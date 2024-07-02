В Белгороде насильник преследовал девушку до дома и пытался затащить в машину

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В Белгороде 29-летний молодой человек обратил внимание на незнакомую девушку, когда отдыхал в баре. Незнакомка ему понравилась, и парень решил проследить за ней. Около 5:00 утра белгородец поехал на своей машине за такси, на котором девушка отправилась домой.
Когда они приехали к дому девушки, молодой человек зашёл за ней в подъезд. Там он напал на неё: ударил головой о дверь, чтобы та не сопротивлялась, и проник руками под её нижнее бельё. Затем парень вытащил девушку на улицу и попытался силой затащить в свою машину. Потерпевшей удалось вырвалась и убежать. Нападавший испугался, что его поймают, поэтому скрылся с места преступления.
Позже, благодаря показаниям пострадавшей и свидетелей, а также записям с видеокамер, которые были установлены в подъезде и на улице, насильника задержали. Свою вину молодой человек не признал. Он утверждал, что просто хотел познакомиться с девушкой поближе и успокоить её, когда она кричала.
Суд признал молодого человека виновным по трём статьям: «Насильственные действия сексуального характера» (п. «б» ч.2 ст 132 УК РФ), «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» (ч.3 ст 30 УК РФ) и «Похищение человека» (ч.1 ст. 126 УК РФ). Похитителя приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Вступил ли приговор в силу, в прокуратуре пока не сообщили.
Напомним, недавно полиция не стала возбуждать дело о домогательствах мужчины к белгородке в лифте. В отношении мужчины лишь составили протокол за мелкое хулиганство.