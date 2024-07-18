Белгородцы пришли в гости к знакомой, избили до смерти её друга и спрятали труп в яме

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Двое шебекинцев решили навестить свою знакомую у неё дома. Встреча проходила под алкоголем. В какой-то момент у людей развязалась ссора с другом хозяйки. Потом она переросла в драку, в ходе которой мужчине нанесли по всему телу не менее 24 ударов. Их наносили руками, ногами и даже столовой вилкой из металла — в ход шло всё. В результате пострадавший не выдержал увечий и скончался. Труп подозреваемые спрятали в смотровой яме в гараже.
Уголовное дело возбудили по статье за умышленное причинение вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Шебекинская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение.
Жителей региона осудили на восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.
Напомним, что ранее, в 2019 году, за жестокое убийства друга осудили старооскольского рэпера Богдана Клименко. В 2023-м он ушёл на СВО и недавно, получив серьёзные ранения в зоне боевых действий, вернулся домой.