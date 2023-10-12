Тело маленького ребёнка нашли под завалами после взрыва в Белгороде

Два человека пострадали — они в больнице. Их состояние оценивают как крайне тяжёлое. Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, у пострадавшего мужчины ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Он находится в коме. У пострадавшей женщины — перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга.