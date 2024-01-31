Что происходит с журналистом Акифи, раненным при ударе по Белгороду?

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Стало известно, как сейчас себя чувствует журналист Хайбар Акифи, который пострадал при атаке беспилотника на Белгород в ночь на 12 октября 2023 года. Подробностями о самочувствии пациента поделился директор НМИЦ хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили.
По словам медика, Акифи уже может ходить, но с костылём. Он также может работать. Психологически журналист полностью восстановился. Теперь ему предстоит ещё одна операция на локтевом суставе, а дальше — социальная адаптация.
«Настроен позитивно, супруга его навещала здесь, в институте, есть планы дальше жить, работать и растить детей, которые должны быть у них», — добавил Ревишвили.
После случившейся трагедии Хайбар Акифи находился в глубокой коме и не приходил в сознание в течение месяца. Он перенёс уже 15 серьёзных операций.
Напомним, маленькая дочь Хайбара Акифи, а также родители его супруги погибли при ударе беспилотника ВСУ.