Белгородец доказывал полиции, что 174 куста конопли на его участке — живая изгородь

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
На приусадебном участке 46-летнего жителя хутора Озёрный Ровеньского района сотрудники ОМВД России обнаружили двухметровые заросли конопли. Всего полицейские насчитали 174 куста.
Владелец хозяйства пытался убедить правоохранителей, что заросли — это просто живая изгородь, которая выполняет чисто эстетическую функцию, но после обнаружения криминального «урожая», собранного мужчиной, отпираться было бесполезного.
У мужчины обнаружили 292,6 грамма готовой к употреблению марихуаны и 655,6 грамма заготовок для изготовления наркотика. По предварительным данным, белгородец не планировал использовать для личного потребления, а не сбывать товар.
Против местного жителя возбудили уголовное дело за хранение наркотических средств в крупном размере (ч.2 ст. 228 УК РФ). Ему грозит от трёх до десяти лет лишения свободы. Обстоятельства дела ещё устанавливаются.