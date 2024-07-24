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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Таксист

20 выехали на неисправном авто, двое были пьяными: первые итоги проверки таксистов

24 июля 2024, 15:09
Фото: Изображение Midjourney
Таксист

Более 400 белгородских таксистов проверили в ходе рейда сотрудники ГИБДД

За два дня проверки к ответственности привлекли 147 водителей такси. Какие нарушения выявили, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники Государственной автоинспекции провели масштабный рейд в отношении таксистов Белгородской области. В период с 22 по 31 июля они проверили более 400 водителей, 147 из которых были привлечены к ответственности за те или иные нарушения.

Три водителя незаконно установили на свои машины фонари «Такси». Пятеро не прошли перед рейсом технический и медицинский осмотры. Ещё около 20 таксистов управляли транспортными средствами, которые были технически неисправны или имели неисправности, при которых эксплуатация запрещена.

Самым распространённым нарушением было вождение без ремня безопасности, а также нарушения правил перевозки пассажиров, включая несовершеннолетних. Но некоторые отличились.

В отношении двух водителей такси составлены административные материалы за вождение в нетрезвом состоянии. Трое водителей привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу, а ещё 13 — за непредоставление преимущества пешеходам.

Информация о нарушениях при перевозке пассажиров была направлена в региональное министерство транспорта и дорог. Профилактические рейды продолжаются.

О том, что в Белгородской области пройдёт операция «Такси», стало известно 22 июля. Тогда в ведомстве заявили, что таксистов будут «пробивать» по базам Госавтоинспекции на предмет употребления наркотиков и лишения прав.

Белгородские полицейские вышли в рейд по таксистам
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Госавтоинспекция#Такси#Административные правонарушения#Новости Белгорода#Белгород
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