bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Нападение на АЗС под Белгородом

Белгородец с ножом совершил нападение на АЗС под Белгородом ради энергетика и сигарет

1 августа 2024, 11:26
Фото: кадр из видео УМВД России по Белгородской области
Нападение на АЗС под Белгородом

В полиции рассказали о разбойном нападении на заправку под Белгородом

Происшествие случилось накануне в Беломестном. Подозреваемый зашёл с ножом и потребовал от кассира сигареты и энергетик. Женщина выполнила условия, но успела нажать тревожную кнопку. Подробности рассказали в пресс-службе белгородского УМВД.

31 июля в Беломестном Белгородского района случилось нападение на автозаправочную станцию. Произошло это около пяти часов утра.

Подозреваемый — 48-летний новоосколец. Он, угрожая ножом, потребовал от кассира энергетик и пачку сигарет. Женщина выполнила условия, но при этом успела нажать на тревожную кнопку.

Мужчина, получив желаемое, ушёл, но недалеко. Его в итоге задержали и передали полицейским.

Возбуждено уголовное дело за разбойное нападение с предметом, которое могло быть использовано как оружие (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

По той же статье уголовное дело ранее возбудили против белгородца, решившего ограбить офис микрозаймов. Нападение закончилось для мужчины неудачно, так как он на месте происшествия забыл свой паспорт.

Другой белгородец решил ограбить таксиста: угрожая ножом, он потребовал от водителя отдать ему все деньги.

Нападение на АЗС в Белгородском районе
Видео: УМВД России по Белгородской области
В полиции рассказали подробности истории об избитой таксистке в Старом Осколе
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде насильник преследовал девушку до дома и пытался затащить в машинуМужчины вшестером напали на белгородца ради 8 тысяч рублейБелгородец избил «незнакомца», который оказался его другом
#Инна Рогова#Видео#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Уголовное дело#Нож#Задержание#Беломестное#Нападение#АЗС#Белгород
Подпишитесь
Ранены двое: что ещё известно о массированной атаке беспилотников?
Сегодня, 09:21
Белгородцам, решившим заключить контракт с Минобороны и уйти на СВО, заплатят больше
Сегодня, 08:39
Директор школы в Белгороде рассказала подробности о массовых увольнениях
Сегодня, 07:07
«Некуда деньги деть?»: белгородцы — о закупке тюльпанов на 19,5 млн рублей
Сегодня, 09:36
Шаг номер один: зачем Белгороду длинные проездные билеты и бесплатные пересадки?
Сегодня, 07:31
Смайлик на крыше дома в Белгороде — всё
Сегодня, 12:34