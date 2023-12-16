В тюрьму на 19 лет: белгородца осудили за избиение полицейского и попытку побега

Мужчину обвиняют в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, а также в покушении на побег из места предварительного заключения (ч. 1 ст. 318, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 313 УК РФ).