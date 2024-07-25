Участнику группы, вымогавшей деньги у бизнесмена в Старом Осколе, дали условный срок

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Преступная группа вымогала деньги у бизнесмена в Старооскольском горокруге. В ФСБ сообщили, что речь шла о сумме в особо крупном размере. Взамен предлагалось оказать «общее покровительство в предпринимательской деятельности».
Суд уже вынес приговор одному из участников группы. Старооскольцу назначили 7,5 года условно с испытательным сроком в пять лет. Приговор вступил в силу.
Дела остальных фигурантов суд всё ещё рассматривает.
Напомним, что в минувшем году следком сообщал, что трое старооскольцев похитили бизнесмена и требовали с него 2 млн рублей. Подозреваемые вывезли предпринимателя за город. Потерпевший согласился отдать деньги, и тогда его отвезли домой. Затем подозреваемые вновь звонили бизнесмену с угрозами и требованиями денег. После этого предприниматель обратился в полицию.
Сообщалось, что с одним из фигурантов дела заключили досудебное соглашение, из-за чего его дело рассматривали отдельно. Судя по всему, речь идёт именно об уже получившем приговор мужчине.