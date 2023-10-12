Тело маленького ребёнка нашли под завалами после взрыва в Белгороде

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В результате падения беспилотника и последующего взрыва минувшей ночью в Белгороде погиб маленький ребёнок. Ранее сообщалось, что его искали под завалами.
Таким образом, число жертв увеличилось до трёх. Помимо ребёнка, погибли мужчина и женщина. Их тела тоже обнаружили под завалами.
Два человека пострадали — они в больнице. Их состояние оценивают как крайне тяжёлое. Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, у пострадавшего мужчины ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Он находится в коме. У пострадавшей женщины — перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга.
Происшествие случилось минувшей ночью. ПВО сбила беспилотник — в результате на окраине Белгорода произошёл взрыв, а затем — пожар. Уничтожены два и повреждено ещё несколько жилых домов. Помимо этого, задело как минимум три автомобиля.