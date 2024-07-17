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Тело молодой белгородки нашли под окнами многоэтажки в Ленинградской области

Тело молодой белгородки нашли под окнами многоэтажки в Ленинградской области

17 июля 2024, 10:24
Фото: 1MI
Вечером 16 июля под окнами многоэтажного дома на улице Шувалова в Мурино было обнаружено тело молодой девушки. Жертвой оказалась 25-летняя жительница Старого Оскола. В её квартире был сильный беспорядок. Подробности сообщает издание ivbg.ru.

Вечером во вторник, 16 июля, примерно в 22:30 под окнами дома на улице Шувалова во Всеволожском районе Ленинградской области было обнаружено тело девушки.

Погибшей оказалась 25-летняя жительница Старого Оскола. Она проживала на 21-м этаже. В её квартире царил беспорядок: одежда и личные вещи были разбросаны.

Причина её смерти будет установлена в ходе медицинской экспертизы. В настоящее время полиция и сотрудники районного отдела Следственного комитета Ленинградской области проводят проверку по данному факту.

Недавно Следственный комитет по Белгородской области заинтересовался обстоятельствами гибели подростка из Старого Оскола.

Следком заинтересовался историей о гибели подростка в Старом Осколе
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