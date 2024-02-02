Белгородец избил «незнакомца», который оказался его другом

Женщина узнала своего мужа, прошла в комнату, где тот лежал без сознания, но подумала, что тот, пьяный, спит, и уехала на работу. Вернувшись вечером домой, она увидела, что её муж лежит в том же положении. Женщина вызвала супругу скорую помощь. Она также обратилась с заявлением в полицию Белгородского района.