Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Полиция

В Белгороде задержали помогавшего украинским беженцам волонтёра

1 февраля 2024, 14:09
Фото: 1MI
Полиция
Соответствующую информацию сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Девушку задержали по статье о призывах к деятельности против безопасности государства.

В областном центре задержали волонтёра Надин Гейслер (Надежду Россинскую). Сотрудники ФСБ задержали девушку в поезде, сообщает издание. Сейчас она находится в региональном управлении спецслужбы.

По словам юриста Евгения Соколова, Надин Гейслер задержана по статье о призывах к деятельности против безопасности государства (ст. 280.4 УК).

Сообщается, что девушка ранее помогала украинским беженцам, в том числе возвращаться в страну через КПП «Колотиловка».

Ранее стало известно, что в Москве будут судить бывшего актёра за нападение на Белгородскую область в составе украинской ДРГ.

Попал под обстрел, из родных никого нет: волонтёры помогли белгородскому детдомовцу
Узнать подробнее
Читайте также:
Бывшего актёра будут судить за рейд на Белгородчину в составе украинской ДРГБелгородец пытался избить полицейских, когда его задержали за мелкое хулиганствоПриезжие рэкетиры брали «дань» с белгородских таксистов: банду задержала ФСБ
#Белгородская область#Происшествия#Задержание#Новости Белгорода#Волонтёр#Управление фсб#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Школа пострадала при новом обстреле Белгородской области
Сегодня, 13:59
Бывший гендиректор белгородского цемзавода предстанет перед судом
Сегодня, 14:58
Белгородские министерства переедут в недострой на Левобережье: когда и почему?
Сегодня, 12:10
К очно-заочному формату обучения с 19 февраля вернут 120 белгородских школ
Сегодня, 14:45
ВСУ атаковали белгородское село: последствия устранят после согласования с Минобороны
Сегодня, 13:42
В БГТУ им. Шухова прошла подготовка ко Всемирному фестивалю молодёжи
Сегодня, 11:35