Белгородец оскорбил полицейского из-за внезапной неприязни и попал под крупный штраф

Белгородец получил штраф за публичное оскорбление полицейского

Инцидент произошёл в мае в посёлке Северном Белгородского района. Белгородец, зная, что перед ним находится полицейский при исполнении, стал оскорблять его и публично унижать. За это мужчине назначили обязательные работы, а также обязали выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда.