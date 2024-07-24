20 выехали на неисправном авто, двое были пьяными: первые итоги проверки таксистов

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Сотрудники Государственной автоинспекции провели масштабный рейд в отношении таксистов Белгородской области. В период с 22 по 31 июля они проверили более 400 водителей, 147 из которых были привлечены к ответственности за те или иные нарушения.
Три водителя незаконно установили на свои машины фонари «Такси». Пятеро не прошли перед рейсом технический и медицинский осмотры. Ещё около 20 таксистов управляли транспортными средствами, которые были технически неисправны или имели неисправности, при которых эксплуатация запрещена.
Самым распространённым нарушением было вождение без ремня безопасности, а также нарушения правил перевозки пассажиров, включая несовершеннолетних. Но некоторые отличились.
В отношении двух водителей такси составлены административные материалы за вождение в нетрезвом состоянии. Трое водителей привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу, а ещё 13 — за непредоставление преимущества пешеходам.
Информация о нарушениях при перевозке пассажиров была направлена в региональное министерство транспорта и дорог. Профилактические рейды продолжаются.
О том, что в Белгородской области пройдёт операция «Такси», стало известно 22 июля. Тогда в ведомстве заявили, что таксистов будут «пробивать» по базам Госавтоинспекции на предмет употребления наркотиков и лишения прав.