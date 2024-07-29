Белгородец доказывал полиции, что 174 куста конопли на его участке — живая изгородь

На участке у жителя Белгородской области обнаружили плантацию марихуаны

Мужчина из Ровеньского района пытался убедить полицейских, что двухметровая конопля на его участке — это просто живая изгородь, но правоохранители обнаружили криминальный «урожай» и возбудили против садовода уголовное дело, сообщили в УМВД по Белгородской области.