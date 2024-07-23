6,5 млн рублей перечислили мошенникам белгородцы за сутки

Схемы обмана стары как мир: аферисты предлагают наивным гражданам заработать на биржах финансов, продают им воздух под видом товаров через объявления, предупреждают о подозрительном списании средств со счёта или о том, что на клиента банка кто-то пытается оформить кредит.