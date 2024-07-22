Белгородские полицейские вышли в рейд по таксистам

В Белгородской области проверят работу такси

С 22 по 31 июля в Белгородской области будет проходить операция «Такси». Водителей проверят на наличие регистрации и специального разрешения, а также пробьют по базам Госавтоинспекции на предмет употребления наркотиков и лишения прав, сообщили в УМВД по Белгородской области.