Старооскольская таксистка заявила, что её избил пассажир, отказавшись платить 20 руб.

Как утверждает Ирина, мужчина внезапно потребовал, чтобы она везла его бесплатно. На отказ водительницы пассажир «стал вести себя неадекватно и оскорблять её». Далее, по словам автомобилистки, после просьбы покинуть авто агрессор начал бить по машине, а когда Ирина вышла открыть багажник и отдать вещи, он ударил её сначала со спины, а потом по лицу. Ирина опубликовала фото, на котором у неё виден синяк под глазом (первое фото внизу), написала заявление в полицию и требует предать инцидент огласке.