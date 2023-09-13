В МВД рассказали о проверке нападения на парня с длинными волосами в Белгороде

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Стало известно о том, на какой стадии находится проверка истории о нападении на подростка с длинными волосами на остановке «Стадион» в Белгороде. С произошедшего на улице конфликта уже прошло 18 дней, но полиция пока не получила результаты судебно-медицинской экспертизы.
Как пишет издание, результаты судмедэкспертизы помогут полицейским вынести решение по истории о нападении. Правоохранители продолжают проверку конфликта, который произошёл на остановке в августе. Полиция готова озвучить решение после получения результатов экспертизы.
Напомним, инцидент произошёл в конце августа. Парня вытолкали из автобуса и начали бить. Как сообщалось, это произошло якобы из-за того, что он носит длинные волосы. Молодого человека вытолкнули, он упал на землю. Затем к нему подошла толпа парней и избила. В полиции в тот же день заявили, что проведут проверку.