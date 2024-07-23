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Мошенник

6,5 млн рублей перечислили мошенникам белгородцы за сутки

23 июля 2024, 15:45
Фото: Изображение Midjourney
Мошенник
Аферистам удалось обмануть 14 доверчивых жителей региона на общую сумму в 6,5 миллиона рублей всего за день. Новых схем для вымогательства не изобрели, используют проверенные временем. Уже возбуждено одно уголовное дело, сообщили в УМВД по Белгородской области.

За прошедшие сутки 14 белгородцев пострадали от действий мошенников. Те обманом смогли выманить у жителей региона в общей сложности 6,5 миллиона рублей.

Схемы обмана стары как мир: аферисты предлагают наивным гражданам заработать на биржах финансов, продают им воздух под видом товаров через объявления, предупреждают о подозрительном списании средств со счёта или о том, что на клиента банка кто-то пытается оформить кредит.

Из этой пугающей суммы 2 миллиона рублей перевела жуликам 73-летняя пенсионерка из Старого Оскола. Как женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, ей предложили подзаработать на инвестициях. Большую часть этих денег потерпевшая взяла в кредит.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Недавно ещё один белгородец перевёл мошенникам 5 миллионов рублей. Пострадавший испугался, что в Сеть утекут его персональные данные.

Побоявшийся утечки персональных данных белгородец перевёл мошенникам 5 млн рублей
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Мошенничество#Уголовное дело#Полиция#Мошенники#Новости Белгорода#Белгород
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