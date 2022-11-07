Напавшего на подростка с ножом белгородского школьника могут наказать более сурово

По словам белгородки, инспектор должна была взять показания у её мужа, однако в назначенное время встреча не состоялась. Семья пострадавшего ребёнка предложила связаться с их адвокатом, однако сотрудница правоохранительных органов отказалась, а после, как отметила женщина, и вовсе игнорировала звонки.