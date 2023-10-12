ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, загорелся дом

Posted Вчера, 21:51
Published Вчера, 21:51
Modified Вчера, 22:01
Updated Вчера, 22:01
По его информации, среди пострадавших мужчина и женщина, их госпитализировали в больницу. Также сообщается, что под завалами дома могут находиться еще два человека.
В свою очередь, Минобороны сообщило об уничтожении в 23.50 мск 11 октября средствами ПВО украинского беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.
Ранее сообщалось, что БПЛА самолетного типа уничтожили над Суражским районом в Брянской области. 10 октября ВСУ атаковали село Поповка Краснояружского района. В результате обстрела погибли двое мирных жителей — супружеская пара.