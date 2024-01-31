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Хайбар Акифи

Что происходит с журналистом Акифи, раненным при ударе по Белгороду?

31 января 2024, 11:58
Фото: РИА «Новости», видео из больницы
Хайбар Акифи

Раненный при ударе беспилотника по Белгороду журналист Акифи начал ходить

Журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи уже может ходить, но с костылём, и работать. Психологически пострадавший тоже уже восстановился. Ему предстоит ещё одна операция, рассказал РИА «Новости» директор НМИЦ хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили.

Стало известно, как сейчас себя чувствует журналист Хайбар Акифи, который пострадал при атаке беспилотника на Белгород в ночь на 12 октября 2023 года. Подробностями о самочувствии пациента поделился директор НМИЦ хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили.

По словам медика, Акифи уже может ходить, но с костылём. Он также может работать. Психологически журналист полностью восстановился. Теперь ему предстоит ещё одна операция на локтевом суставе, а дальше — социальная адаптация.

«Настроен позитивно, супруга его навещала здесь, в институте, есть планы дальше жить, работать и растить детей, которые должны быть у них», — добавил Ревишвили.

После случившейся трагедии Хайбар Акифи находился в глубокой коме и не приходил в сознание в течение месяца. Он перенёс уже 15 серьёзных операций.

Напомним, маленькая дочь Хайбара Акифи, а также родители его супруги погибли при ударе беспилотника ВСУ.

Видео из больницы
Видео: РИА «Новости»
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