Пьяный мужчина ударил 4-летнего ребёнка в магазине: что с ребёнком и что с напавшим

Как сообщает RT, сейчас семья ребёнка находится в шоковом состоянии и не хочет обсуждать случившееся. Напавший пытался скрыться до того, как его задержали. Сейчас он находится в изоляторе и из-за сильного опьянения до сих пор с трудом разговаривает, добавляет издание.