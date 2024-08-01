Белгородец с ножом совершил нападение на АЗС под Белгородом ради энергетика и сигарет

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
31 июля в Беломестном Белгородского района случилось нападение на автозаправочную станцию. Произошло это около пяти часов утра.
Подозреваемый — 48-летний новоосколец. Он, угрожая ножом, потребовал от кассира энергетик и пачку сигарет. Женщина выполнила условия, но при этом успела нажать на тревожную кнопку.
Мужчина, получив желаемое, ушёл, но недалеко. Его в итоге задержали и передали полицейским.
Возбуждено уголовное дело за разбойное нападение с предметом, которое могло быть использовано как оружие (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.
По той же статье уголовное дело ранее возбудили против белгородца, решившего ограбить офис микрозаймов. Нападение закончилось для мужчины неудачно, так как он на месте происшествия забыл свой паспорт.
Другой белгородец решил ограбить таксиста: угрожая ножом, он потребовал от водителя отдать ему все деньги.