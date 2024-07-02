Школьные приятели угнали «девятку» белгородца, бросили её у ж/д путей и сбежали

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В Старом Осколе 27 июня 18-летний белгородец обнаружил, что его автомобиль, припаркованный у подъезда на проспекте Комсомольский, исчез. Он обратился в полицию.
Инспекторы ДПС во время патрулирования в районе железнодорожных путей обнаружили угнанную «девятку». Автомобиль был сильно повреждён и брошен.
Вскоре сотрудники полиции установили личности подозреваемых в угоне. Ими оказались 27-летний и 24-летний местные жители, которые были школьными приятелями потерпевшего. По информации следствия, в ночь совершения угона подозреваемые направлялись в гости к потерпевшему, но, увидев у подъезда его автомобиль, решили покататься на чужой «девятке».
Злоумышленники взломали двери, завели автомобиль и отправились кататься по юго-западу города. Возле железнодорожных путей они не справились с управлением и наехали на препятствие. Автомобиль сильно повредился, подозреваемые бросили его и скрылись с места происшествия.
Следственное управлением УМВД России возбудило уголовное дело по статье «Угон» (ч.2 ст. 166 УК РФ). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
Это не первый случай угона в Белгородской области за последнее время. Недавно белгородец украл машину из таксопарка, чтобы потом помочь её найти.