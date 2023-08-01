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Белгородцу грозит до десяти лет тюрьмы за стрельбу в полицейского

1 августа 2023, 12:10
Фото: 1MI
Мужчина выстрелил в правоохранителя из аэрозольного пистолета дважды. Подробности уголовного дела сообщили в региональном СК.

Белгородца, который стрелял в полицейского, будут судить. Мужчина напал на правоохранителя, когда последний приехал на вызов. 39-летнего жителя региона обвиняют в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

Как установило следствие, днём 11 марта 2023 года участковому ОМВД по Корочанскому району поступило сообщение о том, что в селе Алексеевка заметили местного жителя с предметом, похожим на пистолет. Правоохранитель выехал на место.

Обвиняемый агрессивно отреагировал на приезд участкового. Мужчина дважды выстрелил в правоохранителя из аэрозольного пистолета. Полицейский получил травмы.

Следствие собрало достаточную доказательную базу по уголовному делу. Материалы передали на рассмотрение в суд.

Напомним, ранее выпивший староосколец ударил полицейского. Мужчина пришёл в магазин к бывшей жене и вёл себя неадекватно. Женщина вызвала полицию. Житель Старого Оскола начал оскорблять правоохранителя, а затем ударил его в ухо.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Корочанский район#Уголовное дело#Происшествия#Полицейский#Суд#Насилие#Следствие#Стрельба#Пистолет
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