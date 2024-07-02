В Белгороде насильник преследовал девушку до дома и пытался затащить в машину

Когда они приехали к дому девушки, молодой человек зашёл за ней в подъезд. Там он напал на неё: ударил головой о дверь, чтобы та не сопротивлялась, и проник руками под её нижнее бельё. Затем парень вытащил девушку на улицу и попытался силой затащить в свою машину. Потерпевшей удалось вырвалась и убежать. Нападавший испугался, что его поймают, поэтому скрылся с места преступления.