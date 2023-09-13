В МВД рассказали о проверке нападения на парня с длинными волосами в Белгороде

Напомним, инцидент произошёл в конце августа. Парня вытолкали из автобуса и начали бить. Как сообщалось, это произошло якобы из-за того, что он носит длинные волосы. Молодого человека вытолкнули, он упал на землю. Затем к нему подошла толпа парней и избила. В полиции в тот же день заявили, что проведут проверку.