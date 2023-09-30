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Стала известна причина ночных взрывов над Белгородом

Стала известна причина ночных взрывов над Белгородом

30 сентября 2023, 06:34
Фото: Bel.ru
Над Белгородской областью система ПВО в воздухе сбила девять снарядов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ночью над Белгородом раздались две серии взрывов. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, над городом сбили несколько воздушных целей. В Минобороны добавили, что около 3:45 военнослужащие РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку.

Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Напомним, 28 сентября в Белгородском районе сработала система ПВО. Сбит беспилотник самолётного типа.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Взрыв в тот день слышали в том числе жители Харьковской горы в Белгороде. Раздался он после полудня. Белгородцы публиковали фото следов в небе.

Атаки на Белгородскую область продолжаются: ПВО сбила беспилотник ВСУ
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#Происшествия#Беспилотник#Новости Белгорода#Харьковская гора#Белгород#Кристина Семенчук
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