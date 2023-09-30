Стала известна причина ночных взрывов над Белгородом

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
Ночью над Белгородом раздались две серии взрывов. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, над городом сбили несколько воздушных целей. В Минобороны добавили, что около 3:45 военнослужащие РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку.
Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Напомним, 28 сентября в Белгородском районе сработала система ПВО. Сбит беспилотник самолётного типа.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Взрыв в тот день слышали в том числе жители Харьковской горы в Белгороде. Раздался он после полудня. Белгородцы публиковали фото следов в небе.