Старооскольская таксистка заявила, что её избил пассажир, отказавшись платить 20 руб.

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В мае 2024 года в Старом Осколе произошёл инцидент. Водительница такси «Максим» Ирина приехала на заказ по адресу микрорайон Зелёный Лог, дом 1, но поездка завершилась неудачно.
Как рассказала женщина в соцсетях, у машины её ждали мужчина, его спутница и маленький ребёнок. Мужчина сообщил, что у него есть багаж. Водительница объяснила, что в такси «Максим» за багаж взимается дополнительная плата — 20 рублей, как это видно на скриншоте приложения (третье фото внизу). Сообщается, что мужчина изначально согласился с этими условиями, и пассажиры сели в машину.
Как утверждает Ирина, мужчина внезапно потребовал, чтобы она везла его бесплатно. На отказ водительницы пассажир «стал вести себя неадекватно и оскорблять её». Далее, по словам автомобилистки, после просьбы покинуть авто агрессор начал бить по машине, а когда Ирина вышла открыть багажник и отдать вещи, он ударил её сначала со спины, а потом по лицу. Ирина опубликовала фото, на котором у неё виден синяк под глазом (первое фото внизу), написала заявление в полицию и требует предать инцидент огласке.
Также Ирина опубликовала фото объяснительной, в которой мужчина описывает ситуацию со своей точки зрения. Из расписки (на втором фото) следует, что около 18:00 он вместе со своей знакомой и её ребёнком на такси отправился от дома № 29 в микрорайоне Олимпийский к дому № 7 в микрорайоне Зелёный Лог. За рулём такси была Ирина.
Когда такси приехало по первому адресу, мужчина зашёл в рыболовный магазин и купил прикормку для рыбы. Затем он вернулся в такси, чтобы отправиться в село Потудань. Только тогда водительница якобы заявила о необходимости доплаты за багаж.
Мужчина был недоволен тем, что его не предупредили о доплате заранее. У них с Ириной возник словесный конфликт, везти пассажиров дальше таксистка отказалась. По словам мужчины, он разозлился, вышел из машины и потребовал открыть багажник.
Ирина начала снимать его на телефон. Пассажир, по его словам, попытался выбить телефон из её рук. Когда у него это не получилось, он ударил Ирину рукой по лицу, а затем в область живота. В расписке, которую публикуют в Сети и подтверждения подлинности которой нет, мужчина раскаивается и признаёт свою вину.
Реакция комментаторов на эту публикацию была неоднозначной. Некоторые выражали сочувствие Ирине, в то время как другие предполагали, что она что-то скрывает. У пользователей возникли вопросы и к доплате за багаж.
«Сколько езжу в такси по разным городам и впервые слышу про доплату за багаж. Это, я так понимаю, только в каком-то такси „Максим“? Женщину-водителя жаль, поэтому, работая в такси, надо при себе иметь травмат или перцовый баллончик!» — написала Елена в группе «Публичный Старый Оскол».