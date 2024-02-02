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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Белгородец напал на приятеля, которому помогал с ремонтом

Белгородец избил «незнакомца», который оказался его другом

2 февраля 2024, 14:03
Фото: 1MI

Белгородец напал на приятеля, которому помогал с ремонтом

После избиения «незнакомца», который на самом деле оказался хозяином дома, подозреваемый пытался дозвониться ему же, чтобы рассказать о случившемся. Теперь за причинение тяжкого вреда здоровью белгородцу грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном УМВД.

47-летний мужчина помогал своему 44-летнему знакомому с ремонтом дома в селе Таврово. По завершении работ они решили устроить застолье.

Хозяин дома вышел ненадолго на улицу, а после возвращения похлопал своего гостя по плечу. Последний, будучи пьяным, не узнал приятеля и несколько раз ударил его по лицу. Пострадавший упал.

После случившегося подозреваемый пытался дозвониться хозяину дома, которого только что ударил, чтобы рассказать, что дал отпор незнакомцу, ворвавшемуся в дом. Спустя время на место приехала жена пострадавшего: подозреваемый рассказал о «незнакомце» и показал его фото, сделанное на телефон.

Женщина узнала своего мужа, прошла в комнату, где тот лежал без сознания, но подумала, что тот, пьяный, спит, и уехала на работу. Вернувшись вечером домой, она увидела, что её муж лежит в том же положении. Женщина вызвала супругу скорую помощь. Она также обратилась с заявлением в полицию Белгородского района.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Нарочно не придумаешь#Избил#Тяжкий вред здоровью#Белгород#Александра Склярова
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