Белгородцу не стали ужесточать наказание за побег из обстреливаемого Шебекино

Заявление об ужесточении наказания для мужчины в Советский районный суд подало воронежское УФСИН. Однако судьи решили, что в действиях шебекинца отсутствовало злостное уклонение от отбывания исправительных работ. К тому же, он сам устроился на работу, где может продолжить отбывать наказание.