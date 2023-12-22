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Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:03

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Суд

Белгородец оскорбил полицейского из-за внезапной неприязни и попал под крупный штраф

22 декабря 2023, 13:03
Фото: Midjourney
Суд

Белгородец получил штраф за публичное оскорбление полицейского

Инцидент произошёл в мае в посёлке Северном Белгородского района. Белгородец, зная, что перед ним находится полицейский при исполнении, стал оскорблять его и публично унижать. За это мужчине назначили обязательные работы, а также обязали выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда.
Сюжет
Штраф

В мае 2023 года недалеко от автомойки в Северном ответчик начал оскорблять истца-полицейского, находящегося при этом при исполнении. Этими высказываниями белгородец причинил пострадавшему моральный вред, сообщили в суде.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Ему назначили наказание в виде обязательных работ. Истец также обратился в Яковлевский районный суд за компенсацией.

По решению мирового судьи Белгородского района виновный должен выплатить полицейскому компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей.

Вступил ли приговор в силу, не уточняется.

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#Белгородская область#Происшествия#Штраф#Белгород#Оскорбление полицейского#Александра Склярова
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