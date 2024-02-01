Белгородец пытался избить полицейских, когда его задержали за мелкое хулиганство

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Белгородец попытался избить полицейских при задержании за мелкое хулиганство. Мужчину ждёт административная ответственность. Также против него возбудили уголовное дело.
Инцидент произошёл в Разумном Белгородского района 21 января. Патруль заметил выпившего местного жителя, который вёл себя вызывающе и матерился. Оперативники попытались заставить мужчину прекратить противоправные действия, но последний их проигнорировал. Тогда правоохранители решили задержать злоумышленника, но он пытался убежать и ударил одного из полицейских.
Вскоре ранее судимого 26-летнего белгородца доставили в отдел для дальнейших разбирательств. На него составили протокол за мелкое хулиганство и арестовали на восемь суток. Ещё двое суток добавилось к этому сроку за употребление наркотических средств без назначения врача.
Также против жителя региона возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).
Ещё одному жителю области грозило десять лет колонии за стрельбу в полицейского из аэрозольного пистолета. Обвиняемый выстрелил в правоохранителя дважды.