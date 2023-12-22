Белгородец оскорбил полицейского из-за внезапной неприязни и попал под крупный штраф

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В мае 2023 года недалеко от автомойки в Северном ответчик начал оскорблять истца-полицейского, находящегося при этом при исполнении. Этими высказываниями белгородец причинил пострадавшему моральный вред, сообщили в суде.
Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Ему назначили наказание в виде обязательных работ. Истец также обратился в Яковлевский районный суд за компенсацией.
По решению мирового судьи Белгородского района виновный должен выплатить полицейскому компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей.
Вступил ли приговор в силу, не уточняется.