Белгородцу грозит до десяти лет тюрьмы за стрельбу в полицейского

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Белгородца, который стрелял в полицейского, будут судить. Мужчина напал на правоохранителя, когда последний приехал на вызов. 39-летнего жителя региона обвиняют в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.
Как установило следствие, днём 11 марта 2023 года участковому ОМВД по Корочанскому району поступило сообщение о том, что в селе Алексеевка заметили местного жителя с предметом, похожим на пистолет. Правоохранитель выехал на место.
Обвиняемый агрессивно отреагировал на приезд участкового. Мужчина дважды выстрелил в правоохранителя из аэрозольного пистолета. Полицейский получил травмы.
Следствие собрало достаточную доказательную базу по уголовному делу. Материалы передали на рассмотрение в суд.
Напомним, ранее выпивший староосколец ударил полицейского. Мужчина пришёл в магазин к бывшей жене и вёл себя неадекватно. Женщина вызвала полицию. Житель Старого Оскола начал оскорблять правоохранителя, а затем ударил его в ухо.