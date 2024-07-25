bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Суд

Участнику группы, вымогавшей деньги у бизнесмена в Старом Осколе, дали условный срок

25 июля 2024, 14:18
Фото: 1MI
Суд

Суд вынес приговор по делу о вымогательстве у бизнесмена в Старом Осколе

Участника дела признали виновным. Ему дали условный срок, приговор вступил в силу, сообщили в региональном УФСБ. Дела остальных фигурантов дела суд всё ещё рассматривает.
Сюжет
Суд

Преступная группа вымогала деньги у бизнесмена в Старооскольском горокруге. В ФСБ сообщили, что речь шла о сумме в особо крупном размере. Взамен предлагалось оказать «общее покровительство в предпринимательской деятельности».

Суд уже вынес приговор одному из участников группы. Старооскольцу назначили 7,5 года условно с испытательным сроком в пять лет. Приговор вступил в силу.

Дела остальных фигурантов суд всё ещё рассматривает.

Напомним, что в минувшем году следком сообщал, что трое старооскольцев похитили бизнесмена и требовали с него 2 млн рублей. Подозреваемые вывезли предпринимателя за город. Потерпевший согласился отдать деньги, и тогда его отвезли домой. Затем подозреваемые вновь звонили бизнесмену с угрозами и требованиями денег. После этого предприниматель обратился в полицию.

Сообщалось, что с одним из фигурантов дела заключили досудебное соглашение, из-за чего его дело рассматривали отдельно. Судя по всему, речь идёт именно об уже получившем приговор мужчине.

Трое старооскольцев похитили бизнесмена и требовали с него 2 миллиона рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Мошенники начали вымогать деньги за посещение «дискредитирующих ВС РФ» сайтов«Митрополит Иоанн» начал вымогать персональные данные у белгородцев в соцсетяхМошенники вымогали у белгородца деньги, угрожая опубликовать на него компромат
#Приговор#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Суд#ФСБ#Новости Старого Оскола#Вымогательство#Белгород
Подпишитесь
Не та статья? Адвокат Полежаева считает, что бывший замгубернатора взяток не брал
Сегодня, 12:40
Водитель под Белгородом успел выйти из авто, но всё равно пострадал из-за атаки ВСУ
Сегодня, 12:47
Прокуратура внесла представление главе УФССП из-за долга в 700 тыс. у первоклассницы
Сегодня, 14:39
«Телефон подарил в коридоре»: свидетель по делу экс-мэра Иванова выступил в суде
Сегодня, 11:53
Белгородец ранен при атаке дрона на частный дом
Сегодня, 14:14
Информация для заемщиков Фонда поддержки ИЖС
Сегодня, 08:48