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Задержание мужчины

Пьяный мужчина ударил 4-летнего ребёнка в магазине: что с ребёнком и что с напавшим

2 февраля 2024, 10:09
Фото: полиция Курской области
Задержание мужчины

Курские полицейские задержали мужчину, ударившего ребёнка в супермаркете

Инцидент произошёл в городе Курчатов. 55-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с размаху ударил кулаком 4-летнего ребёнка. Подробности рассказали правоохранители Курской области в соцсетях.

В супермаркете Курчатова Курской области мужчина с размаху ударил кулаком 4-летнего ребёнка. Видео инцидента появилось в Сети. Полицейские уже задержали мужчину.

В полицию обратился работник магазина. Правоохранители по камерам видеонаблюдения в течение часа установили личность нападавшего. Его задержали и доставили в отдел. 55-летний гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, от прохождения медосвидетельствования отказался.

Полицейские установили, что напавший на ребёнка приехал из другого региона на днях для трудоустройства. За неповиновение законным требованиям полицейских в отношении мужчины был составлен административный протокол.

По факту инцидента проводят процессуальную проверку. Рассматривается вопрос о привлечении задержанного к ответственности за причинение ребёнку травм. Действиям мужчину будет дана правовая оценка.

Также известно, что в магазине четырёхлетний ребёнок находился с родителями. Отец мальчика мгновенно среагировал, придя на помощь, что позволило избежать наиболее тяжких последствий. Мальчика осмотрят медики и установят тяжесть причинённого вреда здоровью. До конца разбирательства нападавший будет находиться в отделе полиции.

Как сообщает RT, сейчас семья ребёнка находится в шоковом состоянии и не хочет обсуждать случившееся. Напавший пытался скрыться до того, как его задержали. Сейчас он находится в изоляторе и из-за сильного опьянения до сих пор с трудом разговаривает, добавляет издание.

Задержание напавшего на ребёнка мужчины
Видео: полиция Курской области
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