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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Полиция

Белгородец пытался избить полицейских, когда его задержали за мелкое хулиганство

1 февраля 2024, 12:26
Фото: 1MI
Полиция

Против жителя Белгородского района возбудили дело за нападение на полицейских

Сотрудники ОМВД заметили выпившего мужчину на улице в Разумном. Он вёл себя вызывающе и матерился. Правоохранители попытались его задержать, но житель региона оказал сопротивление. Против него возбудили уголовное дело, сообщили в УМВД по Белгородской области.

Белгородец попытался избить полицейских при задержании за мелкое хулиганство. Мужчину ждёт административная ответственность. Также против него возбудили уголовное дело.

Инцидент произошёл в Разумном Белгородского района 21 января. Патруль заметил выпившего местного жителя, который вёл себя вызывающе и матерился. Оперативники попытались заставить мужчину прекратить противоправные действия, но последний их проигнорировал. Тогда правоохранители решили задержать злоумышленника, но он пытался убежать и ударил одного из полицейских.

Вскоре ранее судимого 26-летнего белгородца доставили в отдел для дальнейших разбирательств. На него составили протокол за мелкое хулиганство и арестовали на восемь суток. Ещё двое суток добавилось к этому сроку за употребление наркотических средств без назначения врача.

Также против жителя региона возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

Ещё одному жителю области грозило десять лет колонии за стрельбу в полицейского из аэрозольного пистолета. Обвиняемый выстрелил в правоохранителя дважды.

Белгородцу грозит до десяти лет тюрьмы за стрельбу в полицейского
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Уголовное дело#Полиция#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Мелкое хулиганство
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