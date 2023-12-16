В тюрьму на 19 лет: белгородца осудили за избиение полицейского и попытку побега

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Белгородец сядет в тюрьму на 19 лет за применения насилия в отношении представителя власти и попытку побега. Изначально 53-летнего жителя Чернянского района судили за совершённое ранее преступление.
Мужчину обвиняют в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, а также в покушении на побег из места предварительного заключения (ч. 1 ст. 318, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 313 УК РФ).
По данным прокуратуры, белгородца осудили за совершённое преступление, но он попытался сбежать из-под стражи в зале суда. Подсудимого задержали сотрудники полиции, но в ответ он начал их бить. Правоохранители не пострадали.
Суд приговорил обвиняемого к 19 годам в колонии строгого режима и к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.