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Published Сегодня, 13:21

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Updated Сегодня, 13:23

Такси

Белгородские полицейские вышли в рейд по таксистам

22 июля 2024, 13:21
Фото: 1MI
Такси

В Белгородской области проверят работу такси

С 22 по 31 июля в Белгородской области будет проходить операция «Такси». Водителей проверят на наличие регистрации и специального разрешения, а также пробьют по базам Госавтоинспекции на предмет употребления наркотиков и лишения прав, сообщили в УМВД по Белгородской области.

С 22 по 31 июля в Белгородской области пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие «Такси», организованное полицейскими и представителями министерства транспорта. Его цель — усилить безопасность пассажирских перевозок легковыми такси, а также предотвратить правонарушения и преступления, связанные с использованием этого вида транспорта.

Проверять будут водителей, которые занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации или специального разрешения. В частности, планируют пробить таксистов по базам Госавтоинспекции, чтобы выявить тех, кто был замечен за употреблением наркотических средств или ранее лишён права управления транспортным средством.

Документы по всем выявленным нарушениям легальных перевозчиков будут переданы в региональный минтранс для дальнейшего реагирования.

С начала 2024 года в Белгородской области зарегистрировано четыре ДТП с участием водителей такси. В результате небезопасного вождения пострадали шесть человек.

С такси в Белгороде и регионе ситуация в последнее время напряжённая. Из-за существующего дефицита водителей машины всё чаще опаздывают к заказчикам.

Дефицит водителей есть: что происходит с такси в Белгороде и можно ли решить проблемы
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Такси#Полиция#Минтранс#Проверка#Новости Белгорода#Белгород
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