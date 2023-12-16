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Белгородец напал на полицейского и пытался сбежать из-под стражи

В тюрьму на 19 лет: белгородца осудили за избиение полицейского и попытку побега

16 декабря 2023, 10:17
Фото: 1MI

Белгородец напал на полицейского и пытался сбежать из-под стражи

Изначально мужчину судили за совершённое ранее преступление, но он попытался сбежать из-под стражи в зале суда. Затем он оказал сопротивление сотрудникам полиции. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Белгородец сядет в тюрьму на 19 лет за применения насилия в отношении представителя власти и попытку побега. Изначально 53-летнего жителя Чернянского района судили за совершённое ранее преступление.

Мужчину обвиняют в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, а также в покушении на побег из места предварительного заключения (ч. 1 ст. 318, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 313 УК РФ).

По данным прокуратуры, белгородца осудили за совершённое преступление, но он попытался сбежать из-под стражи в зале суда. Подсудимого задержали сотрудники полиции, но в ответ он начал их бить. Правоохранители не пострадали.

Суд приговорил обвиняемого к 19 годам в колонии строгого режима и к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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#Белгородская область#Происшествия#Прокуратура#Уголовное дело#Полицейские#Суд#Белгород#Наталья Корявых
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