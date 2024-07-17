Тело молодой белгородки нашли под окнами многоэтажки в Ленинградской области

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Вечером во вторник, 16 июля, примерно в 22:30 под окнами дома на улице Шувалова во Всеволожском районе Ленинградской области было обнаружено тело девушки.
Погибшей оказалась 25-летняя жительница Старого Оскола. Она проживала на 21-м этаже. В её квартире царил беспорядок: одежда и личные вещи были разбросаны.
Причина её смерти будет установлена в ходе медицинской экспертизы. В настоящее время полиция и сотрудники районного отдела Следственного комитета Ленинградской области проводят проверку по данному факту.
Недавно Следственный комитет по Белгородской области заинтересовался обстоятельствами гибели подростка из Старого Оскола.