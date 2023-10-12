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Published Вчера, 21:51

Modified Вчера, 22:01

Updated Вчера, 22:01

ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, загорелся дом

ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, загорелся дом

11 октября 2023, 21:51
Фото: 1MI
Падение обломков сбитого беспилотника привело к возгоранию частного жилого дома, есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар
Видео: ТГ-канал Жесть/Белгород

По его информации, среди пострадавших мужчина и женщина, их госпитализировали в больницу. Также сообщается, что под завалами дома могут находиться еще два человека.

В свою очередь, Минобороны сообщило об уничтожении в 23.50 мск 11 октября средствами ПВО украинского беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что БПЛА самолетного типа уничтожили над Суражским районом в Брянской области. 10 октября ВСУ атаковали село Поповка Краснояружского района. В результате обстрела погибли двое мирных жителей — супружеская пара.

В Белгородской области сбили беспилотник — пострадал дом
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