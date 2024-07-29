bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

На участке у жителя Белгородской области обнаружили плантацию марихуаны

Белгородец доказывал полиции, что 174 куста конопли на его участке — живая изгородь

29 июля 2024, 15:04
Фото: 1MI

На участке у жителя Белгородской области обнаружили плантацию марихуаны

Мужчина из Ровеньского района пытался убедить полицейских, что двухметровая конопля на его участке — это просто живая изгородь, но правоохранители обнаружили криминальный «урожай» и возбудили против садовода уголовное дело, сообщили в УМВД по Белгородской области.

На приусадебном участке 46-летнего жителя хутора Озёрный Ровеньского района сотрудники ОМВД России обнаружили двухметровые заросли конопли. Всего полицейские насчитали 174 куста.

Владелец хозяйства пытался убедить правоохранителей, что заросли — это просто живая изгородь, которая выполняет чисто эстетическую функцию, но после обнаружения криминального «урожая», собранного мужчиной, отпираться было бесполезного.

У мужчины обнаружили 292,6 грамма готовой к употреблению марихуаны и 655,6 грамма заготовок для изготовления наркотика. По предварительным данным, белгородец не планировал использовать для личного потребления, а не сбывать товар.

Против местного жителя возбудили уголовное дело за хранение наркотических средств в крупном размере (ч.2 ст. 228 УК РФ). Ему грозит от трёх до десяти лет лишения свободы. Обстоятельства дела ещё устанавливаются.

Белгородец вырастил 1,5 тысячи кустов конопли для личного потребления
Узнать подробнее
Читайте также:
Полиция нашла у сожителей под Белгородом интересные «закрутки»Полицейские нашли во дворе у бывших супругов под Белгородом плантацию коноплиДвоих подростков в Белгородской области увезли в больницу с отравлением наркотиками
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Наркотики#Уголовное дело#Полиция#Преступление#Нарочно не придумаешь#Марихуана#Конопля#Ровеньский район#Белгород
Подпишитесь
Ни Демидову, ни Голикову не надо: что пошло не так с восстановлением Белгорода
Сегодня, 08:11
Житель Белгорода оказался «заперт» на Украине и не может вернуться домой второй год
Сегодня, 13:55
Слишком много велосипедистов: в мэрии Белгорода объяснили изменения в парке «Берега»
Сегодня, 13:30
Где рожать? Беременные женщины зря уезжают из Белгорода, считают в правительстве
Сегодня, 11:37
Под Сочи исправили ошибку в табличке с названием города в Белгородской области
Сегодня, 14:11
Энергетики «Белгородэнерго» приняли участие в совместных учениях с МЧС
Сегодня, 11:27