчины. Подробности дела рассказали в прокуратуре Белгородской области.
Сюжет
Драка

Двое шебекинцев решили навестить свою знакомую у неё дома. Встреча проходила под алкоголем. В какой-то момент у людей развязалась ссора с другом хозяйки. Потом она переросла в драку, в ходе которой мужчине нанесли по всему телу не менее 24 ударов. Их наносили руками, ногами и даже столовой вилкой из металла — в ход шло всё. В результате пострадавший не выдержал увечий и скончался. Труп подозреваемые спрятали в смотровой яме в гараже.

Уголовное дело возбудили по статье за умышленное причинение вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Шебекинская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение.

Жителей региона осудили на восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.

Напомним, что ранее, в 2019 году, за жестокое убийства друга осудили старооскольского рэпера Богдана Клименко. В 2023-м он ушёл на СВО и недавно, получив серьёзные ранения в зоне боевых действий, вернулся домой.

Белгородский рэпер, осуждённый за убийство, вернулся с СВО и хочет «веселить толпу»
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