В Белгороде задержали помогавшего украинским беженцам волонтёра

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В областном центре задержали волонтёра Надин Гейслер (Надежду Россинскую). Сотрудники ФСБ задержали девушку в поезде, сообщает издание. Сейчас она находится в региональном управлении спецслужбы.
По словам юриста Евгения Соколова, Надин Гейслер задержана по статье о призывах к деятельности против безопасности государства (ст. 280.4 УК).
Сообщается, что девушка ранее помогала украинским беженцам, в том числе возвращаться в страну через КПП «Колотиловка».
Ранее стало известно, что в Москве будут судить бывшего актёра за нападение на Белгородскую область в составе украинской ДРГ.