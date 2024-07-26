В полиции рассказали подробности истории об избитой таксистке в Старом Осколе

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
В Старом Осколе полиция отреагировала на историю с таксисткой, которую избил пассажир из-за отказа доплатить 20 рублей за провоз багажа.
В полиции подтвердили, что инцидент произошёл в мае 2024 года в микрорайоне Зелёный Лог. После того как женщина написала заявление, сотрудники правоохранительных органов провели проверку.
В отношении нападавшего, 32-летнего мужчины, составлен административный материал по статье «Побои» (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Суд назначил ему наказание в виде 60 часов обязательных работ.
Ранее мы писали, что историю пострадавшая водительница такси «Максим» опубликовала в социальных сетях лишь недавно. О том, что случилось, по версии таксистки и нападавшего, читайте в материале Бел.Ру.