Белгородец пытался избить полицейских, когда его задержали за мелкое хулиганство

Вскоре ранее судимого 26-летнего белгородца доставили в отдел для дальнейших разбирательств. На него составили протокол за мелкое хулиганство и арестовали на восемь суток. Ещё двое суток добавилось к этому сроку за употребление наркотических средств без назначения врача.