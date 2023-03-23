Белгородцу не стали ужесточать наказание за побег из обстреливаемого Шебекино

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Белгородцу, приговорённому к исправительным работам и покинувшему завод из-за обстрелов, не стали ужесточать наказание. Об этом ранее просило воронежское УФСИН.
Началось всё с того, что Шебекинский районный суд приговорил местного жителя к исправительным работам. Мужчина приступил к ним на заводе в должности оператора прецизионной резки.
Когда начались артиллерийские обстрелы города, шебекинец вместе со своей семьёй уехал в Воронеж. Об этом он предупредил инспекцию.
Дело шебекинца в итоге передали в Воронеж. Однако от осуждённого потребовали либо продолжить отбывать наказание на шебекинском заводе, либо приехать туда и уволиться.
Заявление об ужесточении наказания для мужчины в Советский районный суд подало воронежское УФСИН. Однако судьи решили, что в действиях шебекинца отсутствовало злостное уклонение от отбывания исправительных работ. К тому же, он сам устроился на работу, где может продолжить отбывать наказание.
В итоге суд отказал в удовлетворении представления воронежского УФСИН.