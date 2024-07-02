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Posted Сегодня, 15:51

Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Житель Белгорода напал на девушку у подъезда её дома и попытался похитить

В Белгороде насильник преследовал девушку до дома и пытался затащить в машину

2 июля 2024, 15:51
Фото: freepik.com

Житель Белгорода напал на девушку у подъезда её дома и попытался похитить

В Белгороде 29-летний молодой человек проследил и напал на незнакомую девушку, когда та возвращалась домой из клуба. Его задержали благодаря показаниям пострадавшей и записям с видеокамер, но свою вину он не признал. Подробности сообщили в прокуратуре.

В Белгороде 29-летний молодой человек обратил внимание на незнакомую девушку, когда отдыхал в баре. Незнакомка ему понравилась, и парень решил проследить за ней. Около 5:00 утра белгородец поехал на своей машине за такси, на котором девушка отправилась домой.

Когда они приехали к дому девушки, молодой человек зашёл за ней в подъезд. Там он напал на неё: ударил головой о дверь, чтобы та не сопротивлялась, и проник руками под её нижнее бельё. Затем парень вытащил девушку на улицу и попытался силой затащить в свою машину. Потерпевшей удалось вырвалась и убежать. Нападавший испугался, что его поймают, поэтому скрылся с места преступления.

Позже, благодаря показаниям пострадавшей и свидетелей, а также записям с видеокамер, которые были установлены в подъезде и на улице, насильника задержали. Свою вину молодой человек не признал. Он утверждал, что просто хотел познакомиться с девушкой поближе и успокоить её, когда она кричала.

Суд признал молодого человека виновным по трём статьям: «Насильственные действия сексуального характера» (п. «б» ч.2 ст 132 УК РФ), «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» (ч.3 ст 30 УК РФ) и «Похищение человека» (ч.1 ст. 126 УК РФ). Похитителя приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Вступил ли приговор в силу, в прокуратуре пока не сообщили.

Напомним, недавно полиция не стала возбуждать дело о домогательствах мужчины к белгородке в лифте. В отношении мужчины лишь составили протокол за мелкое хулиганство.

Полиция не стала возбуждать дело за домогательства мужчины к белгородке в лифте
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