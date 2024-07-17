Тело молодой белгородки нашли под окнами многоэтажки в Ленинградской области

Вечером 16 июля под окнами многоэтажного дома на улице Шувалова в Мурино было обнаружено тело молодой девушки. Жертвой оказалась 25-летняя жительница Старого Оскола. В её квартире был сильный беспорядок. Подробности сообщает издание ivbg.ru.

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