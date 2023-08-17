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Белгородец ограбил офис микрозаймов, но забыл там паспорт

Белгородец ограбил офис микрозаймов, но забыл там паспорт

17 августа 2023, 09:55
Фото: 1MI
Житель региона угрожал сотруднице организации ножом и забрал 5 тыс. рублей. Нашли налётчика быстро, так как он забыл в офисе паспорт. Теперь мужчине грозит до десяти лет тюрьмы, сообщили в областном УМВД.

Житель Губкина совершил разбойное нападение на офис микрозаймов, но забыл там паспорт. Вскоре его нашли правоохранители.

В полицию обратилась 34-летняя сотрудница организации и рассказала, что в офис вошёл мужчина и попросил деньги в кредит. После отказа он вытащил нож и угрожал женщине, требуя, чтобы она отдала хранившиеся на тот момент в помещении деньги.

Специалист микрофинансовой организации испугалась за свою жизнь и отдала нападавшему 5 тыс. рублей. Налётчик взял деньги и скрылся, но забыл забрать свой паспорт.

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 39-летний местный житель. Свой поступок он объяснил финансовыми трудностями. Деньги правоохранители изъяли. На момент задержания мужчина успел потратить всего 250 рублей.

Против него возбудили уголовное дело за разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Теперь жителю региона грозит до десяти лет тюрьмы.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Губкин#Уголовное дело#Происшествия#Полиция#Офис микрозаймов#Ограбление#Разбойное нападение#Кредит#Деньги#Задержание#Нарочно не придумаешь
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