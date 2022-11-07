Напавшего на подростка с ножом белгородского школьника могут наказать более сурово

Происшествие случилось в июле в посёлке Северном под Белгородом. 13-летний школьник напал на 14-летнего подростка: пострадавшему вонзили нож в грудь. Ребёнку пришлось делать операцию. Психологическую травму получил и свидетель происшествия — младший брат раненого.
Пострадавшая сторона требовала отправить 13-летнего нападавшего в спецшколу для трудных детей, но суд им отказал. Вместо этого подростка поставили на учёт комиссии по делам несовершеннолетних (ПДН).
Мать пострадавшего это наказание не устроило. Семья в итоге смогла добиться, чтобы дело вернули на дорасследование. Однако у женщины возникли вопросы к инспектору ПДН, сообщает издание.
По словам белгородки, инспектор должна была взять показания у её мужа, однако в назначенное время встреча не состоялась. Семья пострадавшего ребёнка предложила связаться с их адвокатом, однако сотрудница правоохранительных органов отказалась, а после, как отметила женщина, и вовсе игнорировала звонки.
Спустя время выяснилось, что инспектор ПДН уже отвезла дело в прокуратуру. При этом свидетелей не опросили, как и самого ребёнка, продолжает мать пострадавшего школьника.
Сейчас семья ожидает ответа от прокуратуры. После этого белгородцы планируют оформить жалобу на инспектора ПДН.
Ранее сообщалось, что ответственность может понести и отец нападавшего школьника по статье за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ — до 500 рублей штрафа). Однако по итогам рассмотрения дела полицейские состава правонарушения не обнаружили.