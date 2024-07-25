Участнику группы, вымогавшей деньги у бизнесмена в Старом Осколе, дали условный срок

Напомним, что в минувшем году следком сообщал, что трое старооскольцев похитили бизнесмена и требовали с него 2 млн рублей. Подозреваемые вывезли предпринимателя за город. Потерпевший согласился отдать деньги, и тогда его отвезли домой. Затем подозреваемые вновь звонили бизнесмену с угрозами и требованиями денег. После этого предприниматель обратился в полицию.