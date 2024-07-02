Школьные приятели угнали «девятку» белгородца, бросили её у ж/д путей и сбежали

Вскоре сотрудники полиции установили личности подозреваемых в угоне. Ими оказались 27-летний и 24-летний местные жители, которые были школьными приятелями потерпевшего. По информации следствия, в ночь совершения угона подозреваемые направлялись в гости к потерпевшему, но, увидев у подъезда его автомобиль, решили покататься на чужой «девятке».