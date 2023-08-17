Белгородец ограбил офис микрозаймов, но забыл там паспорт

В полицию обратилась 34-летняя сотрудница организации и рассказала, что в офис вошёл мужчина и попросил деньги в кредит. После отказа он вытащил нож и угрожал женщине, требуя, чтобы она отдала хранившиеся на тот момент в помещении деньги.