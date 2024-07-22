Белгородские полицейские вышли в рейд по таксистам

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
С 22 по 31 июля в Белгородской области пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие «Такси», организованное полицейскими и представителями министерства транспорта. Его цель — усилить безопасность пассажирских перевозок легковыми такси, а также предотвратить правонарушения и преступления, связанные с использованием этого вида транспорта.
Проверять будут водителей, которые занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации или специального разрешения. В частности, планируют пробить таксистов по базам Госавтоинспекции, чтобы выявить тех, кто был замечен за употреблением наркотических средств или ранее лишён права управления транспортным средством.
Документы по всем выявленным нарушениям легальных перевозчиков будут переданы в региональный минтранс для дальнейшего реагирования.
С начала 2024 года в Белгородской области зарегистрировано четыре ДТП с участием водителей такси. В результате небезопасного вождения пострадали шесть человек.
С такси в Белгороде и регионе ситуация в последнее время напряжённая. Из-за существующего дефицита водителей машины всё чаще опаздывают к заказчикам.