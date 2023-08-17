Белгородец ограбил офис микрозаймов, но забыл там паспорт

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Житель Губкина совершил разбойное нападение на офис микрозаймов, но забыл там паспорт. Вскоре его нашли правоохранители.
В полицию обратилась 34-летняя сотрудница организации и рассказала, что в офис вошёл мужчина и попросил деньги в кредит. После отказа он вытащил нож и угрожал женщине, требуя, чтобы она отдала хранившиеся на тот момент в помещении деньги.
Специалист микрофинансовой организации испугалась за свою жизнь и отдала нападавшему 5 тыс. рублей. Налётчик взял деньги и скрылся, но забыл забрать свой паспорт.
Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 39-летний местный житель. Свой поступок он объяснил финансовыми трудностями. Деньги правоохранители изъяли. На момент задержания мужчина успел потратить всего 250 рублей.
Против него возбудили уголовное дело за разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Теперь жителю региона грозит до десяти лет тюрьмы.