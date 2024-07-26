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Полиция

В полиции рассказали подробности истории об избитой таксистке в Старом Осколе

26 июля 2024, 08:57
Фото: 1MI
Полиция

Напавшему на таксистку в Старом Осколе мужчине определили наказание

В мае 2024 года в микрорайоне Зелёный Лог города Старый Оскол произошёл конфликт между пассажиром и водительницей такси «Максим». Пассажир отказался доплатить 20 рублей за провоз багажа, а потом избил таксистку. Полиция провела проверку по заявлению пострадавшей.

В Старом Осколе полиция отреагировала на историю с таксисткой, которую избил пассажир из-за отказа доплатить 20 рублей за провоз багажа.

В полиции подтвердили, что инцидент произошёл в мае 2024 года в микрорайоне Зелёный Лог. После того как женщина написала заявление, сотрудники правоохранительных органов провели проверку.

В отношении нападавшего, 32-летнего мужчины, составлен административный материал по статье «Побои» (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Суд назначил ему наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Ранее мы писали, что историю пострадавшая водительница такси «Максим» опубликовала в социальных сетях лишь недавно. О том, что случилось, по версии таксистки и нападавшего, читайте в материале Бел.Ру.

Старооскольская таксистка заявила, что её избил пассажир, отказавшись платить 20 руб.
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