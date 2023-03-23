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Published Сегодня, 10:33

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Белгородцу не стали ужесточать наказание за побег из обстреливаемого Шебекино

23 марта 2023, 10:33
Фото: 1MI
Мужчина отбывал наказание в виде исправительных работ на заводе в Шебекино. Но из-за артиллерийских обстрелов вместе с семьёй он переехал в Воронеж. В пресс-службе суда Советского районного суда сообщили, что ужесточать наказание за это не стали.

Белгородцу, приговорённому к исправительным работам и покинувшему завод из-за обстрелов, не стали ужесточать наказание. Об этом ранее просило воронежское УФСИН. 

Началось всё с того, что Шебекинский районный суд приговорил местного жителя к исправительным работам. Мужчина приступил к ним на заводе в должности оператора прецизионной резки.

Когда начались артиллерийские обстрелы города, шебекинец вместе со своей семьёй уехал в Воронеж. Об этом он предупредил инспекцию. 

Дело шебекинца в итоге передали в Воронеж. Однако от осуждённого потребовали либо продолжить отбывать наказание на шебекинском заводе, либо приехать туда и уволиться.

Заявление об ужесточении наказания для мужчины в Советский районный суд подало воронежское УФСИН. Однако судьи решили, что в действиях шебекинца отсутствовало злостное уклонение от отбывания исправительных работ. К тому же, он сам устроился на работу, где может продолжить отбывать наказание.

В итоге суд отказал в удовлетворении представления воронежского УФСИН.

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#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Исправительные работы#Завод#Общество#Белгородская область#Шебекино#Воронеж
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