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Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Взрыв в Белгороде

Тело маленького ребёнка нашли под завалами после взрыва в Белгороде

12 октября 2023, 04:02
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Взрыв в Белгороде

Число погибших после ночного ЧП в Белгороде увеличилось до трёх

Ещё два человека — в крайне тяжёлом состоянии. Есть разрушения домов, повреждения в автомобилях. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

В результате падения беспилотника и последующего взрыва минувшей ночью в Белгороде погиб маленький ребёнок. Ранее сообщалось, что его искали под завалами.

Таким образом, число жертв увеличилось до трёх. Помимо ребёнка, погибли мужчина и женщина. Их тела тоже обнаружили под завалами.

Два человека пострадали — они в больнице. Их состояние оценивают как крайне тяжёлое. Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, у пострадавшего мужчины ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Он находится в коме. У пострадавшей женщины — перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга.

Происшествие случилось минувшей ночью. ПВО сбила беспилотник — в результате на окраине Белгорода произошёл взрыв, а затем — пожар. Уничтожены два и повреждено ещё несколько жилых домов. Помимо этого, задело как минимум три автомобиля.

Взрыв в Белгороде Взрыв в Белгороде
Взрыв в Белгороде Взрыв в Белгороде
Взрыв в Белгороде Взрыв в Белгороде
Взрыв в Белгороде Взрыв в Белгороде
Взрыв в Белгороде
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, загорелся дом
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