Пьяный мужчина ударил 4-летнего ребёнка в магазине: что с ребёнком и что с напавшим

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В супермаркете Курчатова Курской области мужчина с размаху ударил кулаком 4-летнего ребёнка. Видео инцидента появилось в Сети. Полицейские уже задержали мужчину.
В полицию обратился работник магазина. Правоохранители по камерам видеонаблюдения в течение часа установили личность нападавшего. Его задержали и доставили в отдел. 55-летний гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, от прохождения медосвидетельствования отказался.
Полицейские установили, что напавший на ребёнка приехал из другого региона на днях для трудоустройства. За неповиновение законным требованиям полицейских в отношении мужчины был составлен административный протокол.
По факту инцидента проводят процессуальную проверку. Рассматривается вопрос о привлечении задержанного к ответственности за причинение ребёнку травм. Действиям мужчину будет дана правовая оценка.
Также известно, что в магазине четырёхлетний ребёнок находился с родителями. Отец мальчика мгновенно среагировал, придя на помощь, что позволило избежать наиболее тяжких последствий. Мальчика осмотрят медики и установят тяжесть причинённого вреда здоровью. До конца разбирательства нападавший будет находиться в отделе полиции.
Как сообщает RT, сейчас семья ребёнка находится в шоковом состоянии и не хочет обсуждать случившееся. Напавший пытался скрыться до того, как его задержали. Сейчас он находится в изоляторе и из-за сильного опьянения до сих пор с трудом разговаривает, добавляет издание.