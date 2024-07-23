6,5 млн рублей перечислили мошенникам белгородцы за сутки

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
За прошедшие сутки 14 белгородцев пострадали от действий мошенников. Те обманом смогли выманить у жителей региона в общей сложности 6,5 миллиона рублей.
Схемы обмана стары как мир: аферисты предлагают наивным гражданам заработать на биржах финансов, продают им воздух под видом товаров через объявления, предупреждают о подозрительном списании средств со счёта или о том, что на клиента банка кто-то пытается оформить кредит.
Из этой пугающей суммы 2 миллиона рублей перевела жуликам 73-летняя пенсионерка из Старого Оскола. Как женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, ей предложили подзаработать на инвестициях. Большую часть этих денег потерпевшая взяла в кредит.
Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Недавно ещё один белгородец перевёл мошенникам 5 миллионов рублей. Пострадавший испугался, что в Сеть утекут его персональные данные.